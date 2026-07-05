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जम्मू-कश्मीर के शोपियां में लश्कर के दो आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी

आतंकवादियों की मौजूदगी की शुक्रवार सुबह जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने चनापोरा और उसके आस-पास के इलाकों, जिसमें सैयदपोरा, सैयदू, अमशीपोरा, शमशीपोरा और हार्ड हंडियो को घेरकर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया. मीमंदर इलाके के एक बाग में सर्विलांस कैमरों में देखे गए दो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च फिर से शुरू कर दी गई.

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के कई गांवों में सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान रविवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकवादियों की तलाश फिर से शुरू की, जिन्हें एक घने बाग में घेर लिया गया था.

जॉइंट टीम ने इलाके के चारों ओर कड़ी घेराबंदी की और शाम तक चार गांवों को खाली करा लिया. फंसे हुए दो आतंकवादियों की पहचान लतीफ और जाकिर के तौर पर हुई है. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पास आ रहे आर्मी के जवानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिससे गोलीबारी शुरू हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि आर्मी की खास काउंटर-इंसर्जेंसी यूनिट, विक्टर फोर्स ने बाग की घनी झाड़ियों से भागने के सभी मुमकिन रास्तों को सील करने और इलाके में रोशनी करने के लिए और लोगों को तैनात किया है. गर्मियों के महीनों में घनी झाड़ियां एक नैचुरल कवर देती हैं, जिससे निगरानी मुश्किल हो जाती है और फंसे हुए आतंकवादी घेराबंदी तोड़ने के लिए ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठा सकते हैं.

सिक्योरिटी रिकॉर्ड के मुताबिक फंसे हुए दोनों आतंकवादी साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले हैं. जाकिर के बारे में कहा जाता है कि वह 2024 से लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़ा है, जबकि लतीफ पिछले साल लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था. शोपियां पहले साउथ कश्मीर को सेंट्रल कश्मीर और पीर पंजाल रेंज से जोड़ने वाला एक जरूरी ट्रांजिट कॉरिडोर रहा है.

अधिकारियों ने कहा कि हमलों के लिए विदेशी आतंकवादियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लतीफ और जाकिर जैसे लोकल ऑपरेटिव को रोकना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को रोकने और लोकल भर्ती के साइकिल को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है.