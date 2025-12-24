ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के सांबा में गोलीबारी, सेना का अफसर शहीद

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में एक सैन्य शिविर के अंदर फायरिंग की घटना में आर्मी के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) की मौत हो गई. रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि यह घटना मंगलवार देर रात हुई और इसकी जांच चल रही है. उन्होंने इसमें किसी भी आतंकी एंगल से इनकार किया. उन्होंने कहा, "सांबा में आर्मी यूनिट के एक जेसीओ को जम्मू में ड्यूटी के दौरान गोली लग गई और बदकिस्मती से ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई. इस स्टेज पर, टेरर एंगल से इनकार किया गया है."

सेना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे. सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े तथ्य स्पष्ट हो सकें.

अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी. फिलहाल, सेना और सुरक्षा एजेंसियां शिविर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं और आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

इस घटना के बाद सैन्य अधिकारियों और जवानों में शोक की लहर है. जेसीओ की सेवा और योगदान को याद करते हुए सेना की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. अधिकारियों ने कहा कि सेना अपने प्रत्येक जवान के जीवन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे.