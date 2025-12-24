ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के सांबा में गोलीबारी, सेना का अफसर शहीद

जम्मू कश्मीर के सांबा में शिविर के अंदर फायरिंग में सेना के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर की मौत हो गई.

Firing in Samba, Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर के सांबा में गोलीबारी (प्रतीकात्मक फोटो -ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में एक सैन्य शिविर के अंदर फायरिंग की घटना में आर्मी के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) की मौत हो गई. रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि यह घटना मंगलवार देर रात हुई और इसकी जांच चल रही है. उन्होंने इसमें किसी भी आतंकी एंगल से इनकार किया. उन्होंने कहा, "सांबा में आर्मी यूनिट के एक जेसीओ को जम्मू में ड्यूटी के दौरान गोली लग गई और बदकिस्मती से ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई. इस स्टेज पर, टेरर एंगल से इनकार किया गया है."

सेना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे. सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े तथ्य स्पष्ट हो सकें.

अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी. फिलहाल, सेना और सुरक्षा एजेंसियां शिविर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं और आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

इस घटना के बाद सैन्य अधिकारियों और जवानों में शोक की लहर है. जेसीओ की सेवा और योगदान को याद करते हुए सेना की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. अधिकारियों ने कहा कि सेना अपने प्रत्येक जवान के जीवन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे.

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. हालांकि, सेना ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा घटना का किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि से कोई संबंध नहीं पाया गया है.

बता दें कि सुरक्षा बलों में पहले भी एक्सीडेंटल फायरिंग या आपसी रंजिश के कई मामले देखे गए हैं. इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने संसद को बताया था कि पिछले तीन सालों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs), असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के जवानों के बीच सुसाइड की कुल 438 घटनाएं और आपसी रंजिश के सात मामले सामने आए हैं.

16 दिसंबर को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में, होम अफेयर्स मिनिस्टर नित्यानंद राय ने डेटा दिया जिससे पता चला कि सुसाइड के मामलों की संख्या 2023 में 157 से घटकर 2025 में 133 हो गई, जबकि 2023 में दो आपसी रंजिश के मामले सामने आए, एक 2024 में 100 में से 100 आत्महत्याएं दर्ज की गईं और 2025 में ऐसी चार घटनाएं हुईं.

सुरक्षा बलों के हिसाब से डेटा से पता चला कि इन तीन सालों में सबसे अधिक सुसाइड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (159) में हुए, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (120) और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (60) में हुए.

