PEC फेस्ट 2025 में देखिए आर्मी के शानदार हथियार, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए वेपन्स देख लोग दंग

चंडीगढ़ : पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में इस वर्ष आयोजित पेक फेस्ट में छात्रों और आम लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर साल की तरह इस बार भी पेक फेस्ट का मुख्य आकर्षण भारतीय सेना द्वारा लगाई गई आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी है जिसे देखने के लिए ख़ास तौर पर युवाओं की भीड़ उमड़ रही है.

ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियार भी दिखे : पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में आयोजित पेक फेस्ट के स्टॉल्स पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार भी डिस्प्ले पर रखे गए हैं. इनमें एटीएम यूनिफाइड लॉन्चर है जिससे मिसाइलें फायर की जाती है. रशिया में बने इस वेपन की रेंज 4 किलोमीटर है. दुश्मन के टैंक, व्हीकल और बंकर को बर्बाद करने में ये काम आता है. इसके अलावा बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, 30 एमएम ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर, 7.62 एमएम गन मशीन, स्नाइपर राइफल, कपिध्वज समेत सेना के कई हथियार शामिल हैं.

पेक फेस्ट 2025 में हथियारों की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

बच्चों ने ली हथियारों की जानकारी : भारतीय सेना की ओर से लगाए गए स्टॉल्स पर अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों और सुरक्षा तकनीकों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है. सेना के विशेषज्ञ छात्रों को विभिन्न हथियारों की कार्यप्रणाली, उनके उपयोग और आधुनिक युद्ध रणनीतियों में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं. वहां पहुंच रहे युवा आर्मी के अफसरों से हथियारों के बारे मे विस्तार से जानकारी ले रहे हैं.