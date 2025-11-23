PEC फेस्ट 2025 में देखिए आर्मी के शानदार हथियार, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए वेपन्स देख लोग दंग
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे पेक फेस्ट 2025 में ऑपरेशन सिंदूर समेत कई हथियारों की आर्मी ने प्रदर्शनी लगाई है.
Published : November 23, 2025 at 9:17 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में इस वर्ष आयोजित पेक फेस्ट में छात्रों और आम लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर साल की तरह इस बार भी पेक फेस्ट का मुख्य आकर्षण भारतीय सेना द्वारा लगाई गई आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी है जिसे देखने के लिए ख़ास तौर पर युवाओं की भीड़ उमड़ रही है.
ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियार भी दिखे : पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में आयोजित पेक फेस्ट के स्टॉल्स पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार भी डिस्प्ले पर रखे गए हैं. इनमें एटीएम यूनिफाइड लॉन्चर है जिससे मिसाइलें फायर की जाती है. रशिया में बने इस वेपन की रेंज 4 किलोमीटर है. दुश्मन के टैंक, व्हीकल और बंकर को बर्बाद करने में ये काम आता है. इसके अलावा बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, 30 एमएम ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर, 7.62 एमएम गन मशीन, स्नाइपर राइफल, कपिध्वज समेत सेना के कई हथियार शामिल हैं.
बच्चों ने ली हथियारों की जानकारी : भारतीय सेना की ओर से लगाए गए स्टॉल्स पर अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों और सुरक्षा तकनीकों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है. सेना के विशेषज्ञ छात्रों को विभिन्न हथियारों की कार्यप्रणाली, उनके उपयोग और आधुनिक युद्ध रणनीतियों में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं. वहां पहुंच रहे युवा आर्मी के अफसरों से हथियारों के बारे मे विस्तार से जानकारी ले रहे हैं.
सारे सवालों का दिया जवाब : पेक फेस्ट में कॉलेज छात्रों के साथ-साथ स्कूलों से आए बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. छोटे बच्चों में भी भारतीय सेना के हथियारों और उपकरणों को देखने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सेना के अधिकारी भी बच्चों के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं. पेक फेस्ट में लगाई गई ये प्रदर्शनी ना सिर्फ छात्रों में तकनीकी समझ को बढ़ा रही है, बल्कि उनमें देशभक्ति और रक्षा सेवाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत कर रही है. आयोजकों का कहना है कि इस तरह की प्रदर्शनी से युवा पीढ़ी को रक्षा क्षेत्र के प्रति जागरूक करने में काफी मदद मिलती है.
