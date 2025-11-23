ETV Bharat / bharat

PEC फेस्ट 2025 में देखिए आर्मी के शानदार हथियार, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए वेपन्स देख लोग दंग

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे पेक फेस्ट 2025 में ऑपरेशन सिंदूर समेत कई हथियारों की आर्मी ने प्रदर्शनी लगाई है.

Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
PEC फेस्ट 2025 में देखिए आर्मी के शानदार हथियार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 23, 2025 at 9:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में इस वर्ष आयोजित पेक फेस्ट में छात्रों और आम लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर साल की तरह इस बार भी पेक फेस्ट का मुख्य आकर्षण भारतीय सेना द्वारा लगाई गई आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी है जिसे देखने के लिए ख़ास तौर पर युवाओं की भीड़ उमड़ रही है.

ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियार भी दिखे : पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में आयोजित पेक फेस्ट के स्टॉल्स पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार भी डिस्प्ले पर रखे गए हैं. इनमें एटीएम यूनिफाइड लॉन्चर है जिससे मिसाइलें फायर की जाती है. रशिया में बने इस वेपन की रेंज 4 किलोमीटर है. दुश्मन के टैंक, व्हीकल और बंकर को बर्बाद करने में ये काम आता है. इसके अलावा बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, 30 एमएम ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर, 7.62 एमएम गन मशीन, स्नाइपर राइफल, कपिध्वज समेत सेना के कई हथियार शामिल हैं.

पेक फेस्ट 2025 में हथियारों की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

बच्चों ने ली हथियारों की जानकारी : भारतीय सेना की ओर से लगाए गए स्टॉल्स पर अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों और सुरक्षा तकनीकों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है. सेना के विशेषज्ञ छात्रों को विभिन्न हथियारों की कार्यप्रणाली, उनके उपयोग और आधुनिक युद्ध रणनीतियों में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं. वहां पहुंच रहे युवा आर्मी के अफसरों से हथियारों के बारे मे विस्तार से जानकारी ले रहे हैं.

Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
बंदूक उठाकर देखता युवक (Etv Bharat)

सारे सवालों का दिया जवाब : पेक फेस्ट में कॉलेज छात्रों के साथ-साथ स्कूलों से आए बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. छोटे बच्चों में भी भारतीय सेना के हथियारों और उपकरणों को देखने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सेना के अधिकारी भी बच्चों के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं. पेक फेस्ट में लगाई गई ये प्रदर्शनी ना सिर्फ छात्रों में तकनीकी समझ को बढ़ा रही है, बल्कि उनमें देशभक्ति और रक्षा सेवाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत कर रही है. आयोजकों का कहना है कि इस तरह की प्रदर्शनी से युवा पीढ़ी को रक्षा क्षेत्र के प्रति जागरूक करने में काफी मदद मिलती है.

Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
गन से निशाना साधती युवती (Etv Bharat)
Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ (Etv Bharat)
Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
पेक फेस्ट 2025 (Etv Bharat)
Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
कपिध्वज (Etv Bharat)
Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
पेक फेस्ट के लिए की गई सजावट (Etv Bharat)
Army displayed various weapons including Operation Sindoor at the PEC Fest 2025 at Punjab Engineering College Chandigarh
पेक फेस्ट देखने के लिए पहुंच रही भीड़ (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

ये भी पढ़ें - चंडीगढ़ में 9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत, लोगों में जोश हाई, सेना के वेपन्स को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका

ये भी पढ़ें - भिवानी के नवीन बने सेना में लेफ्टिनेंट, गांव में खुशी की लहर, दादा का सपना किया पूरा

TAGGED:

PEC FEST 2025
PUNJAB ENGINEERING COLLEGE
पेक फेस्ट 2025
ऑपरेशन सिंदूर
PEC FEST 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.