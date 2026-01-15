आर्मी डे 2026: सेना प्रमुख बोले- भारतीय सेना अब 'फ्यूचर रेडी', भविष्य के युद्ध में तकनीक होगी सबसे बड़ी ताकत
जयपुर में सेना दिवस परेड के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है.
Published : January 15, 2026 at 4:25 PM IST
जयपुर: सेना दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुटी है. भारतीय सेना वर्तमान में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. इसके साथ ही भारतीय सेना फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है. आर्मी दिवस की परेड के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बात कही.
आर्मी चीफ ने भारतीय सेना के जवानों, उनके परिजनों के साथ ही देश के आमजन को सेना दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने जयपुर में आयोजित सेना दिवस परेड का जिक्र करते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम दिखाता है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है. जयपुर में सेना दिवस का यह आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है.
ऑपरेशन सिंदूर ने स्थापित किए नए मानक: सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सेना के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है. इसमें सेना ने बेहतर और सटीक कार्रवाई को दिखाया है. वे बोले कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम है. पिछले दिनों में सेना में स्पष्ट तौर पर बदलाव सामने आया है. हम भविष्य के युद्ध की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं. इस दिशा में नई संरचना आज की तारीख में एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है.
जवानों को मजबूत कर रही है तकनीक: उन्होंने कहा कि अब सेना के जवान भारत में विकसित तकनीक और भारत में बने हथियारों का इस्तेमाल कर पाएंगे. फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में भारतीय सेना आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग सेना के जवानों को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है. सेना प्रमुख ने कहा कि परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम आज की परेड में देखने को मिला है. जयपुर एक पारंपरिक शहर है जो लगातार बदल भी रहा है. भारतीय सेना भी अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है. इस मौके पर उन्होंने अपने राजस्थान से जुड़े अनुभव भी साझा किए.
परेड में दिखे भारत-नेपाल के प्रगाढ़ रिश्ते: सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि नेपाल के बैंड वादन ने भारत-नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों को दिखाया है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है. भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी. आज के लिहाज से भारतीय सेना आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर रही है. आगे भी जैसे-जैसे तकनीक में बदलाव आता रहेगा, सेना खुद को तकनीकी रूप से अपडेट करती रहेगी. भविष्य में इस तैयारी को और आगे बढ़ाया जाएगा.
सेना के परिवार की देखरेख करे आमजन: सेना प्रमुक बोले कि भारतीय सेना समय के साथ खुद को बदलती रहेगी. अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो बदलाव लाने होंगे, वह बदलाव लाए जाएंगे. इस मौके पर उन्होंने एक मार्मिक अपील करते हुए कहा कि सेना का जवान सीमा पर सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है. ऐसे में उसके परिवार की देखरेख देश के आम नागरिक करें। यह उनकी इच्छा है.
नई टुकड़ियों में बदलाव की गति तेज: सेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी युद्ध की लंबाई के बारे में नहीं बता सकते हैं. यूक्रेन और रूस युद्ध से हमें कुछ सीखना चाहिए. तकनीक से दक्षता बढ़ती है. आज जिस तरह से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, उसमें छोटी टुकड़ियां बड़ी टुकड़ियों से ज्यादा कारगर साबित होती हैं. उन्होंने कहा कि नई टुकड़ियों में बदलाव की गति तेज होती है. उन्होंने युद्ध में तकनीक के इस्तेमाल को रेखांकित करते हुए कहा कि आज ड्रोन 400 मीटर से 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है.
