ETV Bharat / bharat

आर्मी डे 2026: सेना प्रमुख बोले- भारतीय सेना अब 'फ्यूचर रेडी', भविष्य के युद्ध में तकनीक होगी सबसे बड़ी ताकत

जयपुर में सेना दिवस परेड के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है.

ARMY DAY 2026
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 4:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सेना दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुटी है. भारतीय सेना वर्तमान में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. इसके साथ ही भारतीय सेना फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है. आर्मी दिवस की परेड के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बात कही.

आर्मी चीफ ने भारतीय सेना के जवानों, उनके परिजनों के साथ ही देश के आमजन को सेना दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने जयपुर में आयोजित सेना दिवस परेड का जिक्र करते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम दिखाता है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है. जयपुर में सेना दिवस का यह आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है.

सुनिए क्या बोले जनरल उपेंद्र द्विवेदी (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- आर्मी डे परेड में दिखा सेना का शौर्य, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले- राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम

ऑपरेशन सिंदूर ने स्थापित किए नए मानक: सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सेना के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है. इसमें सेना ने बेहतर और सटीक कार्रवाई को दिखाया है. वे बोले कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम है. पिछले दिनों में सेना में स्पष्ट तौर पर बदलाव सामने आया है. हम भविष्य के युद्ध की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं. इस दिशा में नई संरचना आज की तारीख में एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है.

आर्मी डे परेड 2026
परेड में शामिल सेना की माउंटेन टुकड़ी (ETV Bharat Jaipur)

जवानों को मजबूत कर रही है तकनीक: उन्होंने कहा कि अब सेना के जवान भारत में विकसित तकनीक और भारत में बने हथियारों का इस्तेमाल कर पाएंगे. फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में भारतीय सेना आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग सेना के जवानों को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है. सेना प्रमुख ने कहा कि परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम आज की परेड में देखने को मिला है. जयपुर एक पारंपरिक शहर है जो लगातार बदल भी रहा है. भारतीय सेना भी अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है. इस मौके पर उन्होंने अपने राजस्थान से जुड़े अनुभव भी साझा किए.

आर्मी डे परेड 2026
परेड में सेना शामिल महिला जवान (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- जयपुर में सेना दिवस की भव्य परेड, LIVE....

परेड में दिखे भारत-नेपाल के प्रगाढ़ रिश्ते: सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि नेपाल के बैंड वादन ने भारत-नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों को दिखाया है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है. भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी. आज के लिहाज से भारतीय सेना आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर रही है. आगे भी जैसे-जैसे तकनीक में बदलाव आता रहेगा, सेना खुद को तकनीकी रूप से अपडेट करती रहेगी. भविष्य में इस तैयारी को और आगे बढ़ाया जाएगा.

आर्मी डे परेड 2026
परेड में जवानों ने दिखाए करतब (ETV Bharat Jaipur)

सेना के परिवार की देखरेख करे आमजन: सेना प्रमुक बोले कि भारतीय सेना समय के साथ खुद को बदलती रहेगी. अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो बदलाव लाने होंगे, वह बदलाव लाए जाएंगे. इस मौके पर उन्होंने एक मार्मिक अपील करते हुए कहा कि सेना का जवान सीमा पर सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है. ऐसे में उसके परिवार की देखरेख देश के आम नागरिक करें। यह उनकी इच्छा है.

आर्मी डे परेड 2026
जयपुर में सेना दिवस परेड का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान पर जमीनी हमले के लिए तैयार थी भारतीय सेना

नई टुकड़ियों में बदलाव की गति तेज: सेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी युद्ध की लंबाई के बारे में नहीं बता सकते हैं. यूक्रेन और रूस युद्ध से हमें कुछ सीखना चाहिए. तकनीक से दक्षता बढ़ती है. आज जिस तरह से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, उसमें छोटी टुकड़ियां बड़ी टुकड़ियों से ज्यादा कारगर साबित होती हैं. उन्होंने कहा कि नई टुकड़ियों में बदलाव की गति तेज होती है. उन्होंने युद्ध में तकनीक के इस्तेमाल को रेखांकित करते हुए कहा कि आज ड्रोन 400 मीटर से 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है.

इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सैनिक जमीनी हमले के लिए तैयार थे, सेना प्रमुख का खुलासा

TAGGED:

ARMY DAY PARED
GENERAL UPENDRA DVIVEDI
जयपुर में सेना दिवस परेड
भविष्य के युद्ध में तकनीक
ARMY DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.