आर्मी डे परेड में दिखा सेना का शौर्य, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले- राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम
ऑपेरशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों को भी मैडल दिए गए.
Published : January 15, 2026 at 1:36 PM IST
जयपुर : सेना दिवस के मौके पर गुरुवार को जयपुर में विशेष परेड का आयोजन किया गया. परेड की शुरुआत परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के आर्मी वाहनों में मार्च पास्ट से हुई. इस दौरान नेपाली आर्मी बैंड का विशेष दस्ता आकर्षण का केंद्र बना. सेना परेड के दौरान शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन नजर आया.
आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने आर्मी डे की सभी को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम दर्शाता है कि सेवा और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है. जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है. ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नोबेल स्थापित किया है. सेना के बेहतर और सटीक कार्रवाई को दिखाया है. राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम है.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | At the 78th Army Day Parade, Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi says, " i extend my warm greetings to all soldiers of the indian army, our civilian employees, veterans, veer naris and families... celebrating army day in jaipur reflects our… pic.twitter.com/cjPdzKxJSS— ANI (@ANI) January 15, 2026
उन्होंने कहा कि हम भविष्य के युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं. इस दिशा में नई संरचना है. आज की तारीख में एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है. इससे भारत में बने तकनीक और हथियार को इस्तेमाल कर पाएंगे. फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में भारतीय सेना आगे बढ़ रही है. टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है. परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम आज की परेड में देखने को मिला. नेपाल के बैंड वादन ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दिखाया है.
आर्मी डे परेड-2026 | महल रोड, जयपुर | 15.01.2026@BhajanlalBjp @KumariDiya @DrPremBairwa @RajCMO @RajGovOfficial#DIPRRajasthan #Rajasthan #RajasthanNews #आपणो_अग्रणी_राजस्थान #बढ़ता_राजस्थान_हमारा_राजस्थान #2साल_नव_उत्थान_नया_राजस्थान #IndianArmy #ArmyDayParade #KnowYourArmy…— सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार (@DIPRRajasthan) January 15, 2026
ये रहा खास : परेड में 61वीं कैवलरी के घुड़सवार लहरिया साफा पहनकर राजस्थानी व सैन्य परंपरा की झलक दिखाई. अर्जुन टैंक, के-9 वज्र, धनुष तोप, बीएमपी, सिलिका और 155 एमएम अमोघ जैसे अत्याधुनिक हथियारों, बख्तरबंद वाहनों का प्रदर्शन किया गया. पिनाका लॉंचर सिस्टम, भीम मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल भी इस प्रदर्शनी में शामिल रहा. सीमा के मूक सैनिकों के रुप में डॉग स्क्वायड में जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, बेल्जियन और स्वदेशी हाउंड डॉग भी शामिल रहे. वहीं, 13 प्रकार के स्वदेशी ड्रोन, तीन प्रकार के जैमर, मोबाइल ड्रोन ऑपरेटर सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली ओबी वैन का भी प्रदर्शन किया.
समारोह के दौरान वीरता पुरस्कार दिए गए. ऑपेरशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों को भी मैडल दिए गए. छह वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया गया. ऑपेरशन सिंदूर में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और स्वदेशी तकनीक से बने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान दक्षिण पश्चिम कमान के ले जनरल मनजिंदर सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे.
