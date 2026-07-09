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सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ पहुंचे पुंछ, LoC और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का लिया जायजा

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने लाइन ऑफ़ कंट्रोल और अंदरूनी इलाकों में मौजूदा सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशनल तैयारी और लड़ाई की तैयारी का रिव्यू किया. ( /x.com/adgpi/status )