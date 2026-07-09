सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ पहुंचे पुंछ, LoC और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का लिया जायजा
भारतीय सेना के 31वें प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभालने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के पुंछ का दौरा किया.
Published : July 9, 2026 at 4:45 PM IST
पुंछ (जम्मू-कश्मीर): भारतीय सेना के प्रमुख, जनरल धीरज सेठ ने गुरुवार को सीमावर्ती जिले पुंछ का दौरा किया. देश के 31वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जम्मू-कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति, परिचालन तैयारियों और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करना था.
दौरे के दौरान, सेना प्रमुख को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई. उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सेना प्रमुख को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य, घुसपैठ रोधी उपायों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में अवगत कराया.
#GeneralDhirajSeth, #COAS visited HQ @ChinarcorpsIA and its formations to review the prevailing security situation, operational preparedness and combat readiness along the Line of Control and in the hinterland.— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) July 8, 2026
The #COAS was briefed on the operational deployments,… pic.twitter.com/pkforIlujC
उन्हें जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से विफल किया है. पिछले कुछ महीनों में कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है. सेना प्रमुख ने विशेष रूप से पुंछ और राजौरी जैसे संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों की परिचालन तैयारियों की सराहना की.
अपनी यात्रा के दौरान, जनरल सेठ ने अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों का भी जायजा लिया. उन्होंने अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की और सैनिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए. इसके अलावा, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ जारी अभियानों की भी प्रगति रिपोर्ट ली.
अपने दौरे के दौरान जनरल धीरज सेठ ने जवानों से भी मुलाकात की. दुशमन देश की हरकत पर नजर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने सुरक्षा ऐजंसियों और सभी
सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल और अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया.
सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा कि सीमा पर सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक क्षेत्रों में शांति बनाए रखना सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सैनिकों की व्यावसायिकता और समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया.
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