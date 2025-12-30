Explainer: बिहार के किशनगंज में क्यों हो रहा है आर्मी कैंप का विरोध? पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट
बांग्लादेश से सटे किशनगंज में आर्मी कैंप का निर्माण होना है लेकिन उससे पहले ही विरोध शुरू हो गया है. पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट..
Published : December 30, 2025 at 8:24 PM IST
रिपोर्ट: शुभजीत शेखर और अविनाश कुमार
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में प्रस्तावित आर्मी कैंप को लेकर एक तरफ जहां स्थानीय ग्रामीण मुखर हैं, वहीं सियासत भी शुरू हो गई है. स्थानीय किसान खेती की जमीन के बदले दूसरी बंजर जमीन पर सेना कैंप बनाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं नेता सदन में सवाल उठाने से लेकर सड़क पर उतरने तक की धमकी दे रहे हैं.
सकोर-नटुआपारा में बनेगा कैंप: जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज अंचल की सीमा स्थित सतभीट्टा, सकोर और नटुआपारा मौजा में आर्मी कैंप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए 250 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. हालांकि स्थानीय ग्रामीण और किसान इसका विरोध कर रहे हैं. इनका कहना है कि जमीन के अधिग्रहण से वो भूमिहीन हो जाएंगे और उनके सामने भविष्य में भुखमरी की नौबत आ जाएगी.
आर्मी कैंप का विरोध क्यों?: विरोध की वजह तलाशने के लिए ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बात की. बातचीत में पता चला कि जमीन के बड़े हिस्से में खेती होती है. किसान फसल उगाकर अपना और अपने परिवार का भ्ररण पोषण करते हैं. वहीं कुछ लोगों का इसी भूखंड पर घर-द्वार, ईदगाह और कब्रिस्तान है. ऐसे में इनका कहना है कि यदि जमीन अधिग्रहण हो जाएगा तो वे लोग कैसे जिएंगे?
"बिल्कुल आर्मी कैंप बनना चाहिए लेकिन किसानों की जमीन से हटकर बनना चाहिए. ये जमीन किसानों की है. सरकार की बेलुआ में 1200 एकड़ जमीन है, वहां पर कैंप बनाया जाए."- गुलाम मुस्तफा, स्थानीय
लोगों का कहना है कि वे लोग आर्मी कैंप का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जगह का विरोध कर रहे हैं. लोगों ने कहा कि उपजाऊ जमीन के बदले सरकार कम उपयोगी या बंजर जमीन पर कैंप का निर्माण कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी.
"हमलोग आर्मी कैंप का विरोध नहीं कर रहे हैं. सेना हमारी सुरक्षा के लिए ही है. सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी 250 एकड़ निजी जमीन है, उसे सरकार अधिग्रहित ना करें. ये जमीन तो खेती के लिए है, दूसरी जमीन पर कैंप बनना चाहिए."- इमरान आलम, स्थानीय
स्थानीय लोगों ने कहा कि हमलोग भी चाहते हैं कि आर्मी कैंप बने, क्योंकि इससे देश की सीमा के साथ-साथ हमारी भी सुरक्षा मिले लेकिन हमारी जमीन न छिनी जाए. एक बुजुर्ग ने कहा कि हमारी कई पीढ़ी इसी जमीन को उपजा कर अपना पेट पालते आए हैं. अगर जमीन ही छिन जाएगी तो हमलोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे. लिहाजा सरकार को इस बार विचार करना होगा.
"गरीब मर जाएगा, अगर ये खेत ले लिया जाएगा. दूसरी जगह कैंप होना चाहिए. बिहार सरकार के पास काफी खाली जमीन है, उस पर आर्मी कैंप बनाया जाए. इस खेत में धान-गेहूं, मक्का और तिलहन फसल उगाते हैं."- अंजार आलम, किसान
जमीन का मुआयना करने आए थे सैन्य अधिकारी: स्थानीय लोगों ने बताया कि जब यहां आर्मी के अधिकारी आए थे, तब हमने उनसे बात भी की थी. उस समय आर्मी ऑफिसर ने कहा था कि अभी तो हमलोग जमीन की रेकी करने आए हैं, अभी जमीन लेने नहीं आए हैं. अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है तो जिलाधिकारी से बात करिये. इसके बाद हमने डीएम को आवेदन भी दिया है.
डीएम से मिले सांसद-विधायक: लोकसभा में इसको लेकर सवाल उठाने वाले किशनगंज के कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने विधायक कमरुल हुदा के साथ डीएम से भी मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से अच्छी बातचीत हुई है. कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा.
"जो जमीन चिह्नित की गई है कैंप के लिए, वहां गए थे. गांव वालों और किसानों को तकलीफ है. हमलोगों ने अपील की है डीएम साहब से कि ऐसी जमीन तलाशा जाए, जो आर्मी कैंप के लिए सूटेबल हो और कम से कम लोगों को डिसप्लेस करने की जरूरत हो."- डॉ. जावेद आजाद, कांग्रेस सांसद, किशनगंज
कैंप के बहाने सियासत शुरू: प्रस्तावित सेना कैंप को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता सेना कैंप के विरोध में एक मंच पर आकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं. बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक मो. तौसीफ आलम ने कहा कि किसी भी हाल में किसानों की जमीन छीनने नहीं देंगे, इसके लिए कोई भी कदम उठाने से हम पीछे नहीं हटेंगे.
"आर्मी कैंप बने लेकिन देखना पड़ेगा कि यह खेतीहर जमीन है. रक्षा तो जरूरी है लेकिन रक्षा के साथ-साथ जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है. सभी दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं, हमलोग फसल की जमीन पर बनने नहीं देंगे. किसान बोल रहे हैं कि बना तो आत्महत्या कर लेंगे. अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार बिहार सरकार और केंद्र सरकार होगी."- मो. तौसीफ आलम, एआईएमआईएम विधायक, बहादुरगंज
आरजेडी का रुख स्पष्ट नहीं: हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी संभलकर बोल रही है. प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि यह सेंसिटिव मामला है. इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे. आरजेडी का रूख क्या होगा, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है.
किशनगंज में सैन्य कैंप क्यों जरूरी?: दरअसल, सीमांचल का किशनगंज काफी संवेदवशील जिला है, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है. एक तरफ जहां यह पश्चिम बंगाल से सटा है, वहीं बांग्लादेश बॉर्डर के भी बेहद पास है. बांग्लादेश की सीमा जिले से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है. नेपाल से भी सीमांचल का व्यापक क्षेत्र सटा है, जिस वजह से घुसपैठ और तस्करी के मामले बढ़ गए हैं. किशनगंज में 70 फीसदी आबादी मुसलमानों की है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कहते रहे हैं. हालिया बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठिये का मुद्दा खूब चर्चा में रहा. वहीं रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं कि घुसपैठ को रोकना है और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखना है तो सीमांचल के इलाके में सेन्य कैंप बनना जरूरी है.
'कैंप का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला': सेवा निवृत्ति ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार का कहना है कि सिलीगुड़ी चिकन नेक के काफी नजदीक. आर्मी कैंप का निर्माण हो रहा है और काफी समय से वहां जमीन अधिग्रहण को लेकर चर्चा हो रही है. 2014 में हम भी जमीन अधिग्रहण में शामिल थे. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैनिक कैंप बनना बहुत जरूरी है. खासकर नेपाल, बंगाल और चीन की भूमिका जिस प्रकार से रही है, उस वजह से इस इलाके में सैनिक कैंप देश की सुरक्षा और बिहार की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है.
'अधिग्रहण के बदले मुआवजा मिलेगा ही': वे कहते हैं कि सैनिक कैंप बनने से बड़े पैमाने पर स्थानीय युवकों और लोगों को रोजगार भी मिलेगा. किसानों की जमीन जरूर जाएगी लेकिन उसके बदले उन्हें उचित मुआवजा भी केंद्र सरकार देगी. इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए. सेवानिवृत्ति ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार का कहना है कि बिहार में सबसे पुराना सैनिक कैंप दानापुर में है, उसके अलावे दरभंगा और बिहटा में एयरफोर्स का सेंटर है. मुजफ्फरपुर और गया में भी मिलिट्री कैंप है. सासाराम और गोपालगंज में भी डिफेंस लैंड है, जहां सैनिकों की गतिविधियां होती है.
"बिहार के चिकन नेक के नाम से मशहूर किशनगंज का इलाका बांग्लादेश घुसपैठ के कारण हमेशा चर्चा में रहता है तो घुसपैठ को रोकने के लिए भी यह बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि वहां से बांग्लादेश की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है. साथ ही नेपाल भी नजदीक है तो इसको देखते हुए इस सैनिक कैंप की स्थापना इस इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही आवश्यक है. कैंप का विरोध नहीं होना चाहिए. वैसे भी सरकार तो जमीन अधिग्रहण के एवज में उचित मुआवजा देगी ही."- प्रवीण कुमार, सेवा निवृत्ति ब्रिगेडियर
क्या कहते हैं जानकार?: वहीं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सीमांचल के इलाके में एससी-एसटी की जमीनों को लेकर अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर बड़ी संख्या में लोग वहां आए हैं और अब तरीके से जमीन भी लिखवा ली है. घुसपैठ को रोकने के लिए आर्मी कैंप जरूरी है. जहां तक विरोध का सवाल है तो इसके पीछे राजनीति भी है.
"केवल अनुसूची जाति जनजाति ही नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी घुसपैठ के खिलाफ हैं और जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है, स्थानीय अधिकारियों के बूते उसे रोकना संभव नहीं है. सैनिक कैंप बनेगा, तभी घुसपैठ रुकेगा. जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है."-प्रो. प्रमोद कुमार, विशेषज्ञ
'कुछ खास किस्म के लोग हैं विरोध में': बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीमांचल को लेकर अध्ययन करने वाले हरेंद्र प्रताप का कहना है कि सीमांचल के बड़े हिस्से में लंबे समय से घुसपैठ हो रहा है. कई बार विधान परिषद में भी इसको उठाया गया है. इस इलाके में जनसंख्या का जो ग्रोथ है, उसमें घुसपैठ की भी बड़ी भूमिका है. वे कहते हैं कि आम किसान नहीं, बल्कि कुछ खास किस्म के लोग इस विरोध को हवा दे रहे हैं.
"सैनिक कैंप का कुछ खास लोगों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, वे विरोध तो करेंगे ही क्योंकि इन लोगों की मांग पर ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था. ये लोग चाहते हैं कि घुसपैठ हो लेकिन केंद्र सरकार की यह अच्छी पहल है. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. केवल बिहार की सुरक्षा नहीं पूरे देश की सुरक्षा का मामला है."- हरेंद्र प्रताप, नेता, बीजेपी
विपक्ष पर भड़के गिरिराज सिंह: वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि समझ में नहीं आता है कि ओवैसी की पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग क्यों आर्मी कैंप का विरोध कर रहे हैं. यह कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने वाली बात है. किशनगंज ऐसा जिला है, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्मी कैंप होना 200 प्रतिशत सही है. बीजेपी नेता ने कहा कि आर्मी कैंप जहां भी बनेगा, वहां किसानों को सरकार मुआवजा देगी. इसलिए विरोध का कोई मतलब नहीं है.
"सड़क बनती है या जो कुछ बनता है, उसमें 90 प्रतिशत अधिग्रहण किसानों की जमीन का किया जाता है. आर्मी कैंप के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा. इनका काम ही है विरोध करना, ये लोग कहीं निगाहें और कहीं पर निशाना रखते हैं. किशनगंज में हर हाल में आर्मी कैंप बनना चाहिए."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
जेडीयू ने भी विपक्ष को लपेटा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हेमराज राम ने भी विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है. जहां तक किसानों के विरोध का सवाल है तो अधिग्रहण के एवज में उचित मुआवजा दिया जाएगा.
"यह तो राष्ट्रीय मामला है और केंद्र सरकार जो फैसला ली है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख कर ली है. यदि किसी की जमीन ली जाएगी तो उसके बदले उन्हें मुआवजा भी मिलेगा. विपक्ष का तो काम ही रह गया है कि सरकार जो भी फैसला ले, उसका विरोध करें."- हेमराज राम, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड
सेना से जुड़े विभिन्न तरह के सैन्य कैंप: भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कुल 142 प्रशिक्षण केंद्र और अकादमी हैं, जिनमें से 85 थल सेना के हैं. वायुसेना के देश भर में 60 से अधिक एयरबेस हैं, जो 7 कमांडों में बंटे हैं. नौसेना अड्डे--नौसेना के भी कई अड्डे हैं, जैसे मुंबई (पश्चिमी), कोच्चि (दक्षिणी) और विशाखापत्तनम (पूर्वी). रक्षा मंत्रालय के तहत 33 सैनिक स्कूल हैं, जो एनडीए में जाने के लिए छात्रों को तैयार करते हैं. सेना की 62 स्थायी छावनी और कई अस्थायी शिविर हैं.
कितने लोग होंगे प्रभावित?: 4 पंचायत के तहत 15-20 गांव आते हैं. जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं. इनमें से अधिकतर किसान परिवार से ताल्लुख रखते हैं. जिस 250 एकड़ पर आर्मी कैंप बनाने की बात हो रही है, वह सैकड़ों किसानों की है. किसी की एक एकड़ तो किसी की 2-3 एकड़ जमीन शामिल है. यानी अगर जमीन अधिग्रहित होती है तो सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे.
