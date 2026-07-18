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पुंछ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो हेरोइन बरामद, एक गिरफ्तार

पुंछ (जम्मू कश्मीर) : जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में नियंत्रण रेखा के नजदीक सटे गांव कोसैलियां में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. भारतीय सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई छापेमारी में लगभग 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के अनुसार, मिली गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय सेना और पुलिस ने कोसैलियां गांव में एक तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान स्थानीय निवासी मुनीर हुसैन के घर पर छापा मारा गया. घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की.

पुलिस ने मौके से मुनीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह खेप कहां से आई थी और इसके तार किन-किन तस्करों से जुड़े हैं.

सीमा पार से तस्करी करके लाई गई हेरोइन को अंदरूनी इलाकों में ले जाया जाना था. अधिकारियों ने बताया कि बरामद हेरोइन की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक है, जो इसे हाल के सालों में बॉर्डर जिले में सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से है.