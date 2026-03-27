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उत्तराखंड में इंडियन आर्मी का 'एक्शन', CBRN आपदा से निपटने की तैयारी, ग्राउंड पर संयुक्त अभ्यास

देहरादून में एक्शन में इंडियन आर्मी ( फोटो सोर्स: पीआरओ डिफेंस )

देहरादून: बिरपुर छावनी में भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर दो दिवसीय CBRN अभ्यास किया. इस अभ्यास में खतरनाक परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों और आपसी समन्वय को परखा गया. इस दौरान सेना के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया. सभी एजेंसियों ने मिलकर आपात स्थिति में कैसे बेहतर समन्वय और संचार किया जाए, इसका अभ्यास किया. अभ्यास के तहत एक औद्योगिक इकाई में रासायनिक रिसाव की काल्पनिक स्थिति बनाई गई. इस स्थिति में सेना की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. प्रभावित इलाके को सुरक्षित किया. साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए.वहीं मेडिकल टीमों ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने और उनका इलाज करने का अभ्यास किया. SDRF, सिविल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बचाव कार्य, आग बुझाने, क्षेत्र की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संभाली. ग्राउंड पर संयुक्त अभ्यास (फोटो सोर्स: पीआरओ डिफेंस)