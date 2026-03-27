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उत्तराखंड में इंडियन आर्मी का 'एक्शन', CBRN आपदा से निपटने की तैयारी, ग्राउंड पर संयुक्त अभ्यास

देहरादून में भारतीय सेना की ओर से द्विवार्षिक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) अभ्यास 2025–27 का सफल आयोजन किया गया.

DEHRADUN CBRN DISASTER EXERCISE
देहरादून में एक्शन में इंडियन आर्मी (फोटो सोर्स: पीआरओ डिफेंस)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 7:54 PM IST

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देहरादून: बिरपुर छावनी में भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर दो दिवसीय CBRN अभ्यास किया. इस अभ्यास में खतरनाक परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों और आपसी समन्वय को परखा गया. इस दौरान सेना के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया. सभी एजेंसियों ने मिलकर आपात स्थिति में कैसे बेहतर समन्वय और संचार किया जाए, इसका अभ्यास किया.

अभ्यास के तहत एक औद्योगिक इकाई में रासायनिक रिसाव की काल्पनिक स्थिति बनाई गई. इस स्थिति में सेना की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. प्रभावित इलाके को सुरक्षित किया. साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए.वहीं मेडिकल टीमों ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने और उनका इलाज करने का अभ्यास किया. SDRF, सिविल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बचाव कार्य, आग बुझाने, क्षेत्र की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संभाली.

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ग्राउंड पर संयुक्त अभ्यास (फोटो सोर्स: पीआरओ डिफेंस)

इस पूरे अभ्यास में सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला. इससे यह साफ हुआ कि किसी भी जटिल आपदा की स्थिति में सभी टीमें मिलकर प्रभावी तरीके से काम कर सकती हैं. अभ्यास के जरिए भविष्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण अनुभव मिले हैं. जिससे आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा.

DEHRADUN CBRN DISASTER EXERCISE
देहरादून बिरपुर छावनी (फोटो सोर्स: पीआरओ डिफेंस)
यह संयुक्त अभ्यास जन सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इससे यह संदेश गया है कि भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन किसी भी CBRN आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इसके साथ ही इस अभ्यास में आधुनिक उपकरणों और सुरक्षा तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया. जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
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संयुक्त अभ्यास करते सेना के जवान (फोटो सोर्स: पीआरओ डिफेंस)

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के नियमित अभ्यास न केवल आपदा के समय प्रतिक्रिया को तेज करते हैं, बल्कि अलग-अलग एजेंसियों के बीच भरोसा और तालमेल भी मजबूत करते हैं। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी ऐसे संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को कम से कम किया जा सके.

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CBRN आपदा से निपटने की तैयारी (फोटो सोर्स: पीआरओ डिफेंस)

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