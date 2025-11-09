ETV Bharat / bharat

'तमिलनाडु सरकार ने आरोपी नागेंद्रन की प्लास्टिक सर्जरी करवाई', आर्मस्ट्रांग मौत मामले में दिवंगत नेता के भाई का दावा

चेन्नई: बहुजन समाज पार्टी (BSP) के दिवंगत नेता आर्मस्ट्रांग के भाई ने आरोप लगाया है कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पी नागेंद्रन की मौत नहीं हुई, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे भागने में मदद की थी. चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायालय के जज कार्तिकेयन के समक्ष सुनवाई के दौरान शनिवार को कीनोस आर्मस्ट्रांग ने 12 दोषियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया.

कीनोस आर्मस्ट्रांग ने यह आशंका जताते हुए कहा कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नागेंद्रन की मौत अस्पताल में नहीं हुई, जैसा कि बताया जा रहा है, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे बचाया था. गौरतलब है कि आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई 2024 को चेन्नई के पेरम्बूर स्थित उनके घर के पास बदमाशों ने हत्या कर दी थी.

12 दोषियों ने जमानत याचिकाएं दायर कीं

इस मामले में मशहूर गैंगस्टर नागेंद्रन और उनके बेटे अश्वत्थामन समेत कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, गुर्दे की समस्या से पीड़ित नागेंद्रन की पिछले महीने सरकारी स्टेनली अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. इस बीच नागेंद्रन के बेटे अश्वत्थामन समेत 12 दोषियों ने जमानत याचिकाएं दायर कीं और कल चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कार्तिकेयन के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.

पुलिस ने मामले की फाइलें एजेंसी को नहीं सौंपी

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश जारी करने के बावजूद राज्य पुलिस ने अभी तक मामले की फाइलें एजेंसी को नहीं सौंपी हैं. उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि वे पिछले डेढ़ साल से जेल में हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों को स्वीकार करेंगे.