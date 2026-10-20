गोरखा बटालियन में महानवमी पर शस्त्र पूजा, खुखरी-राइफल और इंसास पर चढ़े फूल, 146 साल पुरानी परंपरा कायम
महानवमी पर रांची में गोरखा बटालियन ने शस्त्रों को फूल-माला चढ़ाकर सलामी दी और पूजा की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 1:42 PM IST
रांची: राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप-1 परिसर में महानवमी के अवसर पर गोरखा बटालियन की वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा देखने को मिली. यहां मां दुर्गा की आराधना के साथ जवानों ने अपने अस्त्र-शस्त्रों की पूजा की और मां भवानी से उनकी सलामती की कामना की.
शस्त्रों को सजाकर हुई विधि-विधान से पूजा
पारंपरिक खुखरी, राइफल और इंसास को साफ-सुथरा कर कतार में रखा गया. इसके बाद हथियारों पर फूल-माला चढ़ाकर तिलक लगाया गया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. इस दौरान नौ कन्याओं का पूजन और हवन भी हुआ. जैप-1 के कमांडेंट सह रांची के एसएसपी राकेश रंजन भी पूजा में शामिल हुए.
हथियारों की पूजा क्यों है इतनी खास
गोरखा बटालियन में दुर्गा पूजा का यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जवानों की सुरक्षा और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है. बटालियन की परंपरा के अनुसार, महानवमी पर शस्त्रों की पूजा कर मां दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि ड्यूटी के दौरान जवान सुरक्षित रहें और उनके हथियार हर परिस्थिति में देश, राज्य और समाज की रक्षा में सहायक साबित हों.
खुखरी, राइफल और इंसास को मिला आशीर्वाद
महानवमी के दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व होता है. इस मौके पर जवानों ने अपनी पारंपरिक खुखरी और अन्य हथियारों को पूजा के लिए सजाया. हथियारों पर फूल-माला चढ़ाई गई और तिलक लगाकर मां भवानी का आशीर्वाद लिया गया. इसके बाद फायरिंग कर मां को सलामी देने की परंपरा भी निभाई गई.
गोरखा बटालियन के जवानों की मान्यता है कि शस्त्र उनके कर्तव्य का अहम हिस्सा हैं. देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक, जवानों को अलग-अलग परिस्थितियों में जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. ऐसे में शस्त्र पूजा के जरिए मां दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि जवानों के हथियार कभी उनका साथ न छोड़ें और वे हर चुनौती का सामना करते हुए सुरक्षित रहें.
नौ कन्या पूजन और हवन से संपन्न हुई आराधना
महानवमी पर नौ दिनों से चल रही पूजा-अर्चना का समापन पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुआ. सबसे पहले नौ कन्याओं का पूजन किया गया. इसके बाद हवन कर मां दुर्गा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई. बटालियन की परंपरा के अनुसार, विभिन्न कंपनियों की ओर से बलि अर्पित करने की रस्म भी निभाई गई. पूरे परिसर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना रहा.
परिवार की महिलाओं ने भी लिया हिस्सा
पूजा में जवानों के परिवारों की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया. उनके लिए यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार और परंपरा से जुड़ाव का अवसर भी है. महिलाओं ने बताया कि वे साल भर इस पूजा का इंतजार करती हैं. नौ दिनों तक सुबह-शाम पूजा-पाठ और माता की आराधना से परिसर में भक्तिमय माहौल रहता है. पर्व के समापन के साथ ही यह माहौल समाप्त होने लगता है, जिससे मन में खुशी के साथ थोड़ी उदासी भी होती है.
जवानों और परिवारों की सुख-समृद्धि की कामना
जैप-1 के कमांडेंट सह रांची के एसएसपी राकेश रंजन की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में जवानों और अधिकारियों की सुरक्षा के साथ उनके परिवारों के सुखमय जीवन की कामना की गई. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तैनात पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं. गोरखा बटालियन की यह परंपरा धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और अनुशासन का अनूठा संगम है. 146 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में हर साल जवान मां दुर्गा के सामने शीश झुकाकर उनकी कृपा मांगते हैं, ताकि वे पूरी निष्ठा और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें.
प्रतिमा नहीं, कलश में मां दुर्गा का आह्वान
जैप-1 परिसर में गोरखा बटालियन की दुर्गा पूजा अपनी अलग पहचान रखती है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के बजाय कलश को देवी का स्वरूप मानकर पूजा-अर्चना की जाती है. बटालियन में यह परंपरा वर्ष 1880 से निभाई जा रही है. इस तरह करीब 146 वर्षों से चली आ रही यह धार्मिक परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है. कलश स्थापना के साथ शुरू होने वाली पूजा में जवानों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.
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