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गोरखा बटालियन में महानवमी पर शस्त्र पूजा, खुखरी-राइफल और इंसास पर चढ़े फूल, 146 साल पुरानी परंपरा कायम

हथियार की पूजा करते एसएसपी राकेश रंजन ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप-1 परिसर में महानवमी के अवसर पर गोरखा बटालियन की वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा देखने को मिली. यहां मां दुर्गा की आराधना के साथ जवानों ने अपने अस्त्र-शस्त्रों की पूजा की और मां भवानी से उनकी सलामती की कामना की.

शस्त्रों को सजाकर हुई विधि-विधान से पूजा