ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद

पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद ( Jammu Kashmir Police )

जम्मू: गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की जॉइंट टीम ने नाकाम कर दिया है. खबर के मुताबिक, जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया है. अधिकारियों ने बताया कि, हथियारों का जखीरा घगवाल पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पलूरा गांव में एक पैकेट में लिपटा हुआ था. अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि बीएसएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध हरकतों के बारे में मिली एक गुप्त सूचना के आधार कार्रवाई की. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट देश के जवानों ने रीगल बॉर्डर आउट पोस्ट और उसके आसपास घात लगाकर हमला किया. इस दौरान सीमा पार से ड्रोन की मूवमेंट भी देखी गई. इस दौरान ड्रोन से एक पैकेट गिराया गया. उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने पूरे इलाके को सील कर हथियार और गोला-बारूद की खेप को अपने कब्जे में ले लिया. अधिकारियों ने बताया कि दो पिस्तौल, तीन मैगजीन, 16 कारतूस और एक ग्रेनेड सहित अन्य सामान बरामद किया गया है. सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के चक भूरा गांव से ड्रोन गतिविधि देखी गई थी.