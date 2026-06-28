Odisha: मलकानगिरि में माओवादी ठिकाने से हथियारों और गोला-बारूद की खेप बरामद
मलकानगिरी के एसपी ने कहा कि शक है कि ये सारा सामान आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोन कमेटी के कैडर का है.
Published : June 28, 2026 at 8:59 PM IST
मलकानगिरी (ओडिशा): मलकानगिरी जिले में पुलिस ने रविवार को माओवादियों के एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया.
माना जा रहा है कि ओडिशा-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स (DVF) के जवानों के सर्च ऑपरेशन के दौरान सरेंडर कर चुके माओवादियों के खुलासे पर हथियारों की खेप मिली.
पुलिस को शक है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार और गोला-बारूद जमीन के नीचे दबा दिए थे.
बरामद किए गए हथियारों और वस्तुओं में 2 SLR राइफल, 2 देसी पिस्तौल, US में बनी एक पिस्तौल, एक .303 राइफल बैरल, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम वजन के IED, एक क्लेमोर माइन, 4 BGL शेल, 7 वॉकी-टॉकी, 3 चार्जर, 3 बैटरी, 2 एंटीना, 45 पेन ड्राइव, एक हार्ड डिस्क, एक पावर बैंक और एक कीबोर्ड शामिल हैं.
इनके साथ, 5 कारतूस, 4 मीटर MCP स्विच वायर, एक मोटरसाइकिल बैटरी, माओवादियों की वर्दी, एक दवाई की किट और रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें भी जब्त की गईं.
मलकानगिरी के एसपी विनोद पाटिल ने कहा कि शक है कि ये सारा सामान आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोन कमेटी (AOBSZC) के कैडर का है. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा.
उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा से लगे इलाके में तलाशी अभियान चलाया.
पुलिस ने मलकानगिरि में माओवादियों का जून में इस तरह का तीसरा ऐसा 'डंप' (किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर रखा गया हथियारों, विस्फोटकों, गोला-बारूद, राशन या अन्य सामग्री का भंडार) मिला है. पुलिस ने बताया कि जिले में नौ जून और 15 जून को चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान भी हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे.
पाटिल ने कहा, "माओवादियों के 'डंप' का पता लगाने और वहां छिपाए गए हथियार एवं गोला-बारूद बरामद करने के लिए इलाके में नियमित रूप से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं."
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