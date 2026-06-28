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Odisha: मलकानगिरि में माओवादी ठिकाने से हथियारों और गोला-बारूद की खेप बरामद

Odisha: मलकानगिरि में माओवादी ठिकाने से हथियारों और गोला-बारूद की खेप बरामद ( ETV Bharat )

मलकानगिरी (ओडिशा): मलकानगिरी जिले में पुलिस ने रविवार को माओवादियों के एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया. माना जा रहा है कि ओडिशा-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स (DVF) के जवानों के सर्च ऑपरेशन के दौरान सरेंडर कर चुके माओवादियों के खुलासे पर हथियारों की खेप मिली. पुलिस को शक है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार और गोला-बारूद जमीन के नीचे दबा दिए थे. बरामद किए गए हथियारों और वस्तुओं में 2 SLR राइफल, 2 देसी पिस्तौल, US में बनी एक पिस्तौल, एक .303 राइफल बैरल, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम वजन के IED, एक क्लेमोर माइन, 4 BGL शेल, 7 वॉकी-टॉकी, 3 चार्जर, 3 बैटरी, 2 एंटीना, 45 पेन ड्राइव, एक हार्ड डिस्क, एक पावर बैंक और एक कीबोर्ड शामिल हैं. इनके साथ, 5 कारतूस, 4 मीटर MCP स्विच वायर, एक मोटरसाइकिल बैटरी, माओवादियों की वर्दी, एक दवाई की किट और रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें भी जब्त की गईं.