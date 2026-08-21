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मणिपुर के मोरेह में भारत-म्यांमार सीमा पर हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

मणिपुर के मोरेह में भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. एक ऑपरेशन के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया.

Manipur Arms Ammunition Cache
मणिपुर के मोरेह में भारत-म्यांमार सीमा पर हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 12:12 PM IST

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तेजपुर: मोरेह पुलिस स्टेशन और 36 असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम ने 20 अगस्त को मणिपुर के मोरेह इलाके में भारत-म्यांमार सीमा पर एक ऑपरेशन के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का छिपा हुआ जखीरा बरामद किया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी.

विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने बॉर्डर पिलर (बीपी) 73 के सामान्य क्षेत्र में एक ऑपरेशन शुरू किया. जंगली इलाके की तलाशी के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने छुपाए गए कैश का पता लगाया और उसे बरामद किया. बरामद हथियारों में मैगजीन के साथ एक ए15 राइफल, मैगजीन के साथ एक एमए जी3 राइफल, एक देसी पिस्तौल, छह सिंगल-बैरल बंदूकें, दो देसी राइफलें और एक .22 राइफल शामिल है.

टीम ने 10 रेडियो सेट, पांच ड्रोन बम, पांच आईईडी , एक टियर गैस गन, टियर गैस के 17 राउंड, दो ग्रेनेड, दो बुलेटप्रूफ जैकेट और पांच ज़िंदा कारतूस भी बरामद किए. संवेदनशील सीमावर्ती इलाके से हथियारों और गोला-बारूद की इस बरामदगी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. हथियारों के स्रोत और उन्हें छिपाने के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है.

बता दें कि जून में सुरक्षा बलों ने मणिपुर के पहाड़ी इलाकों उग्रवाद विरोधी अभियान चलाया था. उस दौरान हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया था. हथियारों में दो एके-47 राइफल भी था.

ये भी पढ़ें- Manipur: सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद किया

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