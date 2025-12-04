ETV Bharat / bharat

रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में बख्तरबंद लग्जरी कार ऑरस सीनेट में करेंगे सफर

रूसी-निर्मित लिमोजिन ऑरस सीनेट कार ( File/ AFP )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचने पर भारी बख्तरबंद लग्जरी कार ऑरस सीनेट (Aurus Senat) में सफर करेंगे. मॉस्को से लाई गई ऑरस सीनेट कार पहले ही पुतिन के भारत दौरे के लिए नई दिल्ली में मौजूद है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल की शुरुआत में चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीनेट कार में बैठे थे. ऑरस सीनेट राष्ट्रपति पुतिन की सरकारी कार है और यह "कोर्टेज" प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यह एक रूसी प्रोग्राम है जिसके तहत सरकार के इस्तेमाल के लिए घरेलू लग्जरी और आर्मर्ड गाड़ियां बनाई जाती हैं. ऑरस सीनेट के अलावा, पुतिन की सुरक्षा के लिए रूस से लगभग 50 शीर्ष सुरक्षा अधिकारी दो दिन पहले दिल्ली पहुंच गए थे. सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों के अनुसार, जो पुतिन के दौरे के बारे में जानते हैं, रूसी सुरक्षा अधिकारियों ने उन जगहों पर पहले ही सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है जहां पुतिन भारत में अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान जाएंगे. एक अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन के भारत पहुंचने से लेकर उनकी वापसी तक, दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, कई सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं, जो चप्पे-चप्पे पर ​​नजर रख रही हैं. एक अधिकारी ने कहा, "हम पल-पल की गतिविधियों की जानकारी को रियल टाइम में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं." रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं. पुतिन शाम 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे. इसके बाद पुलिस 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनके सम्मान में आयोजित एक प्राइवेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. शुक्रवार को, पुतिन का राष्ट्रपति भवन के सामने के मैदान में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसमें सुबह करीब 11 बजे तीनों सेनाओं द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. इसके बाद वह सुबह करीब 11:30 बजे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे.