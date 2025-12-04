रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में बख्तरबंद लग्जरी कार ऑरस सीनेट में करेंगे सफर
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे भारत पहुंचेंगे. दो दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन करीब 30 घंटे भारत में रहेंगे.
Published : December 4, 2025 at 3:20 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचने पर भारी बख्तरबंद लग्जरी कार ऑरस सीनेट (Aurus Senat) में सफर करेंगे. मॉस्को से लाई गई ऑरस सीनेट कार पहले ही पुतिन के भारत दौरे के लिए नई दिल्ली में मौजूद है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल की शुरुआत में चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीनेट कार में बैठे थे.
ऑरस सीनेट राष्ट्रपति पुतिन की सरकारी कार है और यह "कोर्टेज" प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यह एक रूसी प्रोग्राम है जिसके तहत सरकार के इस्तेमाल के लिए घरेलू लग्जरी और आर्मर्ड गाड़ियां बनाई जाती हैं.
ऑरस सीनेट के अलावा, पुतिन की सुरक्षा के लिए रूस से लगभग 50 शीर्ष सुरक्षा अधिकारी दो दिन पहले दिल्ली पहुंच गए थे. सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों के अनुसार, जो पुतिन के दौरे के बारे में जानते हैं, रूसी सुरक्षा अधिकारियों ने उन जगहों पर पहले ही सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है जहां पुतिन भारत में अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान जाएंगे.
एक अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन के भारत पहुंचने से लेकर उनकी वापसी तक, दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, कई सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं, जो चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही हैं. एक अधिकारी ने कहा, "हम पल-पल की गतिविधियों की जानकारी को रियल टाइम में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं."
रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं. पुतिन शाम 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे. इसके बाद पुलिस 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनके सम्मान में आयोजित एक प्राइवेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. शुक्रवार को, पुतिन का राष्ट्रपति भवन के सामने के मैदान में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसमें सुबह करीब 11 बजे तीनों सेनाओं द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. इसके बाद वह सुबह करीब 11:30 बजे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे.
सुबह 11:50 बजे, मोदी और पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत-रूस समिट करेंगे. इसमें भारत-रूस संबंधों के अलग-अलग हिस्सों पर चर्चा होगी, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और रणनीतिक सहयोग शामिल हैं. बैठक के बाद दोनों नेता एक संयुक्त बयान भी जारी करेंगे.
रूसी राष्ट्रपति पुतिन के FICCI की ओर से भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पुतिन के सम्मान में राज्यभोज की मेजबानी करेंगी. रूसी राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार देर शाम रवाना होंगे.
राजनीतिक दलों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
इस बीच, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर राजनीतिक दलों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, "पिछले 26 वर्षों में रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच 23वीं वार्षिक समिट आज से शुरू हो रही है. ये रिश्ते और भी पुराने हैं." रमेश ने कहा कि भारत-रूस संबंध 1955 में पहली बार बनी भारत-सोवियत पार्टनरशिप का सीधा नतीजा और उसका ही विस्तार है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, पूर्व सांसद और सीपीआई (एम) की केंद्रीय समिति सदस्य हन्नान मोल्लाह ने कहा कि पुतिन की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे. उन्होंने कहा, "हालांकि, यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. अमेरिका के दबाव की वजह से भारत रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे को ज्यादा अहमियत दे रहा है."
पुतिन की 30 घंटे की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं और रूस के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक संबंधों और यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोतरी को लेकर प्रतिबंधों की धमकी भी दी है.
