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यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर महिला पहलवानों की ओर से दलीलें पेश, सजा देने की मांग

महिला पहलवानों की ओर से अपनी बातें रखी गईं, WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के लिए सज़ा की मांग की.

बृजभूषण शरण सिंह
बृजभूषण शरण सिंह (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 7:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की ओर से दलीलें रखी गईं. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने अब मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया.

आज महिला पहलवानों की ओर से वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखीं. उन्होंने दोनों आरोपियों को सजा देने की मांग की. इस मामले में 30 जून को बृजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें बरी करने की मांग की थी. कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. जबकि, एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था. कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी. 18 अप्रैल 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था. बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी. बता दें कि 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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  1. महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की ओर से दलीलें पूरी, बरी करने की मांग की
  2. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में दर्ज शिकायत रद्द, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट की मंजूर

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