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सुपारी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर, इससे किसानों को राहत...600 रुपये के पार जाने की उम्मीद

सुपारी की तस्वीर ( ETV Bharat )

कासरगोड: केरलम के कासरगोड जिले में सुपारी की कीमतें 500 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गई हैं. इससे किसानों को राहत मिली है और उम्मीद है कि इस सीजन में पहली बार कीमतें 600 रुपये के पार जा सकती हैं. हालांकि, युद्ध के समय में कीमतें करीब 60 रुपये तक गिर गई थीं, लेकिन अब वे वापस बढ़कर 500 रुपये के पार पहुंच गई हैं. कर्नाटक में, सुपारी की कीमतें केरल से करीब 10 रुपये ज्यादा हैं, इसलिए किसान अपनी उपज राज्य की सीमा पार बेच रहे हैं. कासरगोड के अडूर के किसान शिवप्रसाद पहले ही 40 क्विंटल सुपारी बेच चुके हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी फसल और ज्यादा बाजार कीमतों के मेल से इस साल किसानों को बड़ा फायदा हुआ है. केरलम में, कासरगोड में सुपारी की कीमतें सबसे ज्यादा बनी हुई हैं. कन्नूर और कोझिकोड जैसे जिलों में पुरानी, ​​अच्छी तरह से सूखी सुपारी 400 से 450 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच मिल रही है, जबकि कासरगोड में रेट करीब 520 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. ताजा सुपारी की कीमत अभी 490 से 500 रुपये के बीच है. कर्नाटक में, सुपारी की कीमतें और भी ज्यादा हैं, पुरानी सुपारी लगभग 530 रुपये प्रति किलोग्राम और ताजी सुपारी लगभग 510 रुपये पर बिक रही है. क्वालिटी में अंतर के कारण, दक्षिणी केरल में कीमतें थोड़ी कम हैं. पिछले साल, सबसे ज्यादा कीमत 540 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई थी. बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से मंगलुरु की कोऑपरेटिव संस्था, सेंट्रल सुपारी और कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव (CAMPCO) के अपने खरीद रेट बढ़ाने के फैसले की वजह से हुई है. CAMPCO के अधिकारियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की एक मुख्य वजह सुपारी उत्पादन में कमी को बताया.