सुपारी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर, इससे किसानों को राहत...600 रुपये के पार जाने की उम्मीद
किसानों को उम्मीद है कि इतिहास में पहली बार सुपारी की कीमत 600 रुपये के पार जा सकती है.
Published : April 14, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 7:30 PM IST
कासरगोड: केरलम के कासरगोड जिले में सुपारी की कीमतें 500 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गई हैं. इससे किसानों को राहत मिली है और उम्मीद है कि इस सीजन में पहली बार कीमतें 600 रुपये के पार जा सकती हैं.
हालांकि, युद्ध के समय में कीमतें करीब 60 रुपये तक गिर गई थीं, लेकिन अब वे वापस बढ़कर 500 रुपये के पार पहुंच गई हैं. कर्नाटक में, सुपारी की कीमतें केरल से करीब 10 रुपये ज्यादा हैं, इसलिए किसान अपनी उपज राज्य की सीमा पार बेच रहे हैं.
कासरगोड के अडूर के किसान शिवप्रसाद पहले ही 40 क्विंटल सुपारी बेच चुके हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी फसल और ज्यादा बाजार कीमतों के मेल से इस साल किसानों को बड़ा फायदा हुआ है.
केरलम में, कासरगोड में सुपारी की कीमतें सबसे ज्यादा बनी हुई हैं. कन्नूर और कोझिकोड जैसे जिलों में पुरानी, अच्छी तरह से सूखी सुपारी 400 से 450 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच मिल रही है, जबकि कासरगोड में रेट करीब 520 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. ताजा सुपारी की कीमत अभी 490 से 500 रुपये के बीच है.
कर्नाटक में, सुपारी की कीमतें और भी ज्यादा हैं, पुरानी सुपारी लगभग 530 रुपये प्रति किलोग्राम और ताजी सुपारी लगभग 510 रुपये पर बिक रही है. क्वालिटी में अंतर के कारण, दक्षिणी केरल में कीमतें थोड़ी कम हैं. पिछले साल, सबसे ज्यादा कीमत 540 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई थी.
बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से मंगलुरु की कोऑपरेटिव संस्था, सेंट्रल सुपारी और कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव (CAMPCO) के अपने खरीद रेट बढ़ाने के फैसले की वजह से हुई है. CAMPCO के अधिकारियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की एक मुख्य वजह सुपारी उत्पादन में कमी को बताया.
पुरानी, अच्छी तरह से सूखी हुई सुपारी, जिसे नमी रहित जगहों पर स्टोर किया जाता है, उसे सबसे ज्यादा दाम मिलते रहते हैं. व्यापारी विजयन ने कहा कि जब दाम गिरते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के व्यापारी अक्सर बड़ी मात्रा में खरीदकर स्टॉक कर लेते हैं, और बाद में दाम बढ़ने पर उन्हें मार्केट में उतार देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मार्केट में सुपारी की अभी की सप्लाई काफी है.
हालांकि ज्यादा दामों से किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन बढ़ती लेबर कॉस्ट अभी भी चिंता का विषय है. सुपारी छीलने और प्रोसेसिंग में शामिल मजदूर अब लगभग 16 रुपये प्रति किलोग्राम चार्ज करते हैं.
इसके अलावा, पीली पत्ती की बीमारी और महाली जैसी बीमारियों ने बागानों की पैदावार पर असर डाला है. फाइबर टैंक का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले मज़दूरों की सैलरी दोगुनी हो गई है, जिससे पैसे का बोझ बढ़ गया है. चुनाव के समय में बॉर्डर पर सख्त निरीक्षण की वजह से म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से विदेशी सुपारी के आयात में कमी आई है. इससे घरेलू किसानों को मदद मिली है.
किसान अब मांग कर रहे हैं कि सरकार को कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेशी आयात पर स्थायी प्रतिबंध लगानी चाहिए. केरल में सुपारी की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र कासरगोड जिले में है. कृषि विभाग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, राज्य में कुल 96,570.49 हेक्टेयर सुपारी की खेती होती है, जिसमें से 20,080.88 हेक्टेयर अकेले कासरगोड में है.
यह जिला हर साल 40,734 टन से ज्यादा सुपारी पैदा करता है, जो केरल के कुल सालाना 103,158 टन प्रोडक्शन में हिस्सा है. क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों में, कासरगोड सुपारी सबसे आगे है.
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