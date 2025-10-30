ETV Bharat / bharat

बिहार में गुमनामी की ओर मुसलमान? 17 फीसदी आबादी फिर भी सत्ता के द्वार पर ठुकराई जा रही उम्मीदें

आसिफ कहते हैं एनडीए से दूरी के कारण भी मुस्लिम समाज को सियासत में नुकसान हो रहा है, इस पर वासिफ वसी का कहना है कि एनडीए से नहीं बीजेपी से दूरी है. नीतीश कुमार से मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है यहां तक कि नीतीश कुमार ने मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन बीजेपी के साथ मुसलमान को दिक्कत है और बीजेपी के साथ अलायंस में जो भी दल आएंगे मुस्लिम वोट करने से पहले सोचेंगे.

पहले जागरूक होना होगा: आसिफ कहते हैं कि अभी सभी पार्टियों इसी का फायदा उठा रही हैं उन्हें मालूम है कि मुस्लिम समाज 17% हो या 20% उनका वोट इधर चला जाएगा उनकी सीट संख्या बढ़ जाएगी. इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल राजनीतिक दल करती हैं, लेकिन वोट मिल जाने के बाद फिर इस समाज से उन्हें कोई लेना-देना नहीं रहता है. आसिफ अली का कहना है कि सबसे पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा तभी हम राजनीतिक दलों से सवाल कर सकते हैं.

राजनीति में घट रही मुस्लमानों की हिस्सेदारी: गांधी संग्रहालय के सचिव आसिफ वसी का कहना है बिहार ही नहीं पूरे देश में मुसलमानों की राजनीति में हिस्सेदारी घट रही है. मुसलमान की आबादी 20% कहा जाता है 17% ही हो तो सभी दलों ने मुसलमान को ठगने का ही काम किया है. बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो चाहे कांग्रेस का समय हो आरजेडी का समय हो या अभी का समय एक तो यह समाज जागरूक नहीं है, दूसरे मुस्लिम समाज में एजुकेशन की स्थिति भी सवालों के घेरे में है. मुस्लिम समाज भी यदि एजुकेटेड हो जाए तो यह अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है.

कांग्रेस काल में मुस्लमानों की भूमिका: स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस काल में मुसलमानों को महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी. अब्दुल गफूर जैसे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1970 के दशक के बाद यह हिस्सेदारी कम होती गई. लालू प्रसाद यादव के उदय के साथ मुस्लिम-यादव समीकरण बना, जिसने 1990 के दशक में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ाई. लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद, एनडीए की हिंदुत्व-केंद्रित राजनीति ने मुस्लिम वोटों को प्रभावित किया. विशेषज्ञों के अनुसार, यह कमी वोट बंटवारे, दंगों (जैसे भागलपुर दंगा) और समुदाय की शिक्षा व जागरूकता की कमी से जुड़ी है.

2000 के चुनाव में यह 30 तक पहुंच गई, यानी 9.25 प्रतिशत. हालांकि, 2005 के पहले चुनाव में यह घटकर 24 रह गई (9.8 प्रतिशत), और दूसरे 2005 चुनाव में महज 18 (6.58 प्रतिशत). 2010 में फिर 19 (7.81 प्रतिशत), 2015 में 24 (9.8 प्रतिशत) और 2020 में 19 (7.81 प्रतिशत). वर्तमान में बिहार की विधानसभा में 243 सीटें हैं, और मुस्लिम विधायकों का प्रतिशत लगभग 7-8 के आसपास घूम रहा है.

1990 से अब तक मुस्लिम विधायकों की संख्या में उतार-चढ़ाव: बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 1990 के दशक से अब तक के चुनावी आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं. 1990 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या 19 थी, जो कुल 346 सीटों (तत्कालीन) के 5.5 प्रतिशत के बराबर थी. यह संख्या 1995 में बढ़कर 23 हो गई, जो 7.09 प्रतिशत के आसपास थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सत्ता की मिठाई में उनका हिस्सा नगण्य है. इस रिपोर्ट में हम बिहार की सियासत में मुसलमानों की घटती हिस्सेदारी के कारणों, आंकड़ों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने मात्र 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि महागठबंधन ने 30 कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी की कोई ठोस घोषणा नहीं हुई. दूसरी ओर, तीन प्रतिशत से कम आबादी वाले मल्लाह जाति के नेता मुकेश साहनी ने खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार घोषित करवा लिया है. यह असंतुलन राजनीतिक दलों की रणनीति, वोट बैंक की राजनीति और समुदाय की जागरूकता की कमी को उजागर करता है.

पटना: बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की स्थिति एक कटु विडंबना की तरह उभर रही है. राज्य की कुल आबादी का 17 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मुसलमानों का होने के बावजूद, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी न केवल सीमित है, बल्कि लगातार घटती जा रही है. 2020 में तो केवल एक मंत्री मुस्लिम समाज से बनाए गए थे, वह भी बसपा से जीते एक विधायक को जदयू ने शामिल करा कर मंत्री बनाया गया था, क्योंकि एनडीए का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में जीत नहीं पाया. अब 2025 के विधानसभा चुनावों में भी यही सिलसिला जारी है.

"बिहार ही नहीं, पूरे देश में मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी घट रही है. 20 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद, दलों ने उन्हें ठगने का काम किया है. मुस्लिम समाज जागरूक नहीं है, जबकि अन्य समुदाय सजग हैं."- आसिफ वसी, सचिव, गांधी संग्रहालय

इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है कि मुस्लिम विधायकों की संख्या कभी 9 प्रतिशत से ऊपर नहीं रही, जबकि उनकी आबादी 17 प्रतिशत से अधिक है. यह असंतुलन सत्ता की ऊंचाइयों जैसे मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पर और स्पष्ट है. अब तक केवल एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं. अब्दुल गफूर, जिनका कार्यकाल 1973 से 1975 तक रहा. कोई डिप्टी सीएम नहीं बना. अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक बार नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जो समुदाय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

2020 में कितने मुसलमान कैंडिडेट जीते (Etv Bharat)

2020 चुनाव, एनडीए की हार और महागठबंधन की सीमित सफलता: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव मुस्लिम राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ. कुल 19 मुस्लिम विधायक चुने गए, लेकिन एनडीए का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं पाया. जदयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, सभी हार गए. यह चौंकाने वाला परिणाम था, क्योंकि जदयू ने मुस्लिम-केंद्रित नीतियों का दावा किया था. महागठबंधन में राजद ने 17 में से 8, कांग्रेस ने 10 में से 4, माले ने 1 में से 1, बीएसपी ने 1 में से 1 और एआईएमआईएम ने 16 में से 5 जीत हासिल की. बाद में एआईएमआईएम के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए.

NDA सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं: एनडीए सरकार बनने के बाद शुरू में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया. बाद में बीएसपी के एकमात्र मुस्लिम विधायक जमा खान को जदयू ने शामिल कर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया. यह मुस्लिम नाराजगी को दर्शाती है. नाराजगी के कारण थे, नीतीश कुमार का भाजपा के साथ गठबंधन, तीन तलाक बिल, सीएए और वक्फ संशोधन बिल पर जदयू का रुख.

"2020 में एनडीए का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता, इसलिए दूसरे दल से विधायक लाकर मंत्री बनाना पड़ा. मुस्लिम अच्छे उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि धर्म-केंद्रित नेताओं को. यह अंधी गली है."- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

2025 चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी, लेकिन हिस्सेदारी अनिश्चित: 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है. एनडीए ने कुल 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जो कुल सीटों के लगभग 2 प्रतिशत है. जदयू ने 2020 की असफलता से सबक लेते हुए 11 की बजाय मात्र 4 टिकट दिए. लोजपा (रा) ने 29 सीटों में से 1, जबकि भाजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने शून्य दिए. विपक्षी महागठबंधन ने 30 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, राजद ने 18, कांग्रेस ने 10 (2020 की तरह), माले ने 1. मुकेश साहनी की वीआईपी और चंद्रवीर सिंह की आईआईपी ने कोई नहीं दिया.

मुसलमान सियासी तौर पर कितने मजबूत (Etv Bharat)

AIMIM और जनसुराज ने मुस्लिम कैंडिडेट को दिए टिकट: एआईएमआईएम ने गठबंधन के साथ 35 सीटों पर लड़ते हुए 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, जो उनकी रणनीति का हिस्सा है. ओवैसी ने कहा, "14 प्रतिशत वाले डिप्टी सीएम का दावा करते हैं, तो 18 प्रतिशत वाले सीएम क्यों नहीं?" मुकेश साहनी के डिप्टी सीएम दावे पर सियासत गरम है, लेकिन मुस्लिम हिस्सेदारी पर चुप्पी साधी गई.

मुस्लिम बहुल क्षेत्र, 53 सीटें जहां वोट निर्णायक: बिहार की 243 सीटों में 53 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर हार-जीत तय करते हैं. ये सात जिलों, किशनगंज (68% मुस्लिम आबादी, 4 सीटें), कटिहार (63%, 7 सीटें), अररिया (41%, 6 सीटें), पूर्णिया (37%, 7 सीटें), सीतामढ़ी (21%, 7 सीटें), दरभंगा (23%, 10 सीटें) और पूर्वी चंपारण (22%, 12 सीटें) में फैली हैं. कुल 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है, जैसे किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, अररिया, सिकटी, जोकीहाट, फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज, कटिहार, कस्बा, बनमंखी, पूर्णिया, अमौर, बायसी, रूपौली, धमदाहा, कदवा, बरारी, प्राणपुर, बलरामपुर, बाबूबरही, खजौली, हरलाखू, बेनीपट्टी, बिस्फी, जाले, केवटी, मधुबनी और शिवहर.

बिहार विधानसभा (Etv Bharat)

2020 का रिजल्ट: 2020 में इन 53 सीटों पर महागठबंधन को 12, एआईएमआईएम को 5 और एनडीए को 36 जीत मिली. 24 सीटों पर अंतर 11,000 वोट से कम था, 18 पर एनडीए, 5 पर महागठबंधन और 1 पर एआईएमआईएम. 2025 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जन सुराज ने 10. यह एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती है. कटिहार में भाजपा ने 7 में से 3, जदयू ने 1 जीती. अररिया-पुर्णिया की 13 में 8 एनडीए को मिलीं. राजनीतिक पंडित कहते हैं, "मुस्लिम बीजेपी से कतराते हैं, लेकिन एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है."

वोट बैंक की राजनीति और जागरूकता की कमी: राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम हिस्सेदारी घटने का मुख्य कारण दलों द्वारा वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल है. आसिफ वसी कहते हैं, "मुस्लिम समाज एजुकेटेड न होने से अपनी ताकत नहीं समझता. दलों की इमोशनल ब्लैकमेल काम करती है. वोट लो, फिर भूल जाओ. जागरूकता जरूरी है. एनडीए से दूरी बीजेपी से है, नीतीश से नहीं. नीतीश ने कब्रिस्तान घेराबंदी, मदरसा वेतन जैसी योजनाएं चलाईं."

जेडीयू समर्थक (Etv Bharat)

प्रवीण बागी का कहना है, "मुस्लिम वोट चूजी हो गए हैं, खुद को बंदी बना लिया. अच्छे उम्मीदवार को वोट न देकर धर्म-केंद्रित को देते हैं. भागलपुर दंगा के बाद कांग्रेस से मोहभंग, लालू के साथ नया समीकरण. लेकिन बहुसंख्यक के साथ न जोड़ेंगे तो साइड होते रहेंगे. समाज में मंथन हो रहा है, सुधार होगा."

राजनीतिक दलों के दावे: राजद प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं, "मुस्लिम तेजस्वी के साथ खड़े हैं. आरजेडी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए. लालू-तेजस्वी ने सम्मान दिया." जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का दावा करते हैं कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया. इस बार वोट मिलेंगे. लेकिन वास्तविकता अलग है. ओवैसी की एंट्री से वोट बंटवारा बढ़ा, 2020 और 2024 लोकसभा में दिखा. जन सुराज और अन्य पार्टियां भी मुस्लिम वोट पर नजर. मुकेश साहनी के दावे पर हमले हो रहे, जो मुस्लिम असंतोष को बढ़ा रहे.

"नीतीश कुमार वोट के लिए नहीं लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं. कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर मदरसा शिक्षकों के वेतन और मुस्लिम समाज के बच्चों के उत्थान के लिए कई योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही चलाई है और इस बार मुस्लिम नीतीश कुमार को वोट करेंगे हम लोगों को विश्वास है."- अरविंद निषाद, प्रवक्ता, जेडीयू

बरहहाल बिहार चुनाव 2025 में अभी प्रचार शबाब पर है. सभी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार कर रहे हैं. उन्हें पता कि अगर 17 फीसदी आबादी एक जुटकर किसी भी पार्टी को मतदान करती है, किसी की भी सरकार बना सकती है.

