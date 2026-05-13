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समुद्र में हीटवेव का खतरनाक स्तर, भारत में खराब मौसम की संभावना बढ़ी

समुद्र में हीटवेव का खतरनाक स्तर, भारत में खराब मौसम की संभावना बढ़ी ( IANS )

शोधकर्ताओं ने देखा है कि जब पश्चिमी हिंद महासागर बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो मॉनसून की हवाएं बारिश को अंदर ले जाने के बजाय समुद्र के ऊपर ही नमी छोड़ देती हैं. इससे खतरनाक असंतुलन पैदा हो सकता है, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं. साथ ही दक्षिणी तटीय राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है.

29 अगस्त 2025 को मनाली में बड़े पैमाने पर बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त इलाका (ANI)

मानसून पैटर्न में गड़बड़ी के संकेत मौसम वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता बढ़ रही है कि गर्म होते समुद्र इस साल भारत के मानसून के व्यवहार को काफी हद तक बदल सकते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह अधि गर्म जल वायुमंडल में बहुत ज्यादा नमी डाल रहा है, जिससे अचानक भारी बारिश, बादल फटने जैसी घटनाओं और मॉनसून सीजन के बाद भी खराब मौसम की संभावना बढ़ रही है.

गर्मी तेजी से भारत के पश्चिमी तट पर फैल रही है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल शामिल हैं, और फिर ओमान की ओर बढ़ रही है. खास तौर पर चिंता की बात यह है कि गोवा और कर्नाटक के पास के जल में लगभग पूरी समुद्री हीटवेव फैल रही है.

कई इलाकों में, समुद्र की सतह का तापमान कथित तौर पर 32°C और 34°C के बीच बढ़ गया है, जो कुछ जगहों पर सामान्य से लगभग 4°C ज्यादा है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इतनी अधिक तापमान समुद्र की गर्मी सोखने की क्षमता को कम कर रहा है.

'थर्मल स्ट्रेस ज़ोन' में बदल रहा अरब सागर 23 अप्रैल, 2026 को जारी INCOIS के आकलन से पता चला कि अरब सागर का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा 'निगरानी' श्रेणी में, 9 प्रतिशत 'अलर्ट' के अंतर्गत और 5 प्रतिशत 'चेतावनी' श्रेणी के अंतर्गत था, जो समुद्री जल में बढ़ते तापीय दबाव (thermal stress) का संकेत देता है.

मरीन हीटवेव समुद्र की सतह का असामान्य रूप से अधिक तापमान होने का समय होता है जो कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक बना रहता है. वैज्ञानिक इसे लंबे समय के पुराने औसत से मापते हैं, अक्सर 90वां प्रतिशतक मान (90th percentile threshold) का इस्तेमाल करते हैं.

16 सितंबर 2025 को देहरादून में बादल फटने और लगातार बारिश के कारण पानी भरे इलाके से गुजरते लोग (ANI)

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के मई 2026 के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, अरब सागर का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा मरीन हीटवेव दबाव के अलग-अलग चरण में पहुंच गया है, और कुछ हिस्सों को पहले ही 'चेतावनी' श्रेणी में डाल दिया गया है.

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, समुद्र की सतह का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे वैज्ञानिक लंबे समय तक जल के अंदर हीटवेव चलने की बात कहते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहुत ज्यादा गर्म समुद्र अब सिर्फ समुद्री समस्या नहीं हैं, बल्कि ये बारिश के पैटर्न, चक्रवात की तेजी, मत्स्य पालन, पारिस्थितिकी तंत्र और यहां तक कि भारतीय मानसून पर भी तेजी से प्रभाव डाल रहे हैं.

नई दिल्ली: समुद्र को धरती का बहुत बड़ा वातानुकूलक (एयर कंडीशनर) माना जाता है. आम तौर पर, समुद्र ज्यादा गर्मी सोख लेते हैं और मौसम को स्थिर रखने में मदद करते हैं. लेकिन अब, वह कुदरती कूलिंग सिस्टम खुद ही ज्यादा गरम हो रहा है.

वैज्ञानिक लंबे समय तक 'मानसून ब्रेक' की आशंकाओं पर भी नजर रख रहे हैं, जिसमें केरल पहुंचने के बाद मानसून लंबे समय तक रुक सकता है.

एक और उभरती हुई चिंता है ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम का बदलता व्यवहार. विशेषज्ञों का कहना है कि जेट स्ट्रीम पैटर्न में बदलाव पहले से ही असामान्य मौसम की घटनाओं में योगदान दे रहा है, जिसमें मई के दौरान राजस्थान और दिल्ली में देखी गई ओले की बारिश शामिल है.

जलवायु परिवर्तन का महासागरों पर असर

जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्री हीटवेव का तेज होना, बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है.

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि इंसानों की वजह से हुए जलवायु परिवर्तन ने 1950 के दशक से दुनिया भर में हीटवेव की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि को बढ़ा दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के तापमान में हर 0.5°C की बढ़ोतरी से बहुत ज्यादा गर्मी की घटनाओं की संभावना और गंभीरता तेजी से बढ़ जाती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व महानिदेशक लक्ष्मण सिंह राठौर ने कहा कि समुद्र, जमीन और वायुमंडल आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए सिस्टम हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की वजह से एक साथ गर्म हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वायुमंडल तेजी से गर्म होता है, जबकि समुद्र धीरे-धीरे गर्मी सोखते हैं और इसे ज्यादा देर तक बनाए रखते हैं, जिससे लगातार गर्मी बढ़ती है जो सीधे मॉनसून, बारिश के पैटर्न और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (Marine Ecosystem) पर प्रभाव डालती है.

जलवायु परिवर्तन सलाहकार एस. एन. मिश्रा ने कहा कि जलवायु प्रणाली में फंसी ज्यादा गर्मी का लगभग 90 प्रतिशत समुद्र सोख रहे हैं. उनके अनुसार, इससे समुद्री हीटवेव, चक्रवात और वायुमंडलीय परिसंचरण (Atmospheric Circulation) में बाधाएं बढ़ रही हैं, साथ ही पूरे भारत में बारिश का वितरण भी अलग-अलग हो रहा है.

29 अगस्त 2025 को मनाली में बड़े पैमाने पर बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त इलाका (ANI)

पर्यावरण वैज्ञानिक हिश्मी जमील हुसैन ने चेतावनी दी है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री हीटवेव अधिक बार आ रही हैं, तेज हो रही हैं और लंबे समय तक चल रही हैं. उन्होंने कहा कि गर्म समुद्र वायुमंडलीय नमी बढ़ा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा बारिश, बादल फटने और तेजी से बढ़ने वाले चक्रवाती तूफान आ रहे हैं.

तेजी से बढ़ते चक्रवातों का डर

समुद्री हीटवेव से जुड़े सबसे गंभीर खतरों में से एक है चक्रवाती तूफान का तेजी से बढ़ना. समुद्र का गर्म जल तूफानों के लिए ईंधन का काम करता है. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जब समुद्र का तापमान 32°C से ऊपर जाता है, तो चक्रवाती तूफान बहुत तेजी से मजबूत हो सकते हैं, और सिर्फ 12 से 24 घंटों में दबाव से बहुत गंभीर चक्रवात में बदल सकते हैं.

ऐसे "फ्लैश साइक्लोन" (तीव्र तीव्रता वाले चक्रवात) से तटीय इलाकों के लोगों को तैयारी का बहुत कम समय मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा बढ़ जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु की वजह से समुद्र के गर्म होने की वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों ही मजबूत और अधिक अप्रत्याशित चक्रवाती तूफान के लिए ज्यादा सही माहौल बन रहे हैं.

वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा हालात एक चिंताजनक लंबे समय के पैटर्न का हिस्सा हैं. 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि 1982 और 2019 के बीच अरब सागर में हर दशक में लगभग 20 मरीन हीटवेव दिनों की बढ़ोतरी हुई. शोधकर्ताओं ने उत्तरी और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में हीटवेव की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति भी रिकॉर्ड की.

तटीय समुदायों और मछली पालन को समर्थन करने के लिए, INCOIS अभी मरीन हीटवेव एडवाइजरी सर्विसेज (MAHAS) चलाता है, जो समुद्री गर्मी के तनाव के लिए शुरुआती चेतावनी और अनुमान देता है.

लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समुद्र के गर्म होने का स्तर और तीव्रता जलवायु प्रणाली को ऐसी स्थिति में धकेल रही है जो पहले शायद ही कभी देखी गई हों.

जैसे-जैसे समुद्र ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापवृद्धि) से अधिक गर्मी सोखते रहेंगे, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इसका असर सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में खेतों, शहरों, समुद्र तटों और मौसम के सिस्टम पर भी महसूस होगा.

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