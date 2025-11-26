100 साल तक भी खड़े रहते हैं इस शैली से बने मकान, बाहरी राज्यों के लोग भी लेते हैं इसकी ट्रेनिंग
हिमाचल में बने लकड़ी और पत्थर के मकान कोई साधारण मकान नहीं होते हैं. इनके पीछे एक खास तकनीक इस्तेमाल होती है.
कुल्लू: मनाली के नग्गर में जमीन पर कुछ लोग हाथों में आरी, हथौड़ी, छैनी, स्क्रू ड्राइवर लेकर लकड़ी के घरों के छोटे प्रोटोटाइप या डिजाइन तैयार कर रहे हैं. कोई हथोड़ी से लकड़ी पर कील ठोक रहा है. कोई फीते से लकड़ी की लंबाई चौड़ाई माप रहा है. ये सब बड़ी उत्सुकता से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं.
ये न तो कोई कारपेंटर हैं और ना ही मजे या शौक के लिए लकड़ी काट रहे हैं और हथौड़ा पीट रहे हैं. दरअसल ये बंगाल विश्विद्यालय में आर्किटेक्ट के छात्र हैं और मनाली के नग्गर में काष्ठकुणी शैली के बारे जानकारी और उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं. ये छात्र काष्ठकुणी शैली के फायदे और कला के बारे में बारीकी से जानकारी हाासिल कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस पर काम कर सकें.
लकड़ी और पत्थर का होता है इस्तेमाल
हिमाचल की काष्ठकुणी शैली की बात करें तो ये एक खास प्रकार की शैली है. पहाड़ी इलाकों में मकान काष्ठकुणी शैली से बनाए जाते हैं. काष्ठकुणी शैली के मकानों में लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल होता है. इस शैली के मकान में सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है. दीवारों पर मिट्टी और गोबर के मिश्रण से बने पदार्थ का पलस्तर किया जाता है. पर्यावरण के लिहाज से यह मकान काफी सहायक सिद्ध होते हैं. काष्ठकुणी शैली में बने मकान में सबसे नीचे सूखी घास और लकड़ियों को रखा जाता है. उसके ऊपर लोगों के रहने की जगह होती है और चारों तरफ लकड़ी की बनी एक बालकनी होती है, जिसे स्थानीय भाषा में चावड़ी कहते हैं. छत ढलवां आकार में बनाई जाती है इसके लिए पत्थरों की स्लेट का इस्तेमाल किया जाता है.
कलकता के छात्र ले रहे प्रशिक्षण
हिमाचल के अलावा ये शैली धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित हो रही है. नग्गर में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के 34 छात्र वर्कशॉप में इसी काष्ठकुणी शैली के बारे में सीख रहे हैं. इसका आयोजन ExploreArchi एवं हिमालयन ब्रदर्स ट्रस्ट फॉर आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज (HBTACH) के संयुक्त सहयोग से किया गया.
स्थानीय निवासी भृगु आचार्य ने बताया कि 'ExploreArchi हर वर्ष वास्तुकला के छात्रों को हिमालयी क्षेत्रों में लाकर पारंपरिक एवं टिकाऊ निर्माण प्रणालियों का अध्ययन कराता है. इस वर्ष के कार्यक्रम में छात्रों को काष्ठकुणी मॉडल बनाने, लकड़ी नक्काशी और धरोहर क्षेत्र के अध्ययन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ. इस पहल का उद्देश्य युवा वास्तुविदों में हिमालयी पारंपरिक निर्माण तकनीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाना है. जो भूकंप-रोधी, जलवायु-अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़ी होती हैं.'
भूकंप रोधी होते हैं ये मकान
भूकंप जैसी आपदा में काष्ठ कुणी शैली में बने मकान नुकसान से बचाने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि काष्ठकुणी शैली में बनाए गए मकान की संरचना इस तरह से होती है कि बारिश और भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं. जिला कुल्लू के नग्गर में स्थित नग्गर कैसल, बंजार में बनी चेहनी कोठी सहित कई ऐसे भवन कई सालों से आज भी बिल्कुल सही से खड़े हुए है और भूकंप भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है. इसकी दीवारों में थोड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से भूकंप के समय तेज झटके इसे नुकसान नहीं पहुंचाते. कुल्लू में काष्ठकुणी में बने मकान 100 साल से अधिक समय से आज भी खड़े हैं.
दार्जिलिंग से आए छात्र अरफराज अहमद ने कहा कि 'अब लोग अपने भवन निर्माण में नई शैलियां का इस्तेमाल कर रहे हैं. ताकि उनका भवन मजबूत बन सके और भूकंप जैसे झटकों को भी सहन कर सके. ऐसे में काष्ठ कुनी शैली इसमें काफी मददगार साबित होती है.'
काष्ठकुणी शैली की ओर आकर्षित हो रहे लोग
हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बने लकड़ी के इन मकानों को देखकर पर्यटक भी उनकी ओर खींचे चले आते हैं. हालांकि, बीते कुछ दशकों से जिला कुल्लू में कंक्रीट के जंगल बनने शुरू हुए और लोगों ने सीमेंट के मकान बनाने शुरू कर दिए थे. वहीं, पर्यावरण में आए बदलाव के चलते अब एक बार फिर से लोग पत्थर और लकड़ी से बने इन मकानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में लोग काष्ठकुणी जिन्हें कुल्लवी बोली में काठकुणी भी कहा जाता है, उसी शैली के भवनों का निर्माण कर रहे हैं.
कलकत्ता से आए टीम लीडर अर्णव ने बताया कि 'छात्रों को सदियों से चली आ रही स्थानीय निर्माण परंपराओं के व्यावहारिक ज्ञान का अनुभव कार्यशाला में मिला. वही, नग्गर में हिमालयन ब्रदर्स ट्रस्ट, क्षेत्रीय वास्तुकला की संरक्षा, शोध और संवर्धन के लिए निरंतर कार्यरत है और शैक्षणिक समुदाय और स्थानीय शिल्पियों के सहयोग से सीखने के अवसरों को सुदृढ़ कर रहा है. इससे बाहरी राज्यों से आए छात्रों को भी इस प्राचीन कला की जानकारी मिल रही हैं.'
वही, कलकत्ता से आई टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता की एचओडी रोजी सरकार ने बताया कि 'काष्ठकुणी शैली पहाड़ी राज्यों में ही देखने को मिलती है और इसकी मजबूती की खूबियों को जानने के लिए कोलकाता से छात्र यहां पहुंचे हैं, ताकि वह इस शैली के बारे में निचले राज्यों में भी लोगों को अवगत करवा सके.'
लकड़ियों पर होती है शानदार नक्काशी
बता दें कि काष्ठकुणी शैली पर्यावरण के अनुकूल है. गर्मियों के मौसम में भी ऐसे घरों में पंखों की जरूरत नहीं होती है. इस शैली के घर व मंदिर बनाने वाले कारीगर कई बार तो लोहे की कील का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं. लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी की ही कील तैयार कर उसे जोड़ा जाता है. इस शैली की खासियत लकड़ी पर की गई नक्काशी है जो यहां की कला की एक विशेष पहचान है. इसे हाथ से उकेरा जाता है और इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है.
