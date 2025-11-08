ETV Bharat / bharat

सुई-धागे से सशक्तिकरणः 10 हजार से अधिक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाली अर्चना देवी बनीं प्रेरणा की मिसाल

समय के साथ अर्चना देवी ट्रेनर से मास्टर ट्रेनर बन गईं. उन्होंने हिंडाल्को सहित कई संस्थानों से जुड़कर बच्चों और महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया. उनकी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा है कि आज उनकी शिष्याएं झारखंड के हर जिले में अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं.

अर्चना देवी बताती हैं शादी से पहले मैंने सिलाई सीखी थी. शादी के बाद जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो उसी हुनर को रोजगार का जरिया बना लिया. शुरुआत में वह घर-घर जाकर महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी. धीरे-धीरे उनका यह प्रयास फैलने लगा और उन्होंने कई एनजीओ के साथ जुड़कर महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया. वह कहती हैं, मेरे पास कोई बड़ा साधन नहीं था, लेकिन इरादा था कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें. इसलिए जो थोड़ा-बहुत मुनाफा हुआ, उसी से पूंजी लगाती गई.

आज वह न केवल अपने हुनर से रोजगार कमा रही हैं, बल्कि अब तक 10 हजार से अधिक महिलाओं को स्वावलंबी बनने का रास्ता दिखा चुकी हैं. बिना किसी सरकारी सहायता के उन्होंने अपने दम पर महिलाओं का ऐसा समूह तैयार किया है, जो आज अपने पैरों पर खड़ा है, अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बना हुआ है.

रांचीः कभी एक साधारण गृहिणी के रूप में घर की जिम्मेदारियों में खोई रहने वाली अर्चना देवी आज झारखंड की हजारों महिलाओं के जीवन की दिशा बदलने वाली नाम बन चुकी हैं. हटिया निवासी अर्चना देवी ने साल 1996 में जब सिलाई सीखना शुरू किया था, तब शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके सिखाए हाथ इतने घरों की रौनक बढ़ाएंगे, इतने परिवारों का सहारा बनेंगे.

सुई-धागे से लेकर मोतियों तक हाथों में हुनर, दिल में लगन

अर्चना देवी के केंद्र पर सिर्फ कपड़ों की सिलाई नहीं होती, बल्कि कढ़ाई, मोती का सामान, चाभी रिंग, टेडी बेयर, धार्मिक कपड़े, झूला, झूमर, घर सजावट के सामान और कुशन जैसे उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं.

उनके पास 15 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और खास बात यह है कि सब कुछ हाथ से तैयार होता है. यह सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक आजादी का केंद्र बन चुका है.

अर्चना देवी बताती हैं महिलाएं मिलकर ये काम करती हैं. मुनाफा सभी में बांटा जाता है और उसी से आगे की पूंजी जुटाई जाती है. उनके साथ काम करने वाली महिलाएं कहती हैं कि पहले वे एक-एक रुपए के लिए मोहताज थीं, आज अपने पैरों पर खड़ी हैं.



सशक्त हुईं महिलाएं, बदला कई घरों का हाल

उनकी शिष्या निशा देवी बताती हैं कि अर्चना मैम से सीखी सिलाई ने उनकी जिंदगी बदल दी. अब वह अपने इलाके में खुद का ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं और हर महीने 25 से 30 हजार रुपए तक की आमदनी करती हैं. वहीं, कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा ज्योति सोनी कहती है कि पढ़ाई के साथ-साथ इस काम से उसकी पारिवारिक स्थिति सुधरी है. ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण हैं. कोई अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठा रही है, कोई घर बना रही है तो कोई दूसरों को सीखाकर समाज में बदलाव ला रही है.



सरकारी सहयोग की कमी, फिर भी नहीं टूटी हिम्मत

अर्चना देवी बताती हैं कि अब तक उन्हें किसी भी सरकारी सहायता या योजना से मदद नहीं मिली है. कई बार आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस सहयोग नहीं मिला. वह कहती हैं, अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो हम और बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ सकते हैं. उनके लिए स्थायी रोजगार का रास्ता खोल सकते हैं. फिलहाल वह अपने उत्पादों को कभी मेले में, कभी ऑर्डर पर बेचती हैं. उन्हें अपने सामान के लिए एक स्थायी मार्केट प्लेटफॉर्म की तलाश है, जिससे अधिक महिलाएं इससे जुड़ सकें.



प्रेरणा बनीं हजारों के लिए

आज अर्चना देवी के नाम से न सिर्फ हटिया बल्कि पूरे झारखंड में लोग प्रेरणा लेते हैं. वह साबित कर चुकी हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो संसाधनों की कमी भी रोक नहीं सकती. उनके सिखाए हुनर ने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदली है और हर दिन नए सपनों को आकार दे रही हैं.

अर्चना देवी की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की कहानी है, जिन्होंने समाज की सीमाओं को तोड़कर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है. सुई-धागे से बुनी यह यात्रा अब महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी है.



