घर एक मंदिर: स्टील कंपनी के GM ने लिविंग रूम में ही बसा लिया तिरुपति बालाजी का दरबार!

विशाखापत्तनम: अगर आपसे कोई कहे कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध 'तिरुपति बालाजी' के दर्शन करने के लिए आपको आंध्र प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने या लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह साक्षात अनुभव एक घर के लिविंग रूम में हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे?

श्रद्धा और कला का अनूठा संगम

विशाखापत्तनम के सीतम्माधारा में एक ऐसा ही 'चमत्कार' कला और भक्ति के मेल से तैयार हुआ है. इस घर के भीतर कदम रखते ही आपकी आंखें फटी रह जाती हैं और आप खुद को सीधे तिरुमला की पवित्र वादियों में महसूस करते हैं. चारों तरफ सात पहाड़ियों की वो भव्यता, बादलों को चीरते मंदिर के गोपुरम, कल-कल बहते झरने और भगवान वेंकटेश्वर का वो दिव्य चमचमाता रूप- सब कुछ इतना जीवंत है कि लगता है मानों दीवारें बोल उठेंगी.

अनन्य भक्त की अनोखी पहल

यह अनोखा भित्तिचित्र (वॉल पेंटिंग) मंगिड़ी श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के अटूट विश्वास की कहानी है. मूल रूप से कोनसीमा के रहने वाले और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात शर्मा, भगवान वेंकटेश्वर के ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हर साल दो बार तिरुमला जाने का कठिन नियम दशकों से निभाया है. अब, उन्होंने अपनी इसी श्रद्धा को अपने घर की दीवारों पर उकेर दिया है, ताकि हर सुबह उनकी आंखें अपने आराध्य के उसी अलौकिक धाम में खुलें.

कैसे मिली प्रेरणा

दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा की पत्नी की मौत हो गयी. पत्नी को खोने के दुख के बाद, शर्मा ने अपनी यात्राएं घटाकर साल में एक बार कर दीं. इस साल अक्टूबर में तिरुपति की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न तिरुमला की उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव हर दिन, अपने घर पर ही किया जाए.