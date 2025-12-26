घर एक मंदिर: स्टील कंपनी के GM ने लिविंग रूम में ही बसा लिया तिरुपति बालाजी का दरबार!
आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के जनरल मैनेजर का घर भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है.
Published : December 26, 2025 at 2:25 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 2:33 PM IST
विशाखापत्तनम: अगर आपसे कोई कहे कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध 'तिरुपति बालाजी' के दर्शन करने के लिए आपको आंध्र प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने या लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह साक्षात अनुभव एक घर के लिविंग रूम में हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे?
श्रद्धा और कला का अनूठा संगम
विशाखापत्तनम के सीतम्माधारा में एक ऐसा ही 'चमत्कार' कला और भक्ति के मेल से तैयार हुआ है. इस घर के भीतर कदम रखते ही आपकी आंखें फटी रह जाती हैं और आप खुद को सीधे तिरुमला की पवित्र वादियों में महसूस करते हैं. चारों तरफ सात पहाड़ियों की वो भव्यता, बादलों को चीरते मंदिर के गोपुरम, कल-कल बहते झरने और भगवान वेंकटेश्वर का वो दिव्य चमचमाता रूप- सब कुछ इतना जीवंत है कि लगता है मानों दीवारें बोल उठेंगी.
अनन्य भक्त की अनोखी पहल
यह अनोखा भित्तिचित्र (वॉल पेंटिंग) मंगिड़ी श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के अटूट विश्वास की कहानी है. मूल रूप से कोनसीमा के रहने वाले और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात शर्मा, भगवान वेंकटेश्वर के ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हर साल दो बार तिरुमला जाने का कठिन नियम दशकों से निभाया है. अब, उन्होंने अपनी इसी श्रद्धा को अपने घर की दीवारों पर उकेर दिया है, ताकि हर सुबह उनकी आंखें अपने आराध्य के उसी अलौकिक धाम में खुलें.
कैसे मिली प्रेरणा
दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा की पत्नी की मौत हो गयी. पत्नी को खोने के दुख के बाद, शर्मा ने अपनी यात्राएं घटाकर साल में एक बार कर दीं. इस साल अक्टूबर में तिरुपति की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न तिरुमला की उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव हर दिन, अपने घर पर ही किया जाए.
अपनी खुशी जाहिर करते हुए सुब्रह्मण्य शर्मा ने कहा, "जब से यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, रिश्तेदार, दोस्त और कई अन्य लोग इसे देखने आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं. मुझे वाकई में ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने घर पर ही तिरुमाला का अनुभव कर रहा हूं."
कलाकार का कमाल
अपनी इस भावना को हकीकत में बदलने के संकल्प के साथ, उन्होंने पहाड़ी के दृश्यों, मंदिर के परिवेश और वहां के आध्यात्मिक माहौल की वैसी ही तस्वीरें लीं जैसा उन्होंने सपना देखा था. इसके बाद उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी प्रसिद्ध वॉल आर्टिस्ट (भित्ति चित्रकार) वेंकट हनुमंतू और उनकी टीम को सौंपी, जो अपनी बारीकी और प्रभावशाली पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं.
कलाकार वेंकट हनुमंतू ने बताया, "हमने उन वाटर-बेस्ड रंगों का इस्तेमाल किया है जो आमतौर पर कैनवास पर इस्तेमाल किए जाते हैं. हर छोटी-बड़ी बारीकी को बहुत सावधानी से पूरा किया गया ताकि यह पेंटिंग तिरुमाला-तिरुपति देवस्थानम के असली माहौल का अहसास करा सके."
श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र
इस टीम ने रंगों, गहराई और आध्यात्मिक भाव का पूरा ध्यान रखते हुए बड़ी मेहनत से तिरुमाला-तिरुपति के दृश्यों को दीवार पर उतारा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पेंटिंग में न केवल दृश्य बल्कि मंदिर का पवित्र वातावरण भी झलके. अब, इस भित्ति चित्र की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. यह घर भक्तों और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है.
इसे भी पढ़ेंः