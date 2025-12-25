ETV Bharat / bharat

इंसानी जिंदगी और क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए पहाड़ों को बचाना जरूरी, अरावली संकट पर बोले एक्सपर्ट

केंद्र ने राज्यों को अरावली पर्वतमाला में नये खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं.

Aravalli vital for ecological balance, says Environmentalist
अजमेर में अरावली पहाड़ियों का ड्रोन व्यू (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 6:44 PM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 7:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

संतू दास

नई दिल्ली: देशभर मे अरावली की पहाड़ियों से जुड़ा मुद्दा छाया है. वहीं, अरावली पर चल रहे मुद्दे के बीच, एक पर्यावरणविद ने गुरुवार को कहा कि अरावली की पहाड़ियां इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. इन पहाड़ियों की रक्षा करना न सिर्फ प्रकृति के लिए बल्कि इंसानी जिंदगी और क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है.

पर्यावरणविद ने साफ-साफ कहा कि विकास ऐसे पारिस्थितिक संतुलन के नुकसान की कीमत पर नहीं होना चाहिए जिसे ठीक न किया जा सके. अरावली की पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल बनावटों में से हैं. यह दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं. राज्य सरकारों ने 37 जिलों में उनकी अहमियत को माना है, और उत्तर में रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक रुकावट के तौर पर उनके इकोलॉजिकल काम पर जोर दिया है. साथ ही बायोडायवर्सिटी को बचाने और वॉटर रिचार्ज को आसान बनाने में उनकी भूमिका पर भी जोर दिया है.

अरावली पहाड़ियों और रेंज की यूनिफॉर्म पॉलिसी लेवल डेफिनिशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस इस मामले पर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला कर रही है. कांग्रेस ने दावा किया कि अरावली की फिर से डेफिनिशन खतरनाक और विनाशकारी है.

इस हफ़्ते की शुरुआत में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों और रेंज में माइनिंग के विस्तार के आरोपों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि यह नतीजा निकालना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी लैंडफॉर्म में माइनिंग की इजाजत है. यादव ने कहा कि 100 मीटर ऊंचाई का कैलकुलेशन पूरी अरावली पहाड़ियों पर लागू नहीं होता, बल्कि इसका मतलब एक खास पहाड़ी से है जिस पर माइनिंग होती है.

उन्होंने कहा कि, अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू-आकृतियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें उनकी सहायक ढलानें भी शामिल हैं. यह खामियों को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि सभी वास्तविक पहाड़ी क्षेत्र कवर किए जाएं. 500 मीटर की निकटता के भीतर की पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में समूहीकृत किया गया है, इसलिए बीच की घाटियां, ढलान और छोटी पहाड़ियां भी संरक्षित हैं."

विशेषज्ञों के विचार
पर्यावरणविद् बीएस वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया कि अरावली पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है. "अनियंत्रित खनन और निर्माण गतिविधियों ने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है. इस तरह की कार्रवाइयों से अल्पकालिक आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन पानी की कमी, बढ़ते तापमान, जंगलों का नुकसान और बढ़ते प्रदूषण जैसी दीर्घकालिक समस्याएं पैदा होती हैं."

उन्होंने कहा, "डेवलपमेंट ऐसे इकोलॉजिकल नुकसान की कीमत पर नहीं होना चाहिए जिसे ठीक न किया जा सके. पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, खराब इलाकों को ठीक किया जाना चाहिए, और कम्युनिटी की भागीदारी ज़रूरी है. अरावली का संरक्षण न केवल प्रकृति के लिए, बल्कि इंसानी जीवन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है."

पर्यावरणविद ने कहा कि अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह रोक लगाने का केंद्र का राज्यों को निर्देश पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक पॉजिटिव कमिटमेंट दिखाता है. "पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार अरावली पहाड़ियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि खनन ने क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, जो रेगिस्तानीकरण को रोकने, भूजल को रिचार्ज करने और जैव विविधता का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि, ऐसे आश्वासनों को सख्ती से लागू करने, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई और अरावली की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षरित क्षेत्रों की बहाली द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए. अरावली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए वोहरा ने कहा कि इसे बचाने के लिए सभी मौजूदा लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अरावली को संरक्षित करने के लिए सख्ती से लागू करना, क्षरित भूमि की बहाली और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना आवश्यक है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, पर्यावरण एक्सपर्ट दीपक रमेश गौड़ ने अरावली मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा, "मेरा हमेशा से मानना ​​है कि हमें किसी भी नेचुरल हैबिटैट में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि, नेचर में बदलाव असल में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसका असर देख रहे हैं. नेचुरल को सिर्फ नेचुरल ही रहना चाहिए. हमें नेचर को हम पर हमला करने का कोई कारण नहीं देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि, भारत सरकार पर्यावरण को एक बड़ा फैक्टर मान रही है. वे पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा सचेत हैं. बता दें, केंद्रीय एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों को अरावली इलाके में किसी भी नई माइनिंग लीज को जारी करने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी किए.

ये भी पढ़ें: Explained : विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने अरावली में माइनिंग पर लगाई रोक, समझें पूरा विवाद

Last Updated : December 25, 2025 at 7:32 PM IST

TAGGED:

ARAVALLI ISSUE
अरावली की पहाड़ियां
अरावली का मुद्दा
SUPREME COURT ON ARAVALLI
ARAVALLI ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.