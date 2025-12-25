ETV Bharat / bharat

इंसानी जिंदगी और क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए पहाड़ों को बचाना जरूरी, अरावली संकट पर बोले एक्सपर्ट

संतू दास

नई दिल्ली: देशभर मे अरावली की पहाड़ियों से जुड़ा मुद्दा छाया है. वहीं, अरावली पर चल रहे मुद्दे के बीच, एक पर्यावरणविद ने गुरुवार को कहा कि अरावली की पहाड़ियां इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. इन पहाड़ियों की रक्षा करना न सिर्फ प्रकृति के लिए बल्कि इंसानी जिंदगी और क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है.

पर्यावरणविद ने साफ-साफ कहा कि विकास ऐसे पारिस्थितिक संतुलन के नुकसान की कीमत पर नहीं होना चाहिए जिसे ठीक न किया जा सके. अरावली की पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल बनावटों में से हैं. यह दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं. राज्य सरकारों ने 37 जिलों में उनकी अहमियत को माना है, और उत्तर में रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक रुकावट के तौर पर उनके इकोलॉजिकल काम पर जोर दिया है. साथ ही बायोडायवर्सिटी को बचाने और वॉटर रिचार्ज को आसान बनाने में उनकी भूमिका पर भी जोर दिया है.

अरावली पहाड़ियों और रेंज की यूनिफॉर्म पॉलिसी लेवल डेफिनिशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस इस मामले पर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला कर रही है. कांग्रेस ने दावा किया कि अरावली की फिर से डेफिनिशन खतरनाक और विनाशकारी है.

इस हफ़्ते की शुरुआत में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों और रेंज में माइनिंग के विस्तार के आरोपों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि यह नतीजा निकालना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी लैंडफॉर्म में माइनिंग की इजाजत है. यादव ने कहा कि 100 मीटर ऊंचाई का कैलकुलेशन पूरी अरावली पहाड़ियों पर लागू नहीं होता, बल्कि इसका मतलब एक खास पहाड़ी से है जिस पर माइनिंग होती है.

उन्होंने कहा कि, अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू-आकृतियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें उनकी सहायक ढलानें भी शामिल हैं. यह खामियों को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि सभी वास्तविक पहाड़ी क्षेत्र कवर किए जाएं. 500 मीटर की निकटता के भीतर की पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में समूहीकृत किया गया है, इसलिए बीच की घाटियां, ढलान और छोटी पहाड़ियां भी संरक्षित हैं."

विशेषज्ञों के विचार

पर्यावरणविद् बीएस वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया कि अरावली पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है. "अनियंत्रित खनन और निर्माण गतिविधियों ने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है. इस तरह की कार्रवाइयों से अल्पकालिक आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन पानी की कमी, बढ़ते तापमान, जंगलों का नुकसान और बढ़ते प्रदूषण जैसी दीर्घकालिक समस्याएं पैदा होती हैं."