बिहार में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो के नदी में गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत
Araria Road Accident: बिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है. स्कॉर्पियो के नदी में गिरने से छह लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट- राजेश बहारदर
Published : November 19, 2026 at 7:00 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया में दर्दनाक हादसा हुआ है. बुधवार देर रात बैरगाछी-सिकटी मुख्य मार्ग पर ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीड़ी पुल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गहरे पानी में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया.
तिलक समारोह से लौट रहे थे सभी लोग
प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत थुमहा गांव के निवासी थे. सभी सिकटी प्रखंड की ढेडुआ पंचायत के भपटिया गांव में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने आए थे. समारोह में शामिल होने के बाद देर रात सभी स्कॉर्पियो से अपने घर सुपौल लौट रहे थे.
अनियंत्रित होकर पानी में गिरी गाड़ी
इसी दौरान ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीड़ी पुल के समीप तीखे मोड़ पर चालक स्कॉर्पियो से नियंत्रण खो बैठा. देखते ही देखते वाहन पुल के नीचे गहरे पानी में जा गिरा. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को घटना की सूचना दी, जिसके बाद तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.
सभी छह मृतकों की हुई पहचान
मृतकों में पांच यात्री और स्कॉर्पियो चालक शामिल हैं. मृतकों की पहचान यश कुमार (16 वर्ष), सौरभ कुमार (15 वर्ष), आदित्य अमन (20 वर्ष), मुन्ना कुमार (22 वर्ष), आर्यन (15 वर्ष) और वाहन चालक कुंदन यादव (28 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी मृतक सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा गांव के निवासी थे.
"हमलोग लड़का के छेका (सगाई) में आए हुए थे. रिटर्न हो रहे थे, पुलिया के पास गाड़ी अनबैलेंस हो गई और नदी में जा गिरी. सात लोग थे, उसमें छह की मौत हो गई. मरने वाले ज्यादातर युवा और बच्चे हैं. एक ड्राइवर भी शामिल है."- संजय कुमार, मृतक के परिजन
छह लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि
हादसे में छह लोगों की जान चली गई. सभी को सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति का सदर अस्पताल में इलाज जारी है. सदर अस्पताल के चिकित्सकों और मुख्यालय डीएसपी ने छह लोगों की मौत की पुष्टि की है. फिलहाल सभी शव सदर अस्पताल में हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है. परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं.
ताराबाड़ी थाना क्षेत्र में बीड़ी पुल के समीप स्कॉर्पियो के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने के संबंध में। #BiharPolice #Araria #ArariaPolice #dial112 #HaiTaiyaarHum #bihar_police #IPRD_Bihar #BiharHomeDept #simanchalnews https://t.co/zEVtBIozn0— Araria police (@ArariaP) November 18, 2026
"तिलक देने गए हुए थे भवटिया में. वहां से जब वापस आ रहे थे, तब बीड़ी पुल के पास ये घटना हुई है. स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नदी में चली गई. इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई."- रजनीश कुमार, डीएसपी, मुख्यालय
तिलक की खुशियां मातम में बदलीं
एक ही वाहन में सवार होकर समारोह से घर लौट रहे लोगों के साथ हुए इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. तिलक समारोह की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजनों और उनके गांव में शोक का माहौल है.
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