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यूपी में कांग्रेस ने किया फेरबदल, आराधना मिश्रा कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं, इमरान मसूद बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष

लखनऊ : कांग्रेस ने यूपी में बड़ा बदलाव किया है. प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से पार्टी की विधायक आराधना मिश्रा "मोना" को यूपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस पद से अजय राय की छुट्टी हो गई है. शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की. इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं देविंदर निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

दलित और ओबीसी पर भी फोकस : पूर्व में अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके दलित आलोक प्रसाद को दलितों को जोड़ने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि देविंदर निषाद के जरिए ओबीसी को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है. इससे पहले हाल ही में कांग्रेस ने जब मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग का चेयरमैन बदला तो डॉ. सीपी राय को हटाकर कुंवर सिंह निषाद को चेयरमैन बनाया. नेता विधान मंडल दल भी ओबीसी वर्ग से वीरेंद्र चौधरी को बनाकर पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को भी अहमियत दी है.

मुस्लिमों को पार्टी में लाने की जुगत : कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष बनाए हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से चुनाव को देखते हुए समीकरण साधे गए हैं. ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी जहां आराधना मिश्रा की होगी, वहीं मुस्लिमों को कांग्रेस के साथ लाने का जिम्मा इमरान मसूद उठाएंगे.

ब्राह्मण वोट को साधने की तैयारी : विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दांव खेला है. पार्टी ने एक ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत को साधने का प्रयास किया है. महिला ब्राह्मण विधायक आराधना मिश्रा के जरिए कांग्रेस को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे. जिससे यूपी में पार्टी की स्थिति बेहतर होगी.

अजय राय का पोस्ट- लड़ेंगे, जीतेंगे! हर-हर महादेव! : वहीं अजय राय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा, मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी देने के लिए मैं राहुल गांधी एवं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का जीवनभर आभारी रहूंगा. लड़ाई अभी भी जारी है. नए अध्यक्ष सहित सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. लड़ेंगे, जीतेंगे! हर-हर महादेव!

पार्टी ने अजय राय के योगदान की सराहना की. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.

कांग्रेस पार्टी ने जारी की सूची. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिता की विरासत बेटी ने संभाली : कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा तीन बार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं. उसके बाद उन्होंने अपने पिता प्रमोद तिवारी की विरासत संभाली और तीन बार से लगातार विधायक बन रही हैं. जिस सीट से उनके पिता प्रमोद तिवारी नौ बार लगातार विधायक बने थे उसी सीट पर उनकी बेटी अब लगातार विधायक बन रही हैं. प्रमोद तिवारी वर्तमान में राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा में उप नेता भी हैं.

अजय राय की मेहनत पर फिरा पानी : अजय राय ने अगस्त 2023 में प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी. इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुए. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस चुनाव में पूरा जोर लगाया और पार्टी को बड़ी विजय दिलाई. जहां 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई थी, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर छह हो गई.

पार्टी ने दिया जोर का झटका : यही नहीं, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी और ऐसा पहली बार हुआ कि उन्होंने लगभग छह या सात राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी को वोटों के मामले में पीछे छोड़ा. अजय राय लगातार कहते आए हैं कि चुनाव आयोग ने अगर बेईमानी न की होती तो प्रधानमंत्री मुझसे चुनाव हार गए थे. उन्होंने हाल ही में इसकी जांच की मांग भी की थी. हालांकि अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने जोरदार झटका दिया है. उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है.

आराधना मिश्रा मोना प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से तीन बार से लगातार विधायक बन रही हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच चल रहा था कोल्ड वॉर : कांग्रेस आलाकमान ने दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा था. शुरुआत में तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राजेंद्र पाल गौतम की बनी, लेकिन फिर तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया. कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने साथ में मंच और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साझा करना सही नहीं समझा. सवाल खड़े हुए, सियासी गलियारों में चर्चाएं भी खूब हुईं.

अजय राय थे खफा : राजेंद्र पाल गौतम ने राहुल गांधी से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हटवाने और आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में अहम भूमिका निभाई. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन और प्रवक्ता बनवाने में भी नहीं चली. इससे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी खफा चल रहे थे. हालांकि उन्होंने आलाकमान के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं जताई.

अजय राय ले सकते हैं बड़ा फैसला : प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब अजय राय बड़ा फैसला ले सकते हैं. कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें रोकना चाहती है तो हो सकता है कि उन्हें किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाए, नहीं तो चर्चाएं ऐसी हैं कि वह अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (सोनेलाल) में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अजय राय से कई बार संपर्क साधा जा चुका है. ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अजय राय घर वापसी कर लें. भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर फिर से कमल खिलाएं.

भाजपा प्रवक्ता ने कसा तंज : वहीं इमरान मसूद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण में कांग्रेस सपा से आगे निकल गई है. नेतृत्व के इशारे पर सपा के खिलाफ बोलने पर इमरान मसूद को इनाम मिला है. सपा के लिए गठबंधन में चुनौतियां बढ़ गई हैं. संभव है गठबंधन में अब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल जाएं.

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