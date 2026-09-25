Sleeper Bus Fire Incident: स्लीपर बसों में सुरक्षा, लापरवाही, यात्रियों की जागरूकता का सच व अनदेखी! देखें ग्राउंड रिपोर्ट
स्लीपर बसों में हादसों का ज़िम्मेदार कौन प्रशासन, ऑपरेटर या हमारी खुद की लापरवाही?; रिपोर्ट- धनंजय वर्मा
Published : September 25, 2026 at 7:07 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के महोबा जा रही स्लीपर बस में बुधवार रात को ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर के पास भीषण आग लगी थी. इस दर्दनाक हादसे में 9 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. इस भयावह त्रासदी ने एक बार फिर लंबी दूरी की स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सुरक्षा मानकों व प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ऐसे अब सवाल उठता है क्या अंतरराज्यीय मार्ग पर दौड़ रही ये बसें सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हैं? क्या हादसों के पीछे सिर्फ तकनीकी खराबी है या इंसानी लापरवाही? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी दिल्ली के आनंद विहार स्थित बस टर्मिनल के पास एमसीडी की पार्किंग में खड़ी प्राइवेट स्लीपर बसों का जमीनी जायजा लिया.
क्या हैं बसों के अंदर सुरक्षा के असल इंतजाम
आनंद विहार बस टर्मिनल पर खड़ी पीटीसी स्काईबस जो दिल्ली से सीतापुर के बीच संचालित होती है. उसके क्रू मेंबर्स से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया. ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बस के कर्मचारियों और क्रू मेंबर (शाहनवाज) ने बस के भीतर मौजूद सुरक्षा उपकरणों की विस्तृत जानकारी दी.
- फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र): बस में कुल चार बड़े अग्निशामक सिलेंडर पाए गए, दो बस के अगले हिस्से में चालक व परिचालक के पास और दो पिछले हिस्से में लगे थे. चालक ने एक अग्निशामक यंत्र को निकालने का प्रयास किया तो निकाल नहीं सका. हालांकि, ये सभी सिलेंडर चालू स्थिति में और वैध एक्सपायरी तिथि वाले मिले. इसके अतिरिक्त सभी स्लीपर केबिन में छोटे आपातकालीन अग्निशामक उपकरण भी लगाए गए थे.
- इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन द्वार): बस में दो इमरजेंसी एग्जिट वर्किंग कंडीशन में मौजूद मिले. एक बस के पिछले हिस्से में साइड की तरफ और दूसरा एकदम पीछे था. आपात स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था मिली.
- विंडो ब्रेकिंग हैमर (कांच तोड़ने की हथौड़ी): हर स्लीपर बर्थ के बाहर एक छोटी लाल रंग की नकीली हथौड़ी लगी मिली. कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर दिखाया कि आपात स्थिति में हल्का सा दबाव डालकर इस हथौड़ी से शीशा तोड़कर बाहर निकला जा सकता है.
- फर्स्ट एड किट: प्राथमिक उपचार के लिए चालक के केबिन के पास एक मेडिकल किट मौजूद थी, जिसमें आपातकालीन दवाएं, पट्टियां और बैंडेज रखे हुए थे.
- नो स्मोकिंग की चेतावनीः बस में हर हर सीट के पास नो स्मोकिंग का स्टीकर लगा मिला. क्रू मेंबर द्वारा अवगत कराया गया कि स्मोकिंग से बस में आग लगने का खतरा रहता है. यात्रियों को इसके लिए जागरूक भी किया जाता है.
सुरक्षा मानक व अनदेखी के बीच झूलती व्यवस्था
भले ही ऑन-कैमरा निरीक्षण के दौरान बस में उपकरण दुरुस्त पाए गए, लेकिन बातचीत के दौरान कई ऐसी व्यावहारिक व तकनीकी खामियां उजागर हुईं जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं.
- ज्वलनशील सामग्री का भारी भंडार: स्लीपर बसों की बनावट ही ऐसी होती है कि उनके भीतर फोम के गद्दे, पर्दे, सिंथेटिक कपड़े व लकड़ी/प्लाईवुड का अत्यधिक इस्तेमाल होता है. ये सभी सामग्रियां अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं. यदि शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से एक छोटी सी चिंगारी भी निकलती है, तो पूरी बस चंद सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो सकती है.
- यात्रियों का असहयोग व हेल्पलाइन नंबरों से छेड़छाड़: नियम के अनुसार, बसों में आपातकालीन संपर्क नंबर व चेतावनी बोर्ड चिपकाए जाते हैं. लेकिन बस में कोई हेल्पलाइन नंबर का स्टीकर या लिखा हुआ नहीं मिला. इस पर क्रू मेंबर ने कहा कि कई बार यात्री सफर के दौरान इन नंबरों व स्टीकरों को उखाड़ फेंकते हैं. जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हर यात्री की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखना संभव नहीं हो पाता है.
- सीसीटीवी व लाइव मॉनिटरिंग: आधुनिक स्लीपर बसों में अंदर-बाहर 4 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो सीधे बस मालिक के मोबाइल से कनेक्ट रहते हैं. वाहन स्टार्ट होते ही इनकी लाइव फीड शुरू हो जाती है. हालांकि, यह मॉनिटरिंग कितनी मुस्तैद रहती है और चालक दल आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में कितना सक्षम है, यह एक बड़ा प्रश्न चिह्न भी है.
क्या पैसे के लालच में जोखिम में डाली जाती है जान ?
लंबी दूरी की बसों में अक्सर यह शिकायत देखने को मिलती है कि चालक व परिचालक ऊपरी कमाई के चक्कर में बस के डिक्की या यात्री केबिन में अनधिकृत ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे, रसायन या व्यावसायिक पार्सल लोड कर लेते हैं, जिनसे हादसे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.
हालांकि, क्रू मेंबर्स का दावा है कि ऑनलाइन बुकिंग वाली गाड़ियों व प्रतिष्ठित कंपनियों में मालिकों की सख्त हिदायत होती है कि किसी भी प्रकार का संदिग्ध या ज्वलनशील सामान गाड़ी में न रखा जाए. लेकिन धरातल पर कई अनधिकृत या प्राइवेट ऑपरेटर इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है. इसके अतिरिक्त हर ट्रिप के बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जांच (मिस्त्री द्वारा चेक-अप) का दावा तो किया जाता है, लेकिन अक्सर लोकल बसों में घिसे-पिटे तार, टेपिंग की हुई वायरिंग व ओवरलोडिंग ही आग लगने की मुख्य वजह बनते हैं.
यात्रियों के लिए आवश्यक सावधानियां: कैसे बचाएं अपनी जान
- सुरक्षा सिर्फ बसों के क्रू या सिस्टम के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है. सफर के दौरान यात्रियों को भी सावधानियां बरतनी जरूरी है.
- बस में बैठते ही इमरजेंसी एग्जिट का स्थान, खिड़की तोड़ने वाली हथौड़ी व अग्निशामक यंत्र की जगह को ध्यान से देख लें.
- स्लीपर केबिन पूरी तरह से कवर्ड व ज्वलनशील सामग्रियों से भरा होता है, इसलिए बस के अंदर बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ इस्तेमाल न करें और दूसरों को भी रोकें.
- अपने भारी सामान को गैलरी या इमरजेंसी एग्जिट के पास बिल्कुल भी न रखें, जिससे इमरजेंसी में भागने का रास्ता बंद न हो जाए.
- धुआं उठते ही या आग की आहट मिलते ही बिना सामान की परवाह किए तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करें.
- यदि दरवाजे बंद हों तो तुरंत विंडो हैमर से शीशा तोड़ दें.
सख्त कार्रवाई व नियमित ऑडिट की जरूरत
बता दें कि जेवर के पास हुआ हादसा एक चेतावनी है कि परिवहन विभाग व आरटीओ को स्लीपर बसों की फिटनेस चेकिंग केवल कागजों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए. सिर्फ चालान काटना या हादसों के बाद जांच बैठाना काफी नहीं है. जब तक हर बस का नियमित सरप्राइज सिक्योरिटी ऑडिट, वायरिंग इंस्पेक्शन व क्रू मेंबर्स की आपातकालीन ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे हादसों पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा. जेवर में हुआ बस हादसा ये बताता है कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई समय की मांग है.
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