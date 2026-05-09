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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से तीन सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने को कहा

पश्चिम बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि ने कोलकाता में भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को उनकी 135वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी (फाइल फोटो) ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read