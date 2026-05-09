सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से तीन सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने वीसी की नियुक्ति को लेकर गवर्नर और ममता बनर्जी के बीच लंबे समय चले गतिरोध को खत्म कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : May 9, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 9:08 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि से कहा कि वे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यू.यू. ललित की अगुवाई वाली सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी द्वारा रिकमेंड किए गए कैंडिडेट्स की लिस्ट में से तीन स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस-चांसलर अपॉइंट करें.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. इस ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 36 सरकारी मदद वाले इंस्टीट्यूशन में वाइस-चांसलर की नियुक्ति को लेकर गवर्नर जो स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव को खत्म कर दिया.
बेंच ने इस डेवलपमेंट पर खुशी जताई और पूर्व सीजेआई ललित, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (गवर्नर ऑफिस की ओर से पेश हुए), और सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता (जिन्होंने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए) द्वारा विवाद को सुलझाने में की गई कोशिशों की तारीफ की.
सीजेआई ने कहा कि प्रोसेस से जुड़ी फॉर्मैलिटीज पूरी होने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए तीन लोगों को चार हफ़्ते के अंदर बाकी तीन यूनिवर्सिटीज – नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी – का वीसी अपॉइंट किया जाना चाहिए.
इसके बाद बेंच ने 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका का निपटारा कर दिया. पश्चिम बंगाल के दो सबसे बड़े संवैधानिक अधिकारियों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में वाइस-चांसलरों की नियुक्ति की देखरेख के लिए भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई में एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी बनाई.
सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2022 को मंजूरी देने में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाने वाली एक पिटीशन पर गवर्नर के ऑफिस से भी जवाब मांगा था. यह बिल जून 2022 में राज्य असेंबली ने पास किया था.
वेस्ट बंगाल असेंबली ने 2022 में एक बिल पास किया था जिसमें गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री को सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाने का बिल पास किया गया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था.