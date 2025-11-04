ETV Bharat / bharat

घर बैठे राशन कार्ड के लिए करें आवेदन, ये ऐप आएगी काम, जानें पूरा प्रोसेस

सरकार की ओर से राशन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया गया जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसमें पर्सनल और एड्रेस जैसी डिटेल होती है.

घर बैठे राशन कार्ड के लिए करें आवेदन (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 7:42 PM IST

नई दिल्ली: देश के हर नागरिक को बेहतर खाद्य सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसमें फ्री राशन भी शामिल है. मुफ्त राशन की सुविधा लेने के लिए सबसे जरूरी दस्‍तावेज राशन कार्ड होता है. ऐसे में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी ऑफिस के चक्‍कर काटने पड़ते थे. इसके बाद लंबे इंतजार के बाद राशन कार्ड मिलता है.

हालांकि, राशन कार्ड बनवाना अब आसान हो गया है. अब आप चाहें तो घर बैठे भी राशन कार्ड के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस उमंग ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इस ऐप के जरिए आप आसानी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

UMANG ऐप कैसे डाउनलोड करें?
UMANG ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. ऐसे में अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप से UMANG ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, आईफोन यूजर के लिए यह ऐप ऐपल ऐप स्टोर पर मौजूद हैं. उल्लेखनीय है कि इस ऐप के जरिए आप EPFO से संबंधित जानकारी, बर्थ सर्टिफिकेशन बनवाने जैसे कई काम कर सकते हैं.

UMANG ऐप से राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें?

  • सबसे पहले अपने डिवाइस में UMANG ऐप डाउनलोड करें.
  • इसके बाद आप मोबाइल नंबर के जरिए इस पर रजिस्ट्रेशन करें.
  • ऐप ओपन करते ही आप होम पेज पुर पहुंच जाएंगे.
  • यहां आपको सर्विस के सेक्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं.
  • यहां आपको यूटिलिटी सर्विस सेक्शन के तहत राशन कार्ड से संबंधित कई ऑप्शन मिलेंगे.
  • आपको राशन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट करें और डिटेल दर्ज करें.
  • डिटेल में सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल डालें.
  • इसके बाद एड्रेस और अन्य डिटेल दें.
  • अंत में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में UMANG ऐप के जरिए कुछ ही राज्य के लोग राशन कार्ड के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. इसमें चंडीगढ़, लद्दाख के साथ-साथ दादरा और नागर हवेली शामिल है. आने वाले समय में और भी राज्यों के लिए सर्विस चालू कर दी जाएंगी.

क्‍यों जरूरी होता है राशन कार्ड?
भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया गया जरूरी डॉक्यूमेंट है. राशन कार्ड में आपकी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, एड्रेस और परिवार के सदस्यों की डिटेल होती है. राशन कार्ड से ही आप सरकार की कई स्कीम का लाभ भी उठा सकते हैं.

