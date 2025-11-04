ETV Bharat / bharat

घर बैठे राशन कार्ड के लिए करें आवेदन, ये ऐप आएगी काम, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली: देश के हर नागरिक को बेहतर खाद्य सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसमें फ्री राशन भी शामिल है. मुफ्त राशन की सुविधा लेने के लिए सबसे जरूरी दस्‍तावेज राशन कार्ड होता है. ऐसे में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी ऑफिस के चक्‍कर काटने पड़ते थे. इसके बाद लंबे इंतजार के बाद राशन कार्ड मिलता है.

हालांकि, राशन कार्ड बनवाना अब आसान हो गया है. अब आप चाहें तो घर बैठे भी राशन कार्ड के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस उमंग ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इस ऐप के जरिए आप आसानी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

UMANG ऐप कैसे डाउनलोड करें?

UMANG ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. ऐसे में अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप से UMANG ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, आईफोन यूजर के लिए यह ऐप ऐपल ऐप स्टोर पर मौजूद हैं. उल्लेखनीय है कि इस ऐप के जरिए आप EPFO से संबंधित जानकारी, बर्थ सर्टिफिकेशन बनवाने जैसे कई काम कर सकते हैं.

UMANG ऐप से राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें?