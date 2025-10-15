ETV Bharat / bharat

हज 2026ः “महरम श्रेणी” में महिला यात्रियों से मांगे गए आवेदन, जानें दूसरी किस्त जमा करने की क्या है लास्ट डेट

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया, स्टेट हज कमिटियों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से तैयारियां चल रही हैं. दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां के अनुसार प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा देश की महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें विभिन्न स्तरों पर अधिकार प्रदान करने के क्रम में, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए उन इच्छुक महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो समय पर पासपोर्ट न होने या किसी अन्य उचित कारण से आवेदन नहीं कर सकीं और जिनके महरम का चयन हो चुका है. ऐसी महिलाओं को हज का अवसर देने के लिए महरम कोटे में 500 सीटें निर्धारित की गई हैं. ये सभी महिलाएं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

महरम श्रेणी में आवेदन करने के लिए दस्तावेज: दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा जारी किए गए बयान में स्पष्ट किया गया है कि महरम श्रेणी में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला ने पहले कभी हज कमेटी, प्राइवेट ग्रुप या किसी अन्य माध्यम से हज नहीं किया होना चाहिए. आवेदक महिला के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जारी भारतीय पासपोर्ट (जो कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध हो) होना अनिवार्य है. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा: दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा कहा गया है कि आवेदक को पासपोर्ट के पहले और दूसरे पन्ने की साफ कॉपी, हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और अपने महरम से रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. यदि किसी कवर में पहले से 5 यात्री शामिल हैं तो उस कवर में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही, वे महिलाएँ भी इस श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकतीं, जिनका चयन पहले से किसी अन्य कवर में हो चुका है. यदि इस श्रेणी में आवेदनों की संख्या 500 से अधिक होती है तो चयन ऑनलाइन लॉटरी (कुर्रा अंदाजी) के माध्यम से किया जाएगा.