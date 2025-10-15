हज 2026ः “महरम श्रेणी” में महिला यात्रियों से मांगे गए आवेदन, जानें दूसरी किस्त जमा करने की क्या है लास्ट डेट
हज लॉटरी तब आयोजित की जाती है, जब हज कमेटी को प्राप्त आवेदनों की संख्या हज यात्रियों के आवंटित कोटे से अधिक हो जाती है.
Published : October 15, 2025 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया, स्टेट हज कमिटियों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से तैयारियां चल रही हैं. दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां के अनुसार प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा देश की महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें विभिन्न स्तरों पर अधिकार प्रदान करने के क्रम में, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए उन इच्छुक महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो समय पर पासपोर्ट न होने या किसी अन्य उचित कारण से आवेदन नहीं कर सकीं और जिनके महरम का चयन हो चुका है. ऐसी महिलाओं को हज का अवसर देने के लिए महरम कोटे में 500 सीटें निर्धारित की गई हैं. ये सभी महिलाएं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.
महरम श्रेणी में आवेदन करने के लिए दस्तावेज: दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा जारी किए गए बयान में स्पष्ट किया गया है कि महरम श्रेणी में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला ने पहले कभी हज कमेटी, प्राइवेट ग्रुप या किसी अन्य माध्यम से हज नहीं किया होना चाहिए. आवेदक महिला के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जारी भारतीय पासपोर्ट (जो कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध हो) होना अनिवार्य है. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा: दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा कहा गया है कि आवेदक को पासपोर्ट के पहले और दूसरे पन्ने की साफ कॉपी, हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और अपने महरम से रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. यदि किसी कवर में पहले से 5 यात्री शामिल हैं तो उस कवर में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही, वे महिलाएँ भी इस श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकतीं, जिनका चयन पहले से किसी अन्य कवर में हो चुका है. यदि इस श्रेणी में आवेदनों की संख्या 500 से अधिक होती है तो चयन ऑनलाइन लॉटरी (कुर्रा अंदाजी) के माध्यम से किया जाएगा.
31 अक्टूबर तक दूसरी किस्त जमा करना जरूरी: दिल्ली हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक आरफी के अनुसार, हज 2026 के लिए पहले चरण में चुने गए और पहली वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों, जिन्होंने पहली किस्त जमा कर दी है, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक ₹1,25,000 प्रति व्यक्ति की दूसरी किस्त जमा करना जरूरी है, जबकि दूसरी वेटिंग लिस्ट में चयनित यात्रियों और पहली वेटिंग लिस्ट के वे यात्री, जिन्होंने अभी तक पहली किस्त जमा नहीं की है, उन्हें ₹2,77,300 प्रति व्यक्ति की राशि 31 अक्टूबर तक विशेष रियायत के तहत जमा करनी होगी.
अशफाक आरफी ने कहा कि यात्री हज खर्च की राशि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में “पे-स्लिप” के जरिए जमा कर सकते हैं. पे-स्लिप और बैंक रेफरेंस नंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से अपने कवर नंबर के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं.
