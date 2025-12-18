हिजाब मामले में घिरे बिहार सीएम, नीतीश कुमार पर एफआईआर करने को लेकर थाना में दिया गया आवेदन
बिहार सीएम पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर थाना में आवेदन दिया गया है. रांची के सामाजिक कार्यकर्ता ने इटकी थाना में आवेदन दिया है.
Published : December 18, 2025 at 10:40 PM IST
रांचीः जिला रांची के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मुर्तुजा आलम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थाना में आवेदन देकर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर मौजूद मुस्लिम महिला डॉक्टर का जबरन घूंघट/हिजाब हटाकर उसकी धार्मिक‑व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन किया.
क्या है आवेदन में
सामाजिक कार्यकर्ता सह शिकायतकर्ता मुर्तुजा आलम द्वारा दिए गये के अनुसार, बिहार सरकार के एक सरकारी कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास बैठी मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब बिना अनुमति हटाया. जिस पर कार्यक्रम का वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो चुकी है.
इस आवेदन में कहा गया है कि हिजाब केवल वस्त्र नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत पहचान और आत्मसम्मान का अहम हिस्सा है और किसी महिला की सहमति के बिना उसका पर्दा हटाना उसकी शारीरिक‑मानसिक स्वायत्तता तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है. संविधान और कानून का हवाला देकर दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री का यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत दिए गए समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है. शिकायत में इसे “घोर आपत्तिजनक कृत्य” बताते हुए कहा गया है कि इससे मुस्लिम समुदाय, विशेषकर महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द तथा सार्वजनिक शांति पर नकारात्मक असर पड़ा है.
सावर्जनिक बहस का मुद्दा!
इस आवेदन में कहा गया है कि यह घटना केवल संबंधित महिला डॉक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के सम्मान और निजता से जुड़ा मामला है और इससे अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना गहरी हुई है. शिकायत में उल्लेख है कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसार के कारण यह मुद्दा अब निजी घटना न रहकर सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है.
सामाजिक कार्यकर्ता मुर्तुजा आलम ने रांची के इटकी थाना के प्रभारी को दिए अपने आवेदन में बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने, दोष सिद्ध होने पर गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की मांग की है.
