हिजाब मामले में घिरे बिहार सीएम, नीतीश कुमार पर एफआईआर करने को लेकर थाना में दिया गया आवेदन

रांचीः जिला रांची के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मुर्तुजा आलम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थाना में आवेदन देकर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर मौजूद मुस्लिम महिला डॉक्टर का जबरन घूंघट/हिजाब हटाकर उसकी धार्मिक‑व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन किया.

क्या है आवेदन में

सामाजिक कार्यकर्ता सह शिकायतकर्ता मुर्तुजा आलम द्वारा दिए गये के अनुसार, बिहार सरकार के एक सरकारी कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास बैठी मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब बिना अनुमति हटाया. जिस पर कार्यक्रम का वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो चुकी है.

इस आवेदन में कहा गया है कि हिजाब केवल वस्त्र नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत पहचान और आत्मसम्मान का अहम हिस्सा है और किसी महिला की सहमति के बिना उसका पर्दा हटाना उसकी शारीरिक‑मानसिक स्वायत्तता तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है. संविधान और कानून का हवाला देकर दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री का यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत दिए गए समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है. शिकायत में इसे “घोर आपत्तिजनक कृत्य” बताते हुए कहा गया है कि इससे मुस्लिम समुदाय, विशेषकर महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द तथा सार्वजनिक शांति पर नकारात्मक असर पड़ा है.