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हिमाचल में एक करोड़ पेटी कम सेब उत्पादन का अनुमान, मंडियों में क्या होगा असर, क्या आसमान छुएगा दाम?

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में लाखों बागवान परिवारों की आर्थिक सेहत सेब पर निर्भर है. ऐसे में यदि उत्पादन में अनुमानित गिरावट दर्ज होती है तो इसका असर केवल बागवानों की आय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर के फल बाजारों में भी दिखाई दे सकता है. कम उत्पादन की स्थिति में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ने से सेब की कीमतों में उछाल आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में हिमाचल के बागानों से निकलने वाली हर पेटी पर इस बार पूरे देश की नजर टिकी हुई है.

गौरतलब है कि पिछले सीजन में हिमाचल में लगभग 3.50 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन दर्ज किया गया था. वहीं, इस बार बगीचों से आ रहे शुरुआती आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि उत्पादन घटकर 2.50 करोड़ पेटी या उससे भी नीचे पहुंच सकता है. हालांकि ये आंकड़े अभी प्रारंभिक आकलन पर आधारित हैं और अंतिम तस्वीर 30 जून के आसपास तैयार होने वाली विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों के दौरान पर्याप्त बर्फबारी और जरूरी चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाए. इसके बाद फ्लावरिंग के समय तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव ने सेब की फसल को प्रभावित किया. बागवानों से मिल रही शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार मौसम की इस मार का असर उत्पादन पर साफ दिखाई दे रहा है. अनुमान है कि इस वर्ष प्रदेश में सेब उत्पादन पिछली बार की तुलना में करीब एक करोड़ पेटी तक कम रह सकता है.

शिमला: हिमाचल की वादियों में इस बार सेब के बागानों से उठ रही खुशबू के साथ चिंता की एक हल्की परत भी घुल गई है. पहाड़ों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब ने इस सीजन में बागवानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं. मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने बगीचों का गणित बिगाड़ दिया है और इसका असर सीधे बाजार तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में देशभर में सेब का स्वाद लेने के शौकीनों को आने वाले महीनों में इसकी मिठास जेब पर भारी पड़ सकती है.

सेब का कब कितना उत्पादन?

प्रदेश के लाखों बागवानों की आजीविका से जुड़ा यह लाल फल हर साल मौसम की चाल पर निर्भर रहता है. कभी समय पर बर्फबारी और अनुकूल तापमान बंपर फसल का कारण बनते हैं, तो कभी ओलावृष्टि, अनियमित बारिश, गर्म होती जलवायु और रोगों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर देता है. यही वजह है कि हिमाचल में सेब उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, जबकि कुछ सालों में फसल अपेक्षाकृत कम रही. प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 3,49,93,800 पेटियों का उत्पादन हुआ था.

हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

इसी तरह से वर्ष 2024-25 में 2,51,47,400 पेटियों की पैदावार रही थी. वर्ष 2023-24 में 2,11,11,972 पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2022-23 में सेब उत्पादन 3,36,17,133 पेटी रहा था. वहीं, 2021-22 में 3,05,95,058 पेटी उत्पादन हुआ था. वर्ष 2020-21 में भी सेब की कम पैदावार थी, उस दौरान प्रदेश में 2,40,53,100 सेब पेटियों की पैदावार हुई थी. इसी तरह से वर्ष 2019-20 में सेब उत्पादन 3,57,62,650 सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. वर्ष 2018-19 में सेब उत्पादन 1,84,30,150 पेटी थी. वहीं, वर्ष 2017-18 में सेब पैदावार 2,23,28,700 पेटी रहा था. वर्ष 2016-17 में सेब उत्पादन 2.34,06,700 पेटियों का था. वहीं, 2015-16 में सेब उत्पादन 3,88,56,300 करोड़ पेटी था.

हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat)

साल-दर-साल मीट्रिक टन में सेब उत्पादन

सेब हिमाचल की समृद्धि का आधार माना जाता है. हर वर्ष सेब सीजन आते ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होता है. बागानों में बढ़ती गतिविधियां, मंडियों में उमड़ती रौनक, परिवहन से लेकर पैकेजिंग उद्योग तक की चहल-पहल और हजारों परिवारों की आजीविका का इससे जुड़ना इस फसल के महत्व को दर्शाता है. प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर सेब उत्पादन पर निर्भर करती है. एक अच्छा सेब सीजन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लेकर आता है, वहीं उत्पादन में गिरावट किसानों की चिंताओं को भी बढ़ा देती है.

पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल में सेब उत्पादन ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. मौसम की मार, ओलावृष्टि, बेमौसमी बारिश, जलवायु परिवर्तन और रोग-कीटों की चुनौतियों के बावजूद बागवानों ने लगातार मेहनत कर उत्पादन को बनाए रखा है. कई वर्षों में उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई, तो कुछ वर्षों में रिकॉर्ड पैदावार ने किसानों के चेहरे खिलाए. यही उतार-चढ़ाव हिमाचल की बागवानी अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर भी पेश करते हैं.

आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 में मौसम अनुकूल मौसम रहने से प्रदेश में वर्ष 7,77,126 मीट्रिक टन सेब उत्पादन रहा था.

हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

वहीं, इसके अगले साल मौसम की मार से वर्ष 2016-17 में 4,68,131 मीट्रिक टन सेब की पैदावार रही थी. इसी तरह से वर्ष 2017-18 में 4,46,574 मीट्रिक टन, वर्ष 2018-19 में 3,68,603 मीट्रिक टन, वर्ष 2019-20 में 7,15,253 मीट्रिक टन, वर्ष 2020-21 में 4,81,062 मीट्रिक टन, वर्ष 2021-22 में 6,11,901 मीट्रिक टन, वर्ष 2022-23 में 6,72,343 मीट्रिक टन, वर्ष 2023-24 में 5,06,687 मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 5,02,948 मीट्रिक टन व वर्ष 2025-26 में 6,99,876 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है.

1,16,240 हेक्टेयर एरिया में सेब उत्पादन

प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले बागवानी क्षेत्र में सेब का विशेष स्थान है. दशकों से सेब ने न केवल पहाड़ी किसानों की आजीविका को संबल दिया है. समय के साथ बदलती तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत किस्मों के आगमन ने हिमाचल में सेब उत्पादन की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है. पहले जहां सेब उत्पादन मुख्य रूप से ऊंचाई वाले शिमला, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जैसे क्षेत्रों तक सीमित था, वहीं अब कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी सेब के बगीचे तेजी से विकसित हो रहे हैं. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच विकसित की गई नई और कम चिलिंग आवश्यकता वाली किस्मों ने किसानों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं. इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश में सेब उत्पादन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और अधिक से अधिक किसान इस लाभकारी फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

एप्पल बाउल स्टेट हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

आंकड़े भी इस विस्तार और विकास की कहानी को बयां करते हैं. वर्ष 2004-05 में हिमाचल प्रदेश में सेब के अंतर्गत कुल 86,202 हेक्टेयर भूमि थी और उस दौरान 5,27,601 मीट्रिक टन सेब उत्पादन दर्ज किया गया था. इसके बाद अगले एक दशक में बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार देखने को मिला. वर्ष 2014-15 तक प्रदेश में सेब का रकबा बढ़कर 1,09,553 हेक्टेयर पहुंच गया, जबकि उत्पादन 6,25,199 मीट्रिक टन दर्ज किया गया. यह वृद्धि यहीं नहीं रुकी. आधुनिक बागवानी तकनीकों व बेहतर पौध सामग्री से सेब का दायरा लगातार बढ़ता गया. वर्ष 2025-26 में प्रदेश में सेब के तहत क्षेत्र बढ़कर 1,16,240 हेक्टेयर तक पहुंच गया है. इसके साथ ही प्रदेश में 6,99,876 मीट्रिक टन सेब उत्पादन दर्ज किया गया, जो हिमाचल की बागवानी क्षमता और किसानों की मेहनत का प्रमाण है.

सेब हिमाचल प्रदेश के बागवानों की आय का मुख्य़ स्रोत (ETV Bharat)

2.50 करोड़ पेटी उत्पादन की संभावना

बागवानी विभाग के सचिव सी पालरासू ने कहा है कि, "सेब उत्पादन को लेकर स्पष्ट आकलन जून के अंत तक ही संभव होगा, लेकिन फील्ड से प्राप्त शुरुआती सूचनाओं के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में करीब 2.50 करोड़ पेटियों के उत्पादन की संभावना दिखाई दे रही है. वहीं पिछले वर्ष प्रदेश में सेब उत्पादन 3.49 करोड़ पेटी रहा था."

कम और मिडल बेल्ट में सेब की फसल प्रभावित

हिमाचल के सेब बागानों पर इस बार मौसम की दोहरी मार साफ दिखाई दे रही है. बदलते जलवायु पैटर्न और सर्दियों में पर्याप्त ठंड न पड़ने का असर अब उत्पादन के आंकड़ों में भी नजर आने लगा है. बागवान संजीव चौहान का कहना है कि, "कम और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चिलिंग आवर्स पूरे न होने से सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसके चलते इन इलाकों में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन घटकर करीब 30 प्रतिशत रह गया है. इस बार कम और मिडल हाइट बेल्ट में कुल मिलाकर लगभग एक करोड़ सेब पेटियों का ही उत्पादन होने के आसार हैं."

एक करोड़ पेटी कम सेब उत्पादन का अनुमान (ETV Bharat)

मौसम की करवट से बढ़ी बागवानों की चिंता

पहाड़ों में इस बार सेब के बागों की कहानी कुछ अलग है. आमतौर पर सर्दियों की कड़ाके की ठंड और वसंत में खिलते फूल अच्छी फसल का संकेत देते हैं, लेकिन इस साल मौसम ने ऐसी करवट ली कि बागवानों की चिंता बढ़ गई. कम ऊंचाई वाले इलाकों में जहां सेब के पेड़ फूलों से लदने चाहिए थे, वहां फसल उम्मीद से काफी कम नजर आ रही है. सर्दियों में पर्याप्त ठंड न पड़ने और फ्लावरिंग के दौरान तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव ने उत्पादन पर असर डाला है.

इस साल सेब की कीमतों में उछाल आने की संभावना (ETV Bharat)

बागवान रमेश कुमार कहते हैं कि, "अब बागवानों की निगाहें आने वाले मानसून पर टिकी हैं, क्योंकि सेब की फसल पहले से कहीं ज्यादा मौसम की मेहरबानी पर निर्भर हो गई है. अगर मानसून ने भी साथ नहीं दिया तो इस सीजन में नुकसान और बढ़ सकता है."

पिछले सीजन में हिमाचल में 3.50 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन (ETV Bharat)

अब मानसून से बागवनों को आस

जिला कुल्लू के बागवान प्रेम शर्मा का कहना है, मौसम अब साथ नहीं दे रहा है. उनका कहना है कि इस बार ओलावृष्टि होने से पहले ही सेब को काफी नुकसान हुआ है. अब अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो भारी नुकसान हो सकता है.

सेब के बागान (ETV Bharat)

करसोग के बागवान रमेश कुमार का कहना है कि, "सर्दियों के मौसम में बर्फ नहीं गिरने और फ्लावरिंग के समय मौसम खराब रहा, जिस कारण तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसल काफी कम है. मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से बागवानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है."

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