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250 पेड़ से 34 लाख की कमाई! इजरायली तकनीक से बिहार में सेब की खेती कर हो जाइये मालामाल

क्या है इजरायली तकनीक, कैसे काम करती है?: खेती के मामले में इजरायल की तकनीक पूरी दुनिया में मिसाल मानी जाती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम संसाधनों और कम पानी में भी फसल की पैदावार बहुत शानदार होती है. इस तकनीक में मुख्य रूप से तीन चीजों पर जोर दिया जाता है: टपक सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन), मल्चिंग और सही पोषण प्रबंधन. इसे थोड़ा विस्तार से समझें..

"ये किस्में कम ठंड वाले इलाकों के लिए ही बनी है. पिछले दो साल की कड़ी मेहनत के बाद अब इन पेड़ों पर फल आने लगे हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सेब जून के महीने में तैयार हो जाते हैं, जब बाजार में कीमतें आसमान पर होती हैं. इससे न सिर्फ नई पहचान मिली है, बल्कि अच्छे मुनाफे की उम्मीद भी जगी है." -विनय प्रभाकर, किसान

इजराइली तकनीक से मिली कामयाबी: आप सोच रहे होंगे कि सेब तो ठंडे प्रदेश जैसे हिमाचल और कश्मीर में होती है. इजराइली तकनीक आने के बाद ये बातें पुरानी होती दिख रही है. अब गर्मी में भी सेब की खेती की जा सकती है. विनय प्रभाकर ने बगीचे में इज़राइल से मंगाई गई 'अन्ना' और 'डोरसेट गोल्डन' जैसी खास किस्मों के करीब 250 पौधे लगाए हैं.

नवादा: पारंपरिक खेती से थक चुके हैं..अच्छा मुनाफा करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार के नवादा के सरकारी शिक्षक ने सलाना 30 से 34 लाख रुपये कमाने की व्यवस्था कर ली है. आमतौर पर सिर्फ धान, गेहूं, मक्का, लीची और मखाना जैसी पारंपरिक खेती होती है, वहीं अब यहां सेब की खुशबू भी महकने लगी है. नवादा के सकुलचक गांव के सरकारी शिक्षक विनय प्रभाकर ने सेब की खेती शुरू की है.

ड्रिप इरिगेशन: इसमें पौधों की जड़ों तक सीधे बूंद-बूंद पानी पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती.

इसमें पौधों की जड़ों तक सीधे बूंद-बूंद पानी पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती. मल्चिंग: इस प्रक्रिया में मिट्टी को कवर किया जाता है, ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे और फालतू घास-फूस न उगे.

इस प्रक्रिया में मिट्टी को कवर किया जाता है, ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे और फालतू घास-फूस न उगे. पोषक तत्व: पौधों को उनकी जरूरत के हिसाब से सही समय पर खाद और जरूरी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं.

सेब की खेती की शुरुआत कैसे करें?: अगर आप गर्म इलाकों में सेब की बागवानी करना चाहते हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

सही किस्म का चुनाव: सबसे पहले ऐसी वैरायटी चुनें जो कम ठंड में भी फल दे सके. गर्म मौसम वाले इलाकों के लिए 'अन्ना' और 'डोरसेट गोल्डन' सबसे बेहतरीन विकल्प हैं.

सबसे पहले ऐसी वैरायटी चुनें जो कम ठंड में भी फल दे सके. गर्म मौसम वाले इलाकों के लिए 'अन्ना' और 'डोरसेट गोल्डन' सबसे बेहतरीन विकल्प हैं. मिट्टी और खेत की तैयारी: सेब के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि खेत में पानी जमा न हो. जल निकासी की अच्छी व्यवस्था फसल के लिए जरूरी है.

सेब के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि खेत में पानी जमा न हो. जल निकासी की अच्छी व्यवस्था फसल के लिए जरूरी है. पौधों की दूरी: जब आप बाग लगा रहे हों, तो दो पौधों के बीच कम से कम 10 से 12 फीट का गैप जरूर रखें, ताकि उन्हें फैलने की पूरी जगह मिले.

जब आप बाग लगा रहे हों, तो दो पौधों के बीच कम से कम 10 से 12 फीट का गैप जरूर रखें, ताकि उन्हें फैलने की पूरी जगह मिले. पानी देने का तरीका: पारंपरिक सिंचाई के बजाय 'ड्रिप इरिगेशन' अपनाएं. इससे पौधों की जड़ों को जरूरत के हिसाब से नियमित पानी मिलता रहता है.

पारंपरिक सिंचाई के बजाय 'ड्रिप इरिगेशन' अपनाएं. इससे पौधों की जड़ों को जरूरत के हिसाब से नियमित पानी मिलता रहता है. खाद और पोषण: अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद (जैविक खाद) के साथ-साथ समय-समय पर जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते रहें.

अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद (जैविक खाद) के साथ-साथ समय-समय पर जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते रहें. कटाई-छंटाई: पेड़ों की सही ग्रोथ और ज्यादा फलों के लिए उनकी रेगुलर प्रूनिंग (कटाई-छंटाई) करना न भूलें. इससे पेड़ का ढांचा मजबूत होता है.

पेड़ों की सही ग्रोथ और ज्यादा फलों के लिए उनकी रेगुलर प्रूनिंग (कटाई-छंटाई) करना न भूलें. इससे पेड़ का ढांचा मजबूत होता है. कीट और रोगों से बचाव: फंगस या कीड़ों के हमले को रोकने के लिए समय-समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करते रहें ताकि फसल सुरक्षित रहे.

सेब की खेती के लिए सही समय और मौसम: आमतौर पर माना जाता है कि सेब सिर्फ कश्मीर या हिमाचल जैसे बर्फीले इलाकों की फसल है, जहां सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इज़रायली किस्मों ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. अब कम ठंड वाले मैदानी इलाकों में भी सेब उगाना मुमकिन है. अगर गर्म क्षेत्रों में बागवानी शुरू करना चाहते हैं, तो इसका शेड्यूल कुछ इस तरह रहता है.

नवादा में सेब की खेती (ETV Bharat)

पौधे लगाने का समय: गर्म जलवायु वाले इलाकों में जनवरी से फरवरी के बीच पौधारोपण करना सबसे सही रहता है.

गर्म जलवायु वाले इलाकों में जनवरी से फरवरी के बीच पौधारोपण करना सबसे सही रहता है. फूलों का आना: फरवरी के आखिरी या मार्च की शुरुआत में पेड़ों पर फूल नजर आने लगते हैं.

फरवरी के आखिरी या मार्च की शुरुआत में पेड़ों पर फूल नजर आने लगते हैं. फलों की कटाई: सबसे बड़ी खासियत यह है कि मई और जून की भीषण गर्मी में, जब पहाड़ी सेब बाज़ार में कम होते हैं, तब ये सेब पककर तैयार हो जाते हैं.

खर्च और उत्पादन: विनय प्रभाकर के अनुभव के अनुसार, इस खेती की शुरुआत में प्रति पौधा लगभग 600 रुपये की लागत आती है, जिसमें करीब 40 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जुड़ जाता है, लेकिन यह निवेश भविष्य में बहुत बड़ी कमाई का जरिया बनता है. शुरुआत के सालों में एक पेड़ से लगभग 40 किलो सेब मिल जाते हैं. जैसे-जैसे पेड़ पुराना होता है (लगभग 5 साल बाद), यह पैदावार बढ़कर 120 से 135 किलो तक पहुंच जाती है.

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"अगर हम 250 पेड़ों के बाग से औसत उत्पादन लें और बाजार में 100 रुपये प्रति किलो का भाव भी मिले, तो एक सीजन में 30 से 34 लाख रुपये तक की शानदार कमाई की जा सकती है. यह आंकड़ा पारंपरिक खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा है." -विनय प्रभाकर, किसान

सफलता के लिए जरूरी है सही देखभाल: सेब की इस आधुनिक खेती में मेहनत और निगरानी सबसे अहम है. यहां 'लगाओ और भूल जाओ' वाला तरीका काम नहीं करता. हर 3-4 महीने में पौधों की बारीकी से जांच, खाद का सही मैनेजमेंट और बीमारियों से बचाव के लिए छिड़काव करना पड़ता है. हालांकि यह तकनीक पारंपरिक खेती से थोड़ी अलग और चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से किया जाए, तो इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले और बेहद फायदेमंद होते हैं.

नवादा में सेब की खेती (ETV Bharat)

किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण: विनय प्रभाकर की यह छोटी सी शुरुआत अब पूरे इलाके के किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है. आज बिहार के कोने-कोने से किसान उनके बगीचे को देखने और इस 'सेब मॉडल' को समझने नवादा पहुंच रहे हैं. यह कहानी इस बात का जीता-जागता सबूत है कि अगर किसान पुरानी लकीर छोड़कर आधुनिक तकनीक और नए आइडियाज को अपनाएं, तो खेती को घाटे का सौदा होने से बचाया जा सकता है.

खेती की तस्वीर बदल सकती है 'सेब क्रांति': अगर बिहार के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह तकनीक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब नवादा की पहचान 'सेब के गढ़' के रूप में होगी. विनय प्रभाकर की यह 'सेब क्रांति' आने वाले समय में बिहार की खेती की तस्वीर बदलने वाली साबित हो सकती है.

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