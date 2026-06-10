ETV Bharat / bharat

हरियाणा के M.Tech इंजीनियर की 'एप्पल क्रांति', नौकरी छोड़ झुलसा देने वाली गर्मी में उगाया पहाड़ी सेब

युवा किसान ने 1 एकड़ में करीब 1500 सेब के पौधे रोपे हैं (ETV Bharat)

​अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग का कमाल: ​विक्रमजीत ने अपनी इंजीनियरिंग की सूझबूझ का इस्तेमाल खेती में भी किया. वो अपने खेत में 'अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग' (सघन बागवानी तकनीक) का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस आधुनिक तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जरिए 5 एकड़ का उत्पादन महज 1 एकड़ की जमीन से लिया जा सकता है. उन्होंने 6/4 फीट की दूरी पर 1 एकड़ में करीब 1500 सेब के पौधे रोपे हैं. सिंचाई के लिए उन्होंने 'टपकन सिंचाई पद्धति' (ड्रिप सिस्टम) अपनाई है, जिससे हर पौधे को जरूरत के मुताबिक पानी मिलता है और पानी की भारी बचत होती है.​

₹50,000 की कॉर्पोरेट नौकरी को कहा 'बाय-बाय': ​विक्रमजीत सिंह कोई आम किसान नहीं हैं, बल्कि उनके पास M.Tech (कंप्यूटर इंजीनियरिंग) की उच्च डिग्री है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक नामी प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू की, जहां उन्हें हर महीने 50 हजार रुपये की अच्छी-खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन बंद कैबिन की नौकरी में उनका मन नहीं लगा. वो अपनी मिट्टी से जुड़कर कुछ ऐसा करना चाहते थे, जो मिसाल बन सके. इसी सोच के साथ उन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपने खेतों की तरफ रुख किया. आज उन्होंने ना सिर्फ 1.5 एकड़ में सेब का शानदार बाग लगाया है, बल्कि लगभग 8 एकड़ में अमरूद, लीची और नाशपाती जैसे फलों की भी सफल बागवानी कर रहे हैं.

​कुरुक्षेत्र: सफलता उन्हीं को मिलती है, जो लीक से हटकर सोचने और जोखिम उठाने का माद्दा रखते हैं. इस बात को सौ फीसदी सच कर दिखाया है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव बाबकपुर के युवा और उच्च शिक्षित किसान विक्रमजीत सिंह ने. जिस सेब को उगाने के लिए हिमाचल और कश्मीर जैसी ठंडी वादियों, बर्फबारी और अनुकूल मौसम की जरूरत होती है, उसे विक्रमजीत ने मैदानी इलाकों के 45 डिग्री सेल्सियस वाले झुलसा देने वाले तापमान में उगाकर सबको हैरत में डाल दिया है. पारंपरिक खेती के ढर्रे को तोड़कर उन्होंने बागवानी को अपनाया और आज वे लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं.

एक एकड़ से ₹2.5 लाख की आमदनी: ​विक्रमजीत ने इस बाग को 4 साल पहले तैयार किया था और अब पौधों पर लाल-रसीले सेब लद चुके हैं. फिलहाल, प्रति पौधा करीब 5 किलोग्राम फल मिल रहा है. ये सेब स्थानीय थोक मंडी में 120 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है, जबकि रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 160 से 200 रुपये प्रति किलो तक जा रही है. विक्रमजीत ने उम्मीद जताई है कि ​इस सीजन में वो एक एकड़ से आसानी से 2.5 लाख रुपये तक के सेब बेच लेंगे (जिसमें से 1 लाख रुपये की फसल वो बेच भी चुके हैं). आने वाले सालों में जब पौधे पूरी तरह बड़े हो जाएंगे, तो प्रति पौधा उत्पादन 10 किलोग्राम तक पहुंच जाएगा, जिससे मुनाफा सीधे दोगुना हो जाएगा.​

विक्रमजीत 8 एकड़ में अमरूद, लीची और नाशपाती जैसे फलों की भी बागवानी कर रहे हैं. (ETV Bharat)

1 एकड़ में करीब 1500 सेब के पौधे रोपे (ETV Bharat)

गर्म मौसम को मात देती 'अन्ना' और 'गोल्डन डोरसेट' किस्में: ​हरियाणा के गर्म क्लाइमेट में सेब उगाना एक बड़ी चुनौती थी. इसके लिए विक्रमजीत ने सेब की ऐसी किस्में चुनीं जो कम ठंड में भी फल देती हैं.

अन्ना

गोल्डन डोरसेट

इन दोनों किस्मों को हमेशा साथ में लगाया जाता है क्योंकि ये एक-दूसरे के परागण में मदद करती हैं और गर्म क्षेत्रों में बंपर पैदावार देती हैं. विक्रमजीत इन पौधों को खास तौर पर हिमाचल और कश्मीर से लेकर आए थे, जिसमें हिमाचल के कृषि विशेषज्ञ अभिनव ने उनकी तकनीकी मदद की.​

"यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हरियाणा के लाखों-करोड़ों किसानों की सफलता है. आने वाले समय में हमारे इस फॉर्मूले से कई किसानों की तकदीर बदलेगी." - विक्रमजीत सिंह, किसान

​पिता को बेटे पर नाज, अब किसानों को देंगे ट्रेनिंग​: विक्रमजीत के पिता गुरमीत सिंह ने बताया कि "उनका परिवार पीढ़ियों से पारंपरिक धान-गेहूं की खेती करता आ रहा था और हमेशा रिकॉर्ड पैदावार लेता था, लेकिन जब बेटे ने पढ़ाई के बाद खेती में कुछ नया करने की जिद की, तो उन्होंने उसका पूरा साथ दिया. आज बेटे की कामयाबी देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. अब ये परिवार अपने फार्म पर हरियाणा के अन्य किसानों को सेब की खेती की फ्री ट्रेनिंग देने और यहीं पर पौधे तैयार करने की योजना बना रहा है.​

हरियाणा के M.Tech इंजीनियर की 'एप्पल क्रांति' (ETV Bharat)

सेब के पेड़ (ETV Bharat)

बागवानी विभाग ने की सराहना: ​कुरुक्षेत्र के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सोलंकी ने विक्रमजीत सिंह के इस अनूठे प्रयास की खुलकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि "इतने भारी तापमान में ऐसा बेहतरीन प्रबंधन करके सेब की उच्च गुणवत्ता वाली फसल तैयार करना ये साबित करता है कि आने वाले समय में हरियाणा के बागवानी क्षेत्र का भविष्य बेहद उज्ज्वल है. सरकार और बागवानी विभाग भी ऐसी आधुनिक खेती को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि किसानों की आय को कई गुना बढ़ाया जा सके. विक्रमजीत सिंह की ये मेहनत सिर्फ उसके खेत तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि हरियाणा के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा.

​अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग (ETV Bharat)

परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ता नया हरियाणा: ​विक्रमजीत सिंह की ये सफलता केवल एक किसान की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक कृषि की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का एक जीता-जागता उदाहरण है. 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में पहाड़ों के फल 'सेब' की बंपर पैदावार लेकर उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति, सही वैज्ञानिक तकनीक (अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग) और बेहतर प्रबंधन का मेल हो, तो मिट्टी से सोना उगाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया 'बाहुबली' खीरा, कृषि क्षेत्र में अनोखे चमत्कार को देख हैरत में लोग

ये भी पढ़ें- करनाल में बागवानी क्रांति की हुंकार, राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे देशभर के वैज्ञानिक, मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किए बड़े ऐलान