रेवंत मंत्रिमंडल में अजहरुद्दीन को शामिल करने पर BJP का कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
तेलंगाना में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है.
Published : October 30, 2025 at 10:18 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने जुबली हिल्स उपचुनाव से ठीक पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल करने के राज्य की कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की है. इसे तुष्टिकरण का कार्य बताया है और साथ ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन भी करार दिया.
रामचंदर राव ने एएनआई से कहा, 'जुबली हिल्स उपचुनाव प्रचार चल रहा है, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री बनाना चाहती है. यह तुष्टिकरण के अलावा और कुछ नहीं है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है. भाजपा इस कदम का विरोध करती है.'
#WATCH | Hyderabad, Telangana | Telangana BJP Chief N Ramchander Rao said, " while the jubilee hills by-election is going on, the congress government in telangana wants to make mohammad azharuddin a minister in the state cabinet. this is nothing but an act of appeasement and also… pic.twitter.com/rvS8APfIxB— ANI (@ANI) October 29, 2025
जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए मतदान 14 नवंबर को होना है. इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले को मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करने के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. मौजूदा राज्य विधानसभा में कांग्रेस का कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं है और मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम कैबिनेट मंत्री नहीं है.
अजहरुद्दीन के शामिल होने के साथ रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी. तेलंगाना में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या 18 है.
इस बीच तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव ने सोमवार को जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणापत्र में छह गारंटियों का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर जारी किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी विकास के मामले में विफल रही है और इसके बजाय राज्य में अराजकता और आपराधिक तत्वों को प्राथमिकता दे रही है.
व्यंग्य के एक हिस्से के रूप में भाजपा के नकली पोस्टर में हैदराबाद में गुंडों के खिलाफ मामलों को हटाने, हफ्ता वसूली के लिए लाइसेंस जारी करने, धमकी देने वाली गतिविधियों से छूट, सेवानिवृत्त गुंडों के लिए पेंशन, उनके लिए एक अलग निगम और भूमि हड़पने और बस्ती बसाने के कार्यों के लिए लाइसेंस जैसे संकेत दिए गए.
कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि भाजपा ने तेलंगाना में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए व्यंग्य का इस्तेमाल किया है. भाजपा नेता ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, लेकिन व्यंग्य के तौर पर भाजपा ने अपने घोषणापत्र की छह गारंटियों का यह पोस्टर निकाला है. ये कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के लोगों को दी गई वास्तविक गारंटियां प्रतीत होती हैं.'