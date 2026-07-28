पहाड़ों में खतरा दिखते ही ऐप पर दें सूचना, समय रहते बच सकती हैं कई जिंदगियां

नई दिल्ली: हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटना, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और जंगल में आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर साल हजारों लोगों के लिए खतरा बनती हैं. कई बार समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है.
इसी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के हिमालय अध्ययन केंद्र ने 'आपदा सहायक' नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है. इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें कोई भी आम नागरिक किसी भी आपदा की शुरुआती जानकारी तुरंत साझा कर सकता है. यह सूचना सीधे स्थानीय लोगों के साथ-साथ प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों तक पहुंचेगी, जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा.
ऐप की लॉन्चिंग की पूरी टाइमलाइन (ETV Bharat)
समुदाय बनेगा सबसे बड़ी ताकत: दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे ने बताया कि 'आपदा सहायक' सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं, बल्कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का एक नया मॉडल है. उन्होंने कहा कि सरकार हर समय हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, लेकिन स्थानीय लोग हर जगह मौजूद होते हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को पहाड़ों में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की शुरुआत दिखाई देती है, तो वह तुरंत इसकी सूचना ऐप पर दर्ज कर सकता है.
ऐप को विकसित करने में शामिल संस्थान (ETV Bharat)
उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई चरवाहा, किसान, पर्यटक या घास काटने गया व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई पर बादल फटते हुए देखता है. अक्सर ऐसी घटनाओं का असर कुछ समय बाद नीचे के गांवों और कस्बों में पहुंचता है. यदि वह व्यक्ति तुरंत ऐप पर जानकारी अपलोड कर देता है, तो नीचे रहने वाले लोगों को पहले ही चेतावनी मिल जाएगी और वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकेंगे. इसी तरह यदि किसी रास्ते पर भूस्खलन हो रहा है या जंगल में आग लगी है, तो उसकी सूचना भी तुरंत साझा की जा सकेगी, जिससे अन्य लोग उस रास्ते पर जाने से बच सकेंगे.
'आपदा सहायक'ऐप कैसे करता है काम (ETV Bharat)
2018 में शुरू हुई थी यह पहल: प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे ने बताया कि इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी. उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय और ब्रिटेन की बाथ स्पा यूनिवर्सिटी के बीच शोध सहयोग के लिए एक समझौता हुआ. इस परियोजना का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना था. ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से भारत की नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में लगभग दो वर्षों तक शोध किया गया. इस दौरान वर्ष 1880 से 2019 तक यानी करीब 150 वर्षों का ऐतिहासिक डेटा एकत्र किया गया. इसमें बादल फटना, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसी घटनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड शामिल था.150 साल के आंकड़ों से सामने आए कई तथ्य: शोध के दौरान विशेषज्ञों ने यह जानने की कोशिश की कि किन क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं और उनकी आवृत्ति तथा प्रभाव क्या रहे हैं. अध्ययन में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है. यहां लगभग हर वर्ष ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनसे लोगों की जान जाती है और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है. इस शोध के निष्कर्षों को संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन केंद्र, जिनेवा (स्विट्जरलैंड) को भेजा गया. इसके अलावा यह शोध अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ, जिससे दुनिया के अन्य देशों को भी इस अध्ययन का लाभ मिला.
दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र ने तैयार किया एप (ETV Bharat)
रिपोर्ट से आगे बढ़कर लोगों तक पहुंचा शोध:प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे ने कहा कि शोध पूरा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने जरूरी आंकड़ों और निष्कर्षों का लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए. केवल रिपोर्ट प्रकाशित करने से लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती. इसी सोच के साथ शोध को तकनीक से जोड़ने का फैसला किया गया. इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लूस्टरशायर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और निजी संस्था क्लाइमेट वेंचर के साथ मिलकर इस ऐप को विकसित किया. इस परियोजना के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने दोबारा वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया.ऐसे काम करेगा 'आपदा सहायक' ऐप:प्रोफेसर पांडे ने बताया कि यह ऐप 'बॉटम-टू-टॉप' मॉडल पर आधारित है. इसका मतलब है कि सूचना सबसे पहले समुदाय से आएगी और फिर प्रशासन के विभिन्न स्तरों तक पहुंचेगी. यदि कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक आपदा की जानकारी ऐप पर डालता है, तो यह सूचना स्थानीय स्तर पर संबंधित लोगों के साथ-साथ पटवारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तक भी पहुंचेगी. इससे राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू करने में कम समय लगेगा और नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.पहले कुल्लू, अब सिक्किम की बारी:उन्होंने बताया कि 'आपदा सहायक' ऐप को फिलहाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लॉन्च किया जा चुका है. वहां स्थानीय लोगों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे वह जरूरत पड़ने पर इसका सही तरीके से उपयोग कर सकें. अब अक्टूबर में इस ऐप को सिक्किम में शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए राज्यपाल और राज्य सरकार के साथ समन्वय किया जाएगा. इसके बाद अगले एक से दो वर्षों में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र में इस ऐप का विस्तार करने की योजना है.आपदा प्रबंधन में नई सोच: प्रोफेसर पांडे ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय रहते सही सूचना देकर उनके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है. 'आपदा सहायक' इसी सोच पर आधारित पहल है, जिसमें सरकार और प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिक भी आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेंगे. उन्होंने बताया कि यदि हर व्यक्ति समय पर सही जानकारी साझा करे, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यही वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस ऐप को पूरे हिमालयी क्षेत्र में पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चेतावनी प्रणाली और अधिक मजबूत हो सके.
आपदा सहायक डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन :बता दें कि आपदा सहायक (Apada Sahayak) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने के लिए बनाया गया है. इसे गूगल प्ले से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं.इस आपदा सहायक एप की मुख्य विशेषताओं में शामिल है अग्रिम चेतावनी बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं की समय पर जानकारी देना.कम्युनिटी रिपोर्टिंग, नागरिकों को घटनास्थल से सीधे फोटो और विवरण अपलोड करने की सुविधा,रियल-टाइम मैप, वर्तमान और पुरानी घटनाओं को मानचित्र पर देखना,ऑफ़लाइन सपोर्ट,बिना इंटरनेट के भी इसके कुछ जरूरी काम करना संभव है.