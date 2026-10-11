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SPECIAL: झारखंड देश का इकलौता राज्य जहां आयुष्मान भारत के तहत होता है अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज, 15 लाख तक का खर्च होगा कवर

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

रांची: अप्लास्टिक एनीमिया खून से जुड़ी एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है, जिसमें व्यक्ति का अस्थि मज्जा (Bone Marrow) पर्याप्त मात्रा में नई ब्लड सेल बनाना बंद कर देता है या बहुत कम ब्लड सेल बनता है. इस बीमारी के आधुनिक इलाज में हॉर्स एटीजी, एल्ट्रोमबोपैग (Eltrombopag) और सायक्लोस्पोरिन (Cyclosporin) दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये दवाएं इतनी महंगी है कि गरीब और मध्यमवर्ग के लोग अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज नहीं करा सकते हैं. निजी अस्पतालों में इसके इलाज में पूरा खर्च करीब 30 लाख आता है.

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में भी इस बीमारी को शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड में इस गंभीर बीमारी को झारखंड में चल रही आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना में जगह दी है. इतना ही नहीं सरकार ने इस बीमारी के इलाज के लिए अधिकतम 05 लाख तक के इलाज की कैपिंग को भी बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है. इसी का परिणाम है कि रांची सदर अस्पताल में 40 से अधिक अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों का इलाज हो चुका है.