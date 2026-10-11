SPECIAL: झारखंड देश का इकलौता राज्य जहां आयुष्मान भारत के तहत होता है अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज, 15 लाख तक का खर्च होगा कवर
झारखंड में आयुष्मान भारत के तहत अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज कराया जा सकता है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में उपलब्ध है. उपेद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 4:37 PM IST
रांची: अप्लास्टिक एनीमिया खून से जुड़ी एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है, जिसमें व्यक्ति का अस्थि मज्जा (Bone Marrow) पर्याप्त मात्रा में नई ब्लड सेल बनाना बंद कर देता है या बहुत कम ब्लड सेल बनता है. इस बीमारी के आधुनिक इलाज में हॉर्स एटीजी, एल्ट्रोमबोपैग (Eltrombopag) और सायक्लोस्पोरिन (Cyclosporin) दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये दवाएं इतनी महंगी है कि गरीब और मध्यमवर्ग के लोग अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज नहीं करा सकते हैं. निजी अस्पतालों में इसके इलाज में पूरा खर्च करीब 30 लाख आता है.
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में भी इस बीमारी को शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड में इस गंभीर बीमारी को झारखंड में चल रही आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना में जगह दी है. इतना ही नहीं सरकार ने इस बीमारी के इलाज के लिए अधिकतम 05 लाख तक के इलाज की कैपिंग को भी बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है. इसी का परिणाम है कि रांची सदर अस्पताल में 40 से अधिक अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों का इलाज हो चुका है.
क्या कहते हैं सदर अस्पताल के डॉक्टर
सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजी विभाग के हेड और हिमेटोलॉजिस्ट डॉ अभिषेक आनंद कहते हैं कि झारखंड में बड़ी संख्या में अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज हैं. अच्छी बात है कि इन तीन दवाओं के कॉम्बिनेशन से 70 से 80% मरीज ठीक हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज का खर्च 20 से 30 लाख रुपये के बीच आता है, जबकि सदर अस्पताल में आयुष्मान मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त है.
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत 15 लाख से दवाएं उपलब्ध हो जाती है. सदर अस्पताल में डॉक्टर, नर्से, अस्पताल का खर्च नहीं लगता है. इसलिए यह योजना राज्य के अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है.
ब्लड कैंसर से भी खतरनाक है अप्लास्टिक एनीमिया
झारखंड के प्रख्यात हिमेटोलॉजिस्ट डॉ अभिषेक आनंद ने अप्लास्टिक एनीमिया को ब्लड कैंसर से भी खतरनाक बताया है. उनका कहना है कई तरह के कैंसर में विश्वस्तरीय और आधुनिक इलाज के बावजूद मरीजों को हम बचा नहीं पाते हैं या फिर सीमित समय तक के लिए ही जीवन बढ़ा पाते हैं, लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया केस में हॉर्स ATG कॉम्बिनेशन से 70 से 80% मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं.
अप्लास्टिक एनीमिया में मुख्य रक्त कोशिकाओं पर प्रभाव
डॉ अभिषेक आनंद बताते हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो के काम नहीं करने से तीनों तरह की रक्त कोशिकाओं (RBC, WBC और प्लेटेसलेट्स) की कमी हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी, थकान, कमजोरी, प्रतिरोधक क्षमत्व घट जाना, रक्त का थक्का जमने समेत कई दिक्कतें होने लगती है.
अप्लास्टिक एनीमिया की क्या है वजह
डॉ अभिषेक आनंद बताते हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया होने से प्रमुख कर्म में ऑटोइम्यून प्रमुख है. जब शरीर की अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के स्टेम सेल को नुकसान पहुंचाने लगता है. इसके अलावा कीमोथेरेपी विकिरण कीटनाशक या अन्य विषैला रसायनों के संपर्क इसकी वजह बनती है. कुछ मामलों में वायरल संक्रमण या हेपेटाइटिस बी भी इसकी वजह होता है. उन्होंने बताया कि अगर अनुवांशिक यानी जेनेटिक कारणों की बात की जाए तो आप्लास्टिक एनीमिया का अत्यंत दुर्लभ स्वरूप फैंकोनी एनीमिया की वजह जेनेटिक हो सकता है.
कैसे पहचान में आता है अप्लास्टिक एनीमिया
योग्य चिकित्सकों को अप्लास्टिक एनीमिया के संदेह होने पर कंप्लीट ब्लड काउंट (CBC), रेटिकुलोसाइट काउंट, बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी जांच से इसकी पहचान की जाती है.
अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज
अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को तात्कालिक राहत के लिए रक्त और प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन किया जाता है. इसके अलावा इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है.
केस स्टडी - 1
सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजी विभाग में इलाज करा रहीं रांची के दूरस्थ गांव की 67 वर्ष की शबनम खातून (बदला हुआ नाम) को मई महीने में अचानक कमजोरी महसूस होने लगी. उनकी हालत धीरे-धीरे इतनी बिगड़ गई कि वह चल-फिर भी नहीं पा रही थीं. उन्होंने रांची में कई जगहों पर इलाज कराया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला. इसके बाद, उनके परिवार वाले उन्हें CMC वेल्लोर ले गए, जहा जांच में पता चला कि उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया है और इसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन की कीमत पांच लाख रुपये होगी. शबनम के बेटे जुनैद ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वे रांची लौट आए. अब उनकी मां का इलाज रांची सदर अस्पताल में 'आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत मुफ्त में हुआ है.
केस स्टडी - 2
गिरिडीह जिले के बगोदर की 74 वर्षीय सलोनी देवी (बदला हुआ नाम) को करीब एक-डेढ़ साल पहले बुखार आया था. लगातार कमजोर होती जा रही थी. हजारीबाग में जांच में हीमोग्लोबिन 2.4 आया. इसके बाद रांची के कई निजी अस्पतालों में इलाज के बाद उनके पोते ने सदर अस्पताल का रुख किया. किसान परिवार की इस महिला का भी हॉर्स atg कॉम्बिनेशन से इलाज हो चुका है और अब जल्द इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.
सरकार का कदम सराहनीय, दायरा बढ़ाने की जरूरत
अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज को लेकर झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना में 15 लाख तक के इलाज की व्यवस्था कर निश्चित ही सराहनीय कार्य किया है, लेकिन अब इस बीमारी को "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना" की सूची से हटा दिया गया है. ऐसे में जो लोग आयुष्मान के लाभुक नहीं है लेकिन वह मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए परेशानी बढ़ गयी है. इसी तरह आयुष्मान का लाभ वय वंदन के तहत सभी बुजुर्गों को भी मिलता है लेकिन इस योजना में वे शामिल नहीं है. अगर झारखंड सरकार, अप्लास्टिक योजना को और विस्तृत करे तो यह ज्यादा लाभकारी होगा.
ये भी पढ़ें: आयुष्मान भारत और अबुआ स्वास्थ्य कार्डधारी थैलेसीमिया-सिकल सेल एनीमिया मरीजों को राहत, निजी अस्पतालों में भी रक्त चढ़ाने की मिलेगी सुविधा!
विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस: झारखंड में सिकल सेल एनीमिया के प्रति आयोजित होंगे जागरूकता कार्यक्रम
झारखंड को एनीमिया मुक्त बनाने में सहयोगी बनेगा मोबाइल ऐप! AMB T-4 के क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक