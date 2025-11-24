तेलंगाना में साइबर क्राइम, आम आदमी से लेकर मंत्रियों समेत WhatsApp ग्रुप के फोन हैक, KYC अपडेट के नाम पर ठगी
तेलंगाना में APK फाइलों से अफरातफरी मची हुई है. मंत्रियों समेत सैकड़ों WhatsApp ग्रुप हैक हो गए हैं. KYC अपडेट के झांसे में फ्रॉड.
Published : November 24, 2025 at 12:17 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 2:15 PM IST
हैदराबाद: साइबर क्रिमिनल्स ने हाल ही में अपना रास्ता बदल लिया है. वे आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं. वे सबके फोन हैक कर रहे हैं. हाल ही में, जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वे OTP शेयर न करने में सावधानी बरत रहे हैं, अब वे सीधे मोबाइल फोन हैक कर रहे हैं.
हाल ही में, तेलंगाना में साइबर क्रिमिनल्स APK फाइल्स के नाम पर हंगामा मचा रहे हैं. 'आधार और दूसरी नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल्स अपडेट न करने की वजह से हम आज रात से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं. तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डिटेल्स अपलोड करें.'
रविवार को टीम SBI के नाम से कई WhatsApp ग्रुप्स में मैसेज आए. SBI अकाउंट वाले कई लोगों ने इस डर से लिंक पर क्लिक कर दिया कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. इसके बाद से उनके मोबाइल साइबर क्रिमिनल्स के कंट्रोल में आ गए. इसके बाद, मैसेज फोन पर दूसरे WhatsApp ग्रुप्स में भेजा गया.
इस तरह, यह एक चेन में हजारों फोन में चला गया. इसमें राज्य मंत्रालय के अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बने ग्रुप्स के साथ-साथ दोस्तों और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स भी शामिल हैं. फोन की जानकारी साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचने से कई लोग घबरा गए हैं. कई लोग लोकल पुलिस और 1930 पर शिकायत भी कर रहे हैं.
मंत्रियों का WhatsApp ग्रुप हैक: ऐसा लगता है कि राज्य में मंत्रियों से जुड़े मीडिया मामलों का WhatsApp ग्रुप हैक हो गया है. साइबर क्रिमिनल्स SBI KYC के नाम पर APK फाइल्स शेयर कर रहे हैं.
खबर है कि SBI के नाम से मंत्रालयों के विभागों की देखरेख करने वाले अधिकारियों और पत्रकारों को मैसेज भेजे गए हैं. इसमें आधार अपडेट करने का सुझाव दिया गया है. साइबर क्राइम पुलिस इन APK फाइलों को न खोलने की सलाह दे रही है.
तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने APK ((एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज) फाइलों से इन्फेक्ट होने पर कुछ सावधानियां बरतने का सुझाव दिया है.
साइबर क्राइम से तुरंत बरतें सावधानी:
- अगर आपने गलती से कोई APK फाइल इंस्टॉल कर ली है, तो तुरंत कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
- सबसे पहले, इंटरनेट डेटा बंद करें,सेटिंग्स में ऐप्स में जाएं और APK ऐप को अनइंस्टॉल करें.
- किसी एंटी-वायरस ऐप से फोन का पूरा स्कैन करें.
- बैंकिंग ऐप्स, सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल अकाउंट के पासवर्ड तुरंत बदलें.
- मैसेज, कॉल लॉग, बैंक ट्रांजैक्शन और ईमेल लॉगिन में किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी की जांच करें.
- अगर मैलवेयर ऐप अनइंस्टॉल नहीं होता है, तो फोन को सेफ मोड में रीस्टार्ट करें और उसे अनइंस्टॉल करें.
- अगर फोन पर अब भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है, तो डेटा बैकअप लेने और फैक्टरी रीसेट करने की सलाह दी जाती है.
- अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आपको तुरंत अपना बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना चाहिए. 1930 पर कॉल करके शिकायत करें.
ये भी पढ़ें - तेलंगाना में पायरेटेड फिल्मों का 'ऑनलाइन धंधा', पुलिस ने बंद करायी वेबसाइट, मास्टरमाइंड गिरफ्तार