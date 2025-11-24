ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में साइबर क्राइम, आम आदमी से लेकर मंत्रियों समेत WhatsApp ग्रुप के फोन हैक, KYC अपडेट के नाम पर ठगी

हैदराबाद: साइबर क्रिमिनल्स ने हाल ही में अपना रास्ता बदल लिया है. वे आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं. वे सबके फोन हैक कर रहे हैं. हाल ही में, जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वे OTP शेयर न करने में सावधानी बरत रहे हैं, अब वे सीधे मोबाइल फोन हैक कर रहे हैं.

हाल ही में, तेलंगाना में साइबर क्रिमिनल्स APK फाइल्स के नाम पर हंगामा मचा रहे हैं. 'आधार और दूसरी नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल्स अपडेट न करने की वजह से हम आज रात से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं. तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डिटेल्स अपलोड करें.'

रविवार को टीम SBI के नाम से कई WhatsApp ग्रुप्स में मैसेज आए. SBI अकाउंट वाले कई लोगों ने इस डर से लिंक पर क्लिक कर दिया कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. इसके बाद से उनके मोबाइल साइबर क्रिमिनल्स के कंट्रोल में आ गए. इसके बाद, मैसेज फोन पर दूसरे WhatsApp ग्रुप्स में भेजा गया.

इस तरह, यह एक चेन में हजारों फोन में चला गया. इसमें राज्य मंत्रालय के अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बने ग्रुप्स के साथ-साथ दोस्तों और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स भी शामिल हैं. फोन की जानकारी साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचने से कई लोग घबरा गए हैं. कई लोग लोकल पुलिस और 1930 पर शिकायत भी कर रहे हैं.