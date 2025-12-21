ETV Bharat / bharat

दही बेचने से लेकर सैंड आर्टिस्ट बनने तक का सफर, 'मिसाइल मैन' भी थे मधुरेन्द्र के मुरीद

बिहार के मधुरेन्द्र ने अपनी कला के जरिए अपनी पहचान बनाई है. लोगों को कलाकृति दिखती है लेकिन कलाकार का जीवन-संघर्ष नजर नहीं आता. पढ़ें-

सैंड आर्टिस्ट मधुरेन्द्र (ETV Bharat)
नालंदा : अक्सर कहा जाता है कि रेत मुट्ठी से फिसल जाती है, लेकिन अगर हुनर हो तो उसी रेत पर इतिहास लिखा जा सकता है. एक गरीब किसान परिवार में जन्में मधुरेंद्र ने कभी पेट भरने के लिए दही बेचा, तो कभी बांस की टोकरियां बुनीं, तो कभी अपने दादाजी के साथ स्थानीय मेला या उत्सवों में आलू झाल-मुढ़ी बेची. गरीबी ने पढ़ाई छुड़वा दी, अटेंडेंस कम होने पर कॉलेज ने निकाल दिया, यहां तक कि रातों में सिर छुपाने के लिए कॉलेज के बरामदे का उन्हें सहारा बनाना पड़ा, लेकिन आज वही मधुरेंद्र जब गंगा की रेत पर अपनी उंगलियां फेरते हैं, तो दुनिया देखती रह जाती है.

बचपन से ही दिखने लगे थे कलाकारी के गुण : मधुरेन्द्र ने ईटीवी से ख़ास बातचीत में कहा कि उनका जन्म ननिहाल गांव बरवाकला में 5 सितंबर 1994 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ. पिता शिव कुमार साह खेती करते थे. जब वह 3 साल के थे तो दादाजी (स्व. रामचंद्र साह) पढ़ाने बैठाते थे, लेकिन वो स्लेट पर हंस और बत्तख के झुंड बनाते थे. दादाजी ने कलाकारी देखकर अपने पोते की कलाकारी को परख लिया और कह दिया था कि ये एक दिन बड़ा होकर बड़ा कलाकार बनेगा.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

गरीबी में बचपन कठिनाइयों में गुजरा : गरीबी में बचपन इतना आसान नहीं था. जब बकरियों को चराने के दौरान वे नदी किनारे जाते थे तो बालू से खेलते थे. अक्सर खेतों में माता-पिता के साथ जाते, तो खेत की 'मेढ़' (डरेर) काटकर मूर्तियां बना देते. इसके लिए पड़ोसियों से माता-पिता को ताने सुनने पड़ते और मधुरेंद्र को डांट पड़ती थी. लेकिन यह डांट उनके जुनून को कम नहीं कर सकी. 5 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बालू से मां सरस्वती की 2 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी.

देखें मधुरेन्द्र से खास बातचीत- (ETV Bharat)

दही बेचकर घर दिए पैसे : मधुरेंद्र की शिक्षा पद्धति विधिवत नहीं रही. घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते थे. मधुरेंद्र बताते हैं कि मैं खुद माता-पिता का सहयोग करता था. सुबह भैंस का दूध जमाकर दही बनाता और गांव में घूम-घूमकर 5 रुपए किलो बेचता था. बांस की करची से 'डेली' और 'छैटी' (टोकरी) बुनता था, जिसे बेचकर 15-20 रुपए मिलते थे. वही पैसे मैं घर में देता था.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पैसे नहीं होने के चलते रूम पार्टनर ने निकाला : हुनर ने उन्हें में पटना आर्ट कॉलेज तक पहुंचाया. वर्ष 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया, लेकिन गरीबी यहां भी आड़े आ गई. पेट पालने और रूम रेंट देने के लिए वे दिन भर काम करते, जिससे क्लास छूट जाती थी. महीने के अंतिम तारीख होते ही घर का किराया और महीने भर के राशन के हिसाब का पैसा न दे पाने के अभाव में रूम पार्टनर ने भी निकाल दिया. तब कॉलेज में एडमीशन लिए महज 6 महीने हुए थे.

''वह दौर बहुत कठिन था. मैं रात 11 बजे कॉलेज के गेट पर जाकर सोता था ताकि कोई देखे नहीं और सुबह 4 बजे उठ जाता था. 6 महीने ऐसे ही गुजारे. फिर बचे 6 महीने बाद पहले साल की परीक्षा पास करने के बावजूद भी 75% उपस्थिति पूरी न होने पर कॉलेज ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. उसके बाद वर्ष 2012 में आरा आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया. लेकिन सेकेंड ईयर की परीक्षा पास होने के बाद में कॉलेज की स्थिति सही नहीं रहने के कारण वह भी हमेशा के लिए बंद हो गया. इसके बाद प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से पढ़ाई की और अभी काशी विद्यापीठ, बनारस से MFA (मास्टर ऑफ फाइन आर्ट) कर रहा हूं.''- मधुरेन्द्र, सेंड आर्टिस्ट

पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम के साथ आर्टिस्ट मधुरेन्द्र (ETV Bharat)

एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात : मधुरेंद्र की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 2012 में आया. जब पंजाब के भटिंडा में उन्होंने 50 मजदूरों के साथ मिलकर 15 दिनों में 200 टन रेत से 40 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी कलाकृति बनाई. यह सर्वधर्म के सात शहीदों को श्रद्धांजलि थी. इसी कलाकृति को देखने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पहुंचे थे. वो उस कलाकृति को देखकर रुक गए और कहा- ''मधुरेंद्र, आपकी कला अद्भुत है, एक दिन पूरी दुनिया आपकी कला को जानेगी.'' उस दिन मिले सम्मान और अंगवस्त्र ने मधुरेंद्र को एक नई उड़ान दी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

संघर्षों से मधुरेन्द्र ने लगाई लंबी छलांग : मधुरेंद्र को अपनी पहली कलाकृति (भारत माता) के लिए अंचलाधिकारी से 5 रुपये का इनाम मिला था. आज वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं. 2019: सार्क (SAARC) देशों को हराकर इंटरनेशनल अवॉर्ड जीता. 2022 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की उपाधि मिली. 2023 में 'बिहार के महान हस्तियां' किताब में नाम दर्ज हुई. 2025 में भारत गौरव अवॉर्ड मिला. लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और सोनपुर मेला में एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क़ायम किया. स्वच्छ भारत अभियान और चुनाव आयोग (स्वीप आइकन) के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है.

भगवान महावीर की रेत पर बनाई भव्य कलाकृति (ETV Bharat)

''बिहार सरकार से हमारी मांग है, कि सरकार को हमारे कला को संरक्षित करना चाहिए. हमें राज्य और राष्ट्र स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए सरकार को उचित प्रोत्साहन राशि देना चाहिए. हम जैसे लोगों को ब्रांडिंग कराना चाहिए कि दुर्लभ आर्टिस्ट समाज को सकारात्मक संदेश देना चाहिए. पद्म श्री के लिए चिन्हित करना चाहिए. उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक को सिर्फ़ यह सम्मान मिला है.''- मधुरेन्द्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

अब मधुरेन्द्र का नाम ही पहचान : मधुरेंद्र अब ज्वलंत मुद्दों पर कलाकृतियां बनाते हैं. चाहे प्लास्टिक प्रदूषण हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, महिला सशक्तिकरण हो या फिर छठ पूजा और सोनपुर मेला. महोत्सव इत्यादि गंगा की महीन उजली रेत पर एक कलाकृति बनाने में उन्हें अब करीब 6 घंटे लगते हैं. वे कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ कला दिखाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है. पूर्वी चंपारण के मधुरेंद्र की कहानी साबित करती है कि अगर इरादे पक्के हों, तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती. खेत की मिट्टी और नदी की रेत से शुरू हुआ यह सफर आज वैश्विक मंच पर बिहार का मान बढ़ा रहे हैं.

संपादक की पसंद

