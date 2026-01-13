ETV Bharat / bharat

मधुमक्खी के 2 बॉक्स से 50 लाख रुपये के टर्नओवर तक का सफर, विदेशों में पहुंची हिमाचल के शहद की मिठास

दीनदयाल ने बताया कि 'हम अपना शहद 1400 रुपए प्रति किलो बेचते हैं, जबकि यही शहद कुछ लोग 2 हजार से लेकर 3 हजार रुपए प्रति किलो तक बेचते हैं, लेकिन हम अधिक ग्राहक तैयार करना चाहते हैं और यही कारण है कि कम दाम में अपना शहद विभिन्न कंपनियों को सप्लाई कर रहे हैं. सर्दियों के दौरान पहाड़ी शहद का रंग सफेद होता है, इसलिए इसकी मांग अधिक होती है. इसके अलावा भी अन्य मधुमक्खी पालकों के पास शहद के लिए ऑर्डर आ रहे हैं. कराड़सू में चल रहे हमारे बी-फार्म के पास ही चेन्नई से एक महीने का एक क्विंटल शहद का ऑर्डर है. पहाड़ी शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं. शहद में एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होने के साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. खांसी और सर्दी से राहत देता है और घाव भरने और उर्जा व पाचन के लिए भी बेहतर है.'

दीनदयाल हर साल करीब 25 क्विंटल पहाड़ी शहद तैयार कर रहे हैं. दीनदयाल का कहना हैं कि हमारा शहद सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु, केरल और मुंबई जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच रहा है. खासतौर पर कुल्लू में सर्दियों के दौरान निकलने वाला सफेद रंग का शहद लोगों को खूब पसंद आ रहा है. चेन्नई से हर महीने एक क्विंटल शहद का पक्का ऑर्डर उनके बी-फार्म के पास है.

उद्यान विभाग में कार्यरत अधिकारी डॉ बिंदु शर्मा ने बताया कि 'उद्यान विभाग भी मधुमक्खी पालन के लिए लोगों को प्रशिक्षण देता है. 80% तक सब्सिडी मधुमक्खी पालन के लिए दी जाती है. ऐसे में युवा अगर मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं, तो शहद बेचकर भी उन्हें काफी आमदनी होती है, क्योंकि अब मधुमक्खी पालन का कारोबार भी विस्तृत रूप ले रहा है और स्वरोजगार के लिए भी यह बहुत अच्छा है.'

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कराड़सू गांव में रहने वाले दीनदयाल ने इसी बदलती सोच को अवसर में बदला. साल 2010 में उन्होंने जब पहाड़ी मधुमक्खी पालन की शुरुआत की, तब उनके पास न तो बड़ा संसाधन था और न ही अनुभव बस था तो एक मधुमक्खी का बक्सा और आगे बढ़ने का हौसला. शुरुआती तीन साल आसान नहीं रहे. नुकसान हुआ, मेहनत बेकार जाती दिखी, लेकिन दीनदयाल ने हार मानने के बजाय इस काम की बारीकियां सीखीं. साल 2012 में उद्यान विभाग से 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलने के बाद उनके प्रयासों को नई ऊर्जा मिली. इसके बाद मेहनत रंग लाई और 2015 के बाद उनका कारोबार पटरी पर आ गया. आज उनका सालाना टर्नओवर 50 लाख तक पहुंच गया है.

पहाड़ों पर तैयार हो रहे हिमालयन फॉरेस्ट हनी की भी अब देश भर में डिमांड बढ़ रही है. पहाड़ी मधुमक्खी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां के रस से तैयार किया गया यह शहद अच्छे दामों पर भी बिक रहा है और इससे पहाड़ी मधुमक्खी पालकों को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के कराड़सू से रहने वाले पहाड़ी मधुमक्खी पालक दीनदयाल भी पहाड़ी शहद बेचकर अपनी आजीविका का मजबूत कर रहे हैं.

कुल्लू: पहाड़ों के बगीचों, फूलों से निकली मिठास और एक बक्से ने युवक की जिंदगी बदल दी. आज के दौर में जब लोग बीमारियों से बचने के लिए दवाइयों से ज़्यादा प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, तब मिठास का मतलब भी बदल चुका है. चीनी की जगह अब लोग शुद्ध शहद को अपनाने लगे हैं. इसी बदलाव ने हिमालय की गोद में तैयार होने वाले हिमालयन फॉरेस्ट हनी को देश-विदेश में खास पहचान दिला दी है. यह शहद सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत और शुद्धता का भी प्रतीक बन गया है.

इटली-जर्मनी से भी आ रही डिमांड

दीनदयाल ने बताया कि पहाड़ी शहद वर्तमान में केरल और मुंबई या भारत के राज्यों तक ही सीमित नहीं है. ये अपनी धाक विदेशों में भी जमा चुका है. इटली और जर्मनी के लिए भी पहाड़ी शहद की खेप जा चुकी है. इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को कुल्लू का शहद भेजा जा रहा है.

2000 से अधिक लोगों को दी ट्रेनिंग

दीनदयाल में मधुमक्खी पालन से अपना जीवन तो बदला ही अब वो दूसरों का जीवन संवारने में भी लगे हैं. अब तक वो 2000 से अधिक लोगों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दे चुके हैं और आज वह सभी सफल तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं. इसमें पहाड़ी शहद एक साल में 20 टन तक तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी मधुमक्खी कम मात्रा में शहद बनाती है और यह साल में सिर्फ तीन बार ही निकाला जाता है.

बर्फीले इलाकों में भी जिंदा रहती है पहाड़ी मधुमक्खी (ETV Bharat)

स्वास्थ्य के लिए लाभकारी

पहाड़ी शहद खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत होते हैं. आयुर्वेद में शहद के कई फायदे बताए गए हैं. आज भी खांसी, जुकाम के घेरलू इलाज के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही पूजा में भी इसका उपयोग होता है. आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर मनीष सूद का कहना है 'आयुर्वेद में शहद के कई औषधीय लाभ बताए गए हैं. पहाड़ों पर कई प्रकार के औषधीय फूल और पौधे पाए जाते है. ऐसे में पहाड़ी मधुमक्खी द्वारा इन फूलों पर परागण की प्रक्रिया की जाती हैं. इसके अलावा पहाड़ों में पेड़ों पर रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता हैं. इसलिए इन फूलों से तैयार शहद की लोगों के बीच अधिक मांग रहती है. आयुर्वेद में भी शहद का कई बीमारियों में उपयोग बताया गया है.'

पहाड़ी शहद की रहती है डिमांड (ETV Bharat)

बागवान भी कर रहे मधुमक्खी पालन

वहीं, बागवान भी बगीचों में पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी का पालन शुरू कर रहे हैं. इससे सेब की अच्छी फसल भी हो रही है तो दूसरी तरफ शहद भी अच्छे दामों में बिक रहा है. जिला कुल्लू कि पिछली हार पंचायत के नेरी गांव के मधुमक्खी पालक दविंद्र ठाकुर ने 5 साल पहले मधुमक्खी पालन की ओर अपना कदम बढ़ाया था. मात्र दो बक्से से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी. दविंद्र ने इसके लिए पहाड़ी मधुमक्खी को ही चुना, क्योंकि पहाड़ी मधुमक्खी बर्फीले मौसम में भी रह सकती है, जबकि इटली से आई मधुमक्खियां ठंड सहन नहीं कर पाती है. दविंद्र ठाकुर ने दो बक्सों से पहाड़ी मधुमक्खी पालन शुरू किया और आज वह करीब 60 बॉक्स में मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं.

पॉलिनेशन अच्छा होने से बढ़ा सेब उत्पादन

दविंद्र ठाकुर ने बताया कि 'सेब की फसल में बेहतर पोलिनेशन के लिए मधुमक्खियों का होना आवश्यक है. पहाड़ों पर मधुमक्खियां ना होने के चलते अधिकतर बागवान बाहरी राज्यों से लाई जाने वाली मधुमक्खियों के बक्सों पर निर्भर हैं, लेकिन हमने खुद ये काम शुरू किया. इसका सेब की फसल में भी अच्छा असर देखने को मिला. आज 5 सालों के भीतर सेब का उत्पादन पहले से 30% अधिक हो गया है. पंचायत में अन्य सेब के बगीचों में भी इसका अच्छा असर हुआ है.'

स्वरोजगार बन रहा है मधुमक्खी पालन (ETV Bharat)

अच्छे नतीजे आ रहे सामने

दविंद्र ठाकुर का कहना है कि 'आज कई बागवान मधुमक्खियों के बक्से को किराए पर ले जाने के लिए भी आते हैं, लेकिन बगीचे और स्थानीय जंगल को देखते हुए किसी को भी यह बक्से किराए पर नहीं देते. सेब के अलावा भी यहां कई पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें पोलिनेशन की आवश्यकता है. ऐसे में पहाड़ी मधुमक्खियों के माध्यम से पूरे इलाके में पोलिनेशन की प्रक्रिया भी अच्छी बनी हुई है और अन्य लोगों के सेब के बगीचों में भी इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं.'

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है पहाड़ी शहद (ETV Bharat)

गर्मियों के सीजन के दौरान हरियाणा, राजस्थान से कुछ मधुमक्खी पालक इटली से लाई मधुमक्खियों के बॉक्स को लेकर हिमाचल पहुंचते हैं और 3 महीने के बाद वो वापस चले जाते हैं. ऐसे में बाकी समय फलदार पेड़ों और पौधों की पोलिनेशन के लिए मधुमक्खी का होना भी काफी आवश्यक है. कीट विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि 'पहाड़ी मधुमक्खी ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह लेती हैं, जबकि दूसरी इटेलियन मधुमक्खियों को कुछ समय के बाद शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी मधुमक्खी कम फूलों से भी परागण की प्रक्रिया को पूरा कर लेती हैं. दूसरी किस्म की मधुमक्खी की तादाद भी काफी अधिक होती है और उन्हें उन्हें परागण की प्रक्रिया के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती हैं, लेकिन शहद का उत्पादन इटेलियन मधुमक्खी द्वारा अधिक किया जाता हैं और यह मधुमक्खियां गर्म इलाकों में ज्यादा पाई जाती हैं.'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारी 20 जनवरी से पहले कर लें ये काम, वरना...