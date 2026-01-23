ETV Bharat / bharat

हरिद्वार पहुंची अपर्णा यादव, तलाक के सवाल पर मीडिया से बनाई दूरी, जानिये वजह

हरिद्वार: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचीं. हरिद्वार में अपर्णा यादव ने यूपी सिंचाई विभाग के वीआईपी घाट पर बसंत पंचमी का गंगा स्नान किया. इस दौरान पति से तलाक को लेकर चल रही चर्चाओं पर सवाल पूछे जाने पर अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया. इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गौर हो कि हाल ही में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपर्णा यादव को जल्द तलाक देने की बात कही थी. पोस्ट लिखकर उन्होंने पत्नी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे. पोस्ट में लिखा था कि उनकी वजह से पारिवारिक रिश्ते खराब हुए हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी खराब है. हालांकि, इस पूरे मामले पर अपर्णा यादव की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

शुक्रवार को अपर्णा हरिद्वार पहुंची और गंगा स्नान के दौरान जब पत्रकारों ने सवाल किए तो अपर्णा यादव ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की ओर इशारा करते हुए वहां से निकलने की बात कही. स्थिति को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने छाते की आड़ में उन्हें छुपाकर कैमरों से दूर ले गए. हालांकि इस बीच अपर्णा यादव लगातार पूछे जा रहे सवालों और कैमरों से बचती नजर आईं. उन्होंने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से किनारा कर लिया. बताया जा रहा है कि पति प्रतीक यादव से तलाक की चर्चाओं के बीच यह उनका उत्तराखंड का पहला दौरा है.