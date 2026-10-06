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जैसलमेर में बॉर्डर पर अपाचे की ताकत का परीक्षण, चेन गन से हवा में ड्रोन को किया ध्वस्त

जैसलमेर : भारत-पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर में भारतीय सेना की वैलिएंट विंग्स स्क्वाड्रन ने AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर के गन सिस्टम की क्षमता का परीक्षण किया. पश्चिमी सीमा के रेगिस्तानी इलाके में हुए इस अभ्यास के दौरान अपाचे ने अपनी इन-बिल्ट 30 एमएम चेन गन से हवा में उड़ रहे मानवरहित ड्रोन को निशाना बनाकर ध्वस्त किया. अभ्यास में बंशी जेट 40 प्लस मानवरहित ड्रोन को हवाई लक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया. पायलट ने लक्ष्य पर निशाना साधने के बाद अपाचे की चेन गन से फायर किया, जिससे ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गया. रक्षा प्रवक्ता ने इस बारे में एक्स पर जानकारी साझा की.

ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमता परखी : सेना के मुताबिक, अभ्यास का मकसद आधुनिक युद्ध क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमता को परखना था. इसके साथ ही अपाचे की त्वरित प्रतिक्रिया और हवाई लक्ष्य पर गन सिस्टम के इस्तेमाल की क्षमता का भी परीक्षण किया गया. इस परीक्षण में किसी नई मिसाइल या बाहरी हथियार प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया गया. लक्ष्य को अपाचे में पहले से लगे 30 एमएम चेन गन सिस्टम से ही निशाना बनाया गया.

पश्चिमी सीमा पर तैनात है वैलिएंट विंग्स : वैलिएंट विंग्स भारतीय सेना के आर्मी एविएशन कॉर्प्स की अपाचे स्क्वाड्रन है. पश्चिमी सीमा के रेगिस्तानी क्षेत्र में इसकी तैनाती सेना की कॉम्बैट एविएशन क्षमता का हिस्सा है. AH-64E अपाचे हेलिकॉप्टर को मुख्य रूप से जमीनी सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें बख्तरबंद वाहनों और अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियां मौजूद हैं. जैसलमेर में हुए अभ्यास में इसके गन सिस्टम को हवाई लक्ष्य के खिलाफ परखा गया.

आधुनिक युद्ध में ड्रोन बड़ी चुनौती : आधुनिक युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और हमले दोनों के लिए बढ़ा है. ऐसे में सैन्य बलों के लिए मानवरहित हवाई लक्ष्यों की पहचान और उनसे निपटने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है. जैसलमेर में हुआ अभ्यास इसी बदलते युद्ध परिदृश्य के बीच अपाचे की मौजूदा हथियार प्रणाली की क्षमता को परखने पर केंद्रित रहा.

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अपाचे और प्रचंड से मजबूत होगी कॉम्बैट एविएशन क्षमता : भारतीय सेना के लड़ाकू हेलिकॉप्टर बेड़े में अमेरिकी AH-64E अपाचे के साथ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' भी शामिल है. दोनों प्लेटफॉर्म सेना की हवाई युद्धक क्षमता में अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं. पश्चिमी सीमा के रेगिस्तानी क्षेत्र में इस तरह के अभ्यासों के जरिए हेलिकॉप्टरों की ऑपरेशनल तैयारी और हथियार प्रणालियों की क्षमता को परखा जाता है. सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में जैसलमेर के अभ्यास को अपाचे के गन सिस्टम का 'वैलिडेशन' बताया. सेना के मुताबिक, परीक्षण से कॉम्बैट एविएशन संसाधनों की मारक क्षमता और ऑपरेशनल रेडीनेस को परखा गया.