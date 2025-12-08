आंध्र प्रदेश में बंदरगाहों के पास बनेंगे आठ नए औद्योगिक शहर, 10 हजार 522 करोड़ की योजना तैयार
आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड ने प्रत्येक बंदरगाह की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर बंदरगाह-आधारित औद्योगिक क्लस्टर बनाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए हैं.
Published : December 8, 2025 at 2:08 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत राज्य के प्रमुख बंदरगाहों के साथ आठ नए औद्योगिक शहर विकसित करने का निर्णय लिया है. आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये शहर मौजूदा और आने वाले दोनों बंदरगाहों के आसपास स्थापित किए जाएंगे. केंद्र के समन्वय में, सरकार ने सागरमाला चरण-2 के तहत 10,522.90 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा कार्यों का प्रस्ताव दिया है.
आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड (APMB) ने प्रत्येक बंदरगाह की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर बंदरगाह-आधारित औद्योगिक क्लस्टर बनाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए हैं. ये नए क्लस्टर विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, रामायपट्टनम, मुलापेट, दुगराजपट्टनम, रामबिल्ली और कृष्णापट्टनम बंदरगाहों के आसपास बनेंगे.
क्लस्टर की मुख्य विशेषताएं
- विशाखापत्तनम: समुद्री और फार्मा क्लस्टर, जिसमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और बायोटेक निर्यात शामिल है
- मुलापेट: सीईटीपी (सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र), लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण केंद्रों का उपयोग करके फार्मा, बायोटेक और रासायनिक निर्यात
- रामबिल्ली: उच्च सुरक्षा नौसैनिक बुनियादी ढांचे के साथ रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र
- काकीनाडा: कृषि उत्पादों के लिए पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स और निर्यात हब
- मछलीपट्टनम: ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) और आभूषण विनिर्माण एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र), ऑटो पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स एकीकरण
- रामायपट्टनम: मजबूत तेल भंडार, मिश्रण इकाइयां, और बेहतर वितरण कनेक्टिविटी
- दुगराजपट्टनम: समुद्री एसईजेड, रोबोटिक शिपयार्ड और मॉड्यूलर ड्राई डॉक के साथ जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र
- कृष्णापट्टनम: क्लीनटेक सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, सौर ऊर्जा, और कार निर्यात बुनियादी ढांचे के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ-ऊर्जा क्लस्टर
APMB ने प्रत्येक बंदरगाह के चारों ओर 100 किमी के दायरे को 'पोर्ट प्रॉक्सिमल एरिया' के रूप में चिह्नित किया है. इन क्षेत्रों को वेयरहाउसिंग, आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों की जगहों और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है. भविष्य की स्वीकृतियां इन्हीं ज़ोनिंग योजनाओं के अनुसार दी जाएंगी. बोर्ड ने विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं.
चरणबद्ध तरीके से विस्तार
अधिकारी माल ढुलाई और औद्योगिक गतिविधि में मौजूदा अवसरों का उपयोग करके बंदरगाह से सटे गांवों को पूरी तरह से एकीकृत आर्थिक शहरों में बदलने की योजना बना रहे हैं. कई औद्योगिक क्लस्टर बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल सिस्टम और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) स्थापित किए जाएंगे. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), जहाज निर्माण, इस्पात निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है.
