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AP Municipal Polls: YSRCP की याचिका पर कल तक फैसला करे SEC, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है और नामांकन दाखिल करके ऐसे चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का एक पहलू है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग (SEC) को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की उस अर्जी पर फैसला करने का निर्देश देते हुए कही, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि YSRCP और उसके उम्मीदवारों के वीडियो क्लिप समेत अभ्यावेदन (Representation) की जांच के बाद कल (22 अक्टूबर) तक फैसला ले लिया जाना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की विशेष पीठ ने की. पीठ ने कहा, "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है. नामांकन दाखिल करके ऐसे चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का एक पहलू है..." पीठ ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह इन चुनावों को कराए और निगरानी करे, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम शामिल हैं कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार स्वतंत्रता से और पारदर्शी तरीके से नामांकन पत्र दाखिल कर सकें. पीठ ने कहा, "चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए न्यायायिक समीक्षा करने की संवैधानिक न्यायालय की शक्ति को पूरी तरह से बेकार नहीं कहा जा सकता..." पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची 25 अक्टूबर तक प्रकाशित की जा सकती है, और इस बीच, SEC से चुनाव उम्मीदवारों की उन शिकायतों की जांच करने को कहा, जिनमें उन्होंने नामांकन पत्र भरते समय किसी भी हिंसा या व्यवधान का सामना किया हो. ऐसी शिकायतों के साथ दिए गए सबूतों की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कोई उम्मीदवार कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाया है, तो वह यह तय कर सकता है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ानी चाहिए या नहीं. पीठ ने कहा कि ऐसा फैसला कल तक सकारात्मक रूप से लिया जाएगा और जहां भी चुनाव संस्था समय बढ़ाना चाहेगी, वह समय फैसला लेने की तारीख से कम से कम 48 घंटे के लिए बढ़ाया जाएगा.