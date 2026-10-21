AP Municipal Polls: YSRCP की याचिका पर कल तक फैसला करे SEC, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
YSRCP ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है.
By Sumit Saxena
Published : October 21, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है और नामांकन दाखिल करके ऐसे चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का एक पहलू है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग (SEC) को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की उस अर्जी पर फैसला करने का निर्देश देते हुए कही, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि YSRCP और उसके उम्मीदवारों के वीडियो क्लिप समेत अभ्यावेदन (Representation) की जांच के बाद कल (22 अक्टूबर) तक फैसला ले लिया जाना चाहिए.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की विशेष पीठ ने की. पीठ ने कहा, "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है. नामांकन दाखिल करके ऐसे चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का एक पहलू है..."
पीठ ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह इन चुनावों को कराए और निगरानी करे, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम शामिल हैं कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार स्वतंत्रता से और पारदर्शी तरीके से नामांकन पत्र दाखिल कर सकें. पीठ ने कहा, "चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए न्यायायिक समीक्षा करने की संवैधानिक न्यायालय की शक्ति को पूरी तरह से बेकार नहीं कहा जा सकता..."
पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची 25 अक्टूबर तक प्रकाशित की जा सकती है, और इस बीच, SEC से चुनाव उम्मीदवारों की उन शिकायतों की जांच करने को कहा, जिनमें उन्होंने नामांकन पत्र भरते समय किसी भी हिंसा या व्यवधान का सामना किया हो.
ऐसी शिकायतों के साथ दिए गए सबूतों की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कोई उम्मीदवार कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाया है, तो वह यह तय कर सकता है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ानी चाहिए या नहीं.
पीठ ने कहा कि ऐसा फैसला कल तक सकारात्मक रूप से लिया जाएगा और जहां भी चुनाव संस्था समय बढ़ाना चाहेगी, वह समय फैसला लेने की तारीख से कम से कम 48 घंटे के लिए बढ़ाया जाएगा.
पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि संवैधानिक अदालतें आम तौर पर चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देतीं, लेकिन जब यह सुनिश्चित करने के लिए उचित दखल की जरूरत होती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी तरीकों से खराब न हों, तो उनके हाथ बंधे नहीं होते.
सुनवाई के दौरान, YSRCP की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने जोर देकर कहा कि लगभग दो-तिहाई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर से कहा कि वे YSRCP की तरफ से नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग पर विचार करें.
पीठ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ YSRCP की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नामांकन की समयसीमा एक दिन बढ़ाने से मना कर दिया गया था.
पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने आरोप लगाया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा की वजह से उसके उम्मीदवार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर पाए हैं. पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए पुलिस सुरक्षा, नामांकन दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने और उम्मीदवारों को सुरक्षित रूप से अपने पेपर जमा करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त और दूसरे नामांकन केंद्र बनाने की मांग की है.
YSRCP की याचिका में कहा गया है कि उनके कई उम्मीदवारों पर कथित तौर पर हमला किया गया और उन्हें नामांकन के समय, जो 16 अक्टूबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर को खत्म हुआ, नॉमिनेशन सेंटर तक पहुंचने से रोका गया.
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