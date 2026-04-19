ETV Bharat / bharat

मंत्री नारा लोकेश ने की 'प्रोजेक्ट पुनर्विका' की घोषणा, दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को नई जिंदगी देना मकसद

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश 11 महीने की बच्ची पुनर्विका को 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन लगने के बाद भावुक हो गए थे.

ap-minister-nara-lokesh-announces-project-punarvika-after-saving-infant-with-rs-16-cr-injection
आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश बच्ची पुनर्विका को 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन लगने के दौरान अस्पताल में मौजूद थे. (X/@naralokesh)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: एक परिवार को अपनी 11 महीने की बच्ची पुनर्विका को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपये के लाइफ-सेविंग इंजेक्शन की व्यवस्था करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, यह देखकर आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने न सिर्फ इलाज में मदद की, बल्कि रविवार को 'प्रोजेक्ट पुनर्विका' की घोषणा की ताकि दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हजारों बच्चों के परिवारों के लिए एक सपोर्ट इकोसिस्टम बनाया जा सके.

'प्रोजेक्ट पुनर्विका' की शुरुआत सबसे महंगे इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र, ग्लोबल संगठनों और घरेलू कंपनियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए की गई है.

मंत्री नारा लोकेश ने प्रोजेक्ट पुनर्विका लॉन्च किया, जिसका साफ मकसद है- "बच्चों की जिंदगी पैसे से नहीं जुड़नी चाहिए".

जिस पल उन्होंने 11 महीने की बच्ची पुनर्विका को जान बचाने वाला इंजेक्शन लगते देखा, वे बहुत भावुक हो गए. छोटा शरीर लेकिन शानदार लड़ाई. सामान्य जीवन के लिए बच्ची की चुपचाप की गई लड़ाई एक बड़ा संदेश बन गई है. कुछ ही दिनों में, पुनर्विका की कहानी ने पूरे देश में भावुक लहर पैदा कर दी. लोगों ने उसमें अपने बच्चे देखे और दुआओं और डोनेशन के साथ आगे आए.

एक इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपये की जरूरत थी, इस बात ने मंत्री लोकेश को सोचने पर मजबूर कर दिया. यहीं पर उन्होंने एक नेक फैसला लिया. लोगों ने उनमें अपने बच्चे देखे और प्रार्थना, डोनेशन और सपोर्ट के साथ आगे आए. एक इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपये की जरूरत थी, इस बात ने लोकेश को हैरान कर दिया. इस घटना से, उन्होंने तय किया कि सिर्फ एक बच्चे की मदद करना काफी नहीं है. उन्होंने खुद इन दवाओं के पीछे के सिस्टम को पूरी तरह समझने की कोशिश की. बनाने की प्रक्रिया से लेकर आयात प्रक्रिया तक, उन्होंने गहराई से स्टडी की कि कीमत इतनी ज्यादा क्यों है.

इस प्रक्रिया में, उन्होंने डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स से बातचीत की. अनंतपुर के डॉ. रमेश कोनाकी जैसे एक्सपर्ट्स के सुझावों से उनके विचार और स्पष्ट हुए. उन्हें एहसास हुआ कि देश भर में हजारों बच्चे चुपचाप ऐसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों से लड़ रहे हैं, और इलाज मौजूद होने के बावजूद, कई परिवार उसका खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका खर्च करोड़ों में है. यह समझते हुए कि हर मामले में अलग-अलग मदद करना मुमकिन नहीं है, लोकेश को लगा कि एक सुव्यवस्थित समाधान की जरूरत है. अगर पुनर्विका भाग्यशाली भी रही, तो दूसरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसी सवाल ने उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया. इसके साथ ही, 'प्रोजेक्ट पुनर्विका' की घोषणा की गई.

'प्रोजेक्ट पुनर्विका' लंबे समय की सोच का नतीजा है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद केंद्र सरकार के साथ दुर्लभ बीमारियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इलाज का खर्च कम करना है. भारतीय दवा कंपनियों के साथ मिलकर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के तरीके खोजने और लंबे समय के समाधान बनाने के लिए कदम उठाना है. इसका फोकस एक ऐसा पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाने पर है जो प्रभावित परिवारों को गाइडेंस, मानसिक समर्थन और वित्तीय मदद दें.

लोकेश ने कहा कि यह सिर्फ एक पॉलिसी का फैसला नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता है. मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का असली मकसद बदलाव लाना है ताकि 'उम्मीद' हर किसी तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें- शिशु को लगा ₹16 करोड़ का जीवन-रक्षक इंजेक्शन, आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने निभाई अहम भूमिका

TAGGED:

PROJECT PUNARVIKA
RS 16 CR INJECTION
RARE DISEASES
AP MINISTER NARA LOKESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.