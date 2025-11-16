ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: मंत्री नारा लोकेश ने भारत बायोटेक से राज्य में एक वैक्सीन बनाने की इकाई स्थापित करने का किया आग्रह

आंध्र प्रदेश के आईटी और उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने भारत बायोटेक की एमडी सुचित्रा एला से मुलाकात की ( Eenadu )

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के आईटी एवं उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक भारत बायोटेक से राज्य में एक पूर्ण विकसित वैक्सीन उत्पादन इकाई स्थापित करने की अपील की है. उन्होंने विशाखापत्तनम में आयोजित साझेदारी सम्मेलन के दौरान भारत बायोटेक की प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला और कंपनी की मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) रचेस एला से मुलाकात का अनुरोध किया. मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि आंध्र प्रदेश बड़े पैमाने पर वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करता है. इसमें मजबूत बुनियादी ढाँचा, उद्योग-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और जैव प्रौद्योगिकी एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत बायोटेक निवेश करने का फैसला करता है तो राज्य प्राथमिकता के आधार पर भूमि, मंज़ूरी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है. बैठक के दौरान राचेस एला ने कहा कि कंपनी वर्तमान में फिर से उभरती बीमारियों के लिए टीके विकसित करने हेतु उन्नत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है.