आंध्र प्रदेश: मंत्री नारा लोकेश ने भारत बायोटेक से राज्य में एक वैक्सीन बनाने की इकाई स्थापित करने का किया आग्रह
आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश ने भारत बायोटेक को राज्य में वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने को लेकर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया.
Published : November 16, 2025 at 8:22 AM IST
विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के आईटी एवं उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक भारत बायोटेक से राज्य में एक पूर्ण विकसित वैक्सीन उत्पादन इकाई स्थापित करने की अपील की है. उन्होंने विशाखापत्तनम में आयोजित साझेदारी सम्मेलन के दौरान भारत बायोटेक की प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला और कंपनी की मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) रचेस एला से मुलाकात का अनुरोध किया.
मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि आंध्र प्रदेश बड़े पैमाने पर वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करता है. इसमें मजबूत बुनियादी ढाँचा, उद्योग-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और जैव प्रौद्योगिकी एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत बायोटेक निवेश करने का फैसला करता है तो राज्य प्राथमिकता के आधार पर भूमि, मंज़ूरी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है. बैठक के दौरान राचेस एला ने कहा कि कंपनी वर्तमान में फिर से उभरती बीमारियों के लिए टीके विकसित करने हेतु उन्नत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया, 'हम मलेरिया, एचआईवी और जीका वायरस जैसी महामारी संबंधी चुनौतियों के लिए टीकों पर शोध कर रहे हैं. हम आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे.' भारत बायोटेक महामारी के दौरान विकसित कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सिन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. रोटावैक (रोटावायरस), टाइपबार टीसीवी (टाइफाइड) और जेनवैक (जापानी इंसेफेलाइटिस) सहित कई व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले टीकों का भी उत्पादन करती है. कंपनी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के 80 देशों को टीकों की आपूर्ति करती है.
अनुमानित 3,000 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व के साथ भारत बायोटेक वर्तमान में भारत के टॉप तीन वैक्सीन निर्माताओं में से एक है. इसकी वैश्विक उपस्थिति और बढ़ते अनुसंधान पोर्टफोलियो ने इसे अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है.
राज्य सरकार के अधिकारियों का मानना है कि यदि भारत बायोटेक आंध्र प्रदेश में एक सुविधा स्थापित करता है तो इससे राज्य के जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा. इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा और चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग के नए अवसर खुलेंगे.