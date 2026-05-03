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आंध्र प्रदेश : तीन शहरों में चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे, गरीब और कामकाजी महिलाओं के बच्चों की होगी देखभाल

इन सेंटर में मुख्य रूप से शहरी गरीब समुदायों की कामकाजी माताओं के छह महीने से छह साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी.

Child care centres to open in Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 1:12 PM IST

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अमरावती (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश में पहली बार कामकाजी महिलाओं और गरीब महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाएंगे. प्रायोगिक तौर पर विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और तिरुपति शहरों में पांच सेंटर बनाए जाएंगे. इन्हें सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की देखरेख में चलाया जाएगा.

ये सेंटर बच्चों को पोषण, प्राइमरी शिक्षा, हेल्थ चेक-अप, वैक्सीनेशन और पर्यवेक्षण देंगे. राज्य के नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार ने शनिवार को केंद्रों की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए.

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और रोजाना काम पर जाने वाली गरीब महिलाओं की देखभाल के लिए राज्य में कोई सरकारी केयर सेंटर नहीं है.

इस वजह से, बच्चे के जन्म के बाद कुछ महीनों तक वे काम या नौकरी पर नहीं जा पाती हैं. ऐसे लोगों के लिए अब हर शहर में पांच सेंटर खोले जाएंगे. इनमें से दो झुग्गी-झोपड़ियों में और बाकी तीन उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां मिडिल क्लास परिवार रहते हैं.

इनमें छह महीने से छह साल तक के बच्चों की देखभाल की जाएगी. हर सेंटर में 25 लोग रह सकेंगे. झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली गरीब महिलाओं के बच्चों का एडमिशन और देखभाल पूरी तरह से फ्री है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए खोले जाने वाले सेंटर्स का चार्ज कम होगा.

सालाना खर्च 1.50 करोड़ रुपये
तीन शहरों में खुलने वाले चाइल्ड केयर सेंटर के संचालन पर सरकार हर साल 1.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी. हर सेंटर में तीन सहायक रखे जाएंगे, जिन्हें सेल्फ-हेल्प ग्रुप चलाएंगे.

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