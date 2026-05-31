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आंध्र के युवाओं को मिलेगी 50% ज्यादा सैलरी! पीएम सेतु योजना के तहत विशाखापत्तनम में शुरू हुआ बड़ा प्रोजेक्ट

आर्सेलरमित्तल के साथ मिलकर विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर को आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे 18,750 युवाओं को रोजगार मिलेगा.

PM SETU scheme
केंद्र ने PM-SETU योजना के तहत पहली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मंज़ूरी दी. (PIB)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 3:24 PM IST

3 Min Read
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अमरावती (आंध्र प्रदेश): केंद्र सरकार की 'पीएम सेतु' (PM SETU- प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs) योजना में आंध्र प्रदेश को पहला मौका मिला है. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर को चलाने के लिए आगे आई है. यहां ऐसे वोकेशनल (व्यावसायिक) कोर्स कराए जाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee) की तीसरी बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई. विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के तहत विशाखापत्तनम के दो और बोब्बिली और नरसीपट्टनम के एक-एक सरकारी ITI को इस परियोजना के तहत आधुनिक बनाया जाएगा.

इसके लिए सरकार और आर्सेलरमित्तल मिलकर निवेश करेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार पांच साल में 200.21 करोड़ रुपये आवंटित करेगी. इस परियोजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 25,000 कुशल कर्मचारी तैयार करना है. इनमें से 75% लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है. इसका मतलब है कि यहां ट्रेनिंग पाने वाले 18,750 लोगों को पांच साल में नौकरी के अवसर मिलेंगे. इस परियोजना का यह भी लक्ष्य है कि इन युवाओं को मिलने वाली आम सैलरी से 50% अधिक सैलरी मिले.

आंध्र प्रदेश ने उठाया पहला कदम

कौशल विकास विभाग ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि आंध्र प्रदेश उद्योग की भागीदारी के साथ ITI क्लस्टर विकसित करने वाला पहला राज्य बनकर एक रिकॉर्ड बना रहा है. इस कार्यक्रम के तहत, आर्सेलरमित्तल और राज्य सरकार मिलकर विशाखापत्तनम क्लस्टर के ITI केंद्रों को 'हब एंड स्पोक' (मुख्य केंद्र और उससे जुड़े उप-केंद्र) मॉडल पर चलाएंगे. यहां छात्रों को उद्योग के लिए जरूरी नौकरी के हुनर सिखाए जाएंगे.

क्या है पीएम सेतु योजना

पीएम सेतु योजना के तहत, उद्योगों की मदद से देश भर के 1,000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाने का फैसला किया गया है. इस काम पर कुल 60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 2025 को इस नीतिगत फैसले की घोषणा की थी. इसके तहत, ITI के मैनेजमेंट को संभालने के लिए एक एसपीवी (SPV - स्पेशल पर्पज व्हीकल) का गठन किया जाएगा. इसमें औद्योगिक कंपनी की हिस्सेदारी 51% और सरकार की हिस्सेदारी 49% होगी.

पीएम सेतु का मुख्य उद्देश्य:

  • ITI में बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को आधुनिक बनाना.
  • उद्योगों के साथ साझेदारी को मजबूत करना और रोजगार के अवसरों में सुधार करना.
  • उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल केंद्र (नेशनल स्किल सेंटर्स) विकसित करना जहां विकास हो रहा है.
  • उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ाना और आधुनिक विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) की जरूरतों के लिए विशेषज्ञों को तैयार करना.

पीएम सेतु की संचालन समिति में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आईटीसी, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील, नामटेक, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं.

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