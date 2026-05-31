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आंध्र के युवाओं को मिलेगी 50% ज्यादा सैलरी! पीएम सेतु योजना के तहत विशाखापत्तनम में शुरू हुआ बड़ा प्रोजेक्ट

केंद्र ने PM-SETU योजना के तहत पहली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मंज़ूरी दी. ( PIB )