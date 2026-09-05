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आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी: चंद्रबाबू सरकार देगी 2 बकाया DA

चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कर्मचारी यूनियनों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद कर्मचारियों की कई पुरानी मांगों को मंजूरी दे दी है.

CM Chandrababu Naidu
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 6:57 PM IST

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अमरावती (आंध्र प्रदेश): राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वेतन संशोधन आयोग (PRC) के गठन के साथ-साथ कर्मचारियों की कुछ अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिए हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री ने कर्मचारी यूनियनों के नेताओं के साथ हुई एक बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की.

सरकार 1 अक्टूबर से दो डीए (महंगाई भत्ता) का भुगतान करने पर सहमत हो गई है. इसके साथ ही साल 2022 की सरेंडर लीव का पैसा जनवरी में देने का फैसला किया गया है. उंडवल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की अध्यक्षता में 11 मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई.

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघों के नेताओं को राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने साफ किया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सकारात्मक रुख रखती है. बैठक में पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया गया. चंद्रबाबू ने आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए कर्मचारियों से संयम बरतने की अपील की.

कर्मचारी संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री ध्यान में लाया कि पिछले दो वर्षों में आम कर्मचारियों को उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिले हैं. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि ये फैसले कर्मचारियों को वित्तीय राहत देने के लिए लिए गए हैं. कर्मचारी यूनियनों ने पीआरसी पर उठाए गए इस साफ कदम का स्वागत किया है. नेताओं ने कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री पय्यावुला केशव और राजस्व मंत्री अंगनी सत्य प्रसाद का आभार जताया.

बाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यनारायण ने इस बारे में पूरी जानकारी दी. सूर्यनारायण ने बताया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ कर्मचारी संघों की बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई. मुख्यमंत्री ने दो डीए, एक साल की सरेंडर लीव, सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त पेंशन बहाली और हर महीने की पहली तारीख को ईएचएस बकाए का भुगतान करने जैसे मुद्दों को सुलझाने का वादा किया है.

इसके बाद, एपी एनजीओ (AP NGO) के प्रदेश अध्यक्ष विद्यासागर ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई. उन्होंने अनुरोध किया कि आउटसोर्सिंग/पड़ोस की सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में शामिल किया जाए और ग्राम सचिवालय के कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए.

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