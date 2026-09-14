बंगाल सरकार का 252 मदरसों को बंद करने का आदेश: दिलीप घोष ने कहा, 'कुछ भी गैर कानूनी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'
बंगाल सरकार ने 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है. दिलीप घोष ने कहा कि कुछ भी अवैध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
Published : September 14, 2026 at 3:18 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यव्यापी सर्वेक्षण के बाद 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही करीब 100 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि मदरसों के अवैध संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि केवल वैध सरकारी अनुमति वाले संस्थानों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी.
सर्वेक्षण में पाया गया कि इनमें से कई संस्थानों के पास जरूरी मंजूरी नहीं थी और वहां बुनियादी ढांचे का भी अभाव था. उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 सालों से मदरसों को लेकर चिंताएं जारी हैं. घोष ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे का समाधान ढूंढ लेगी. संवाददाताओं से बात करते हुए घोष ने कहा कि कुछ भी अवैध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जहां सरकारी अनुमति नहीं दी गई है वहां संचालन जारी नहीं रह सकता.
मदरसों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वे काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी. केवल वैध अनुमति वालों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि मदरसों के विभिन्न पहलुओं को लेकर संदेह हैं. यह कोई नया मुद्दा नहीं है. यह पिछले 20 सालों से जारी है.
उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने इस बारे में बार-बार चिंता व्यक्त की है. हालांकि किसी ने भी कोई समाधान नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार इस मुद्दे का हल करेगी. दिलीप घोषण का यह बयान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य भर में इस्लामिक शिक्षण संस्थानों की समीक्षा के तहत 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस जारी करने के बाद आया है.
वहीं, मदरसों के मामले में अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा कि जिन मदरसों के पास जरूरी मंजूरी है वे संचालित होते रहेंगे. विभाग ने सरकारी और निजी मदरसों के बुनियादी ढांचे, मंजूरी की स्थिति और प्रबंधन व्यवस्था का आकलन करने के लिए जून की शुरुआत से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण किया था. अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि उनके जवाबों की पड़ताल करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
टुडू ने बताया कि यह कवायद विभिन्न जिलों में अधिकृत और अनधिकृत मदरसों की संख्या का पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर शुरू की गई थी. मंत्री ने कहा, "कुल 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि 100 अन्य को जरूरी मंजूरी और बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं."
(इनपुट-ANI और PTI)
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