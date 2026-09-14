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बंगाल सरकार का 252 मदरसों को बंद करने का आदेश: दिलीप घोष ने कहा, 'कुछ भी गैर कानूनी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'

सीएम शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के मंत्री दिलीप घोष (फाइल फोटो) ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यव्यापी सर्वेक्षण के बाद 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही करीब 100 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि मदरसों के अवैध संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि केवल वैध सरकारी अनुमति वाले संस्थानों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. सर्वेक्षण में पाया गया कि इनमें से कई संस्थानों के पास जरूरी मंजूरी नहीं थी और वहां बुनियादी ढांचे का भी अभाव था. उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 सालों से मदरसों को लेकर चिंताएं जारी हैं. घोष ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे का समाधान ढूंढ लेगी. संवाददाताओं से बात करते हुए घोष ने कहा कि कुछ भी अवैध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जहां सरकारी अनुमति नहीं दी गई है वहां संचालन जारी नहीं रह सकता. पश्चिम बंगाल के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष (ANI) मदरसों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वे काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी. केवल वैध अनुमति वालों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि मदरसों के विभिन्न पहलुओं को लेकर संदेह हैं. यह कोई नया मुद्दा नहीं है. यह पिछले 20 सालों से जारी है.