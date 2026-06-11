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'राजनीति में कुछ भी हो सकता है', कांग्रेस-TMC विलय की अटकलों पर शुभंकर सरकार ने कहा

टीएमसी का कांग्रेस में विलय के अटकलों पर शुभंकर सरकार ने कहा कि, राजनीति में कुछ भी हो सकता है. संतु दास की रिपोर्ट.

Anything can be expected in politics, Subhankar Sarkar on speculation on Congress And TMC merger
शुभंकर सरकार, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल कांग्रेस (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 6:28 PM IST

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नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कांग्रेस में विलय की बढ़ती अटकलों के बीच, जब ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा गिरावट आई, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने गुरुवार को कहा कि राजनीति में कुछ भी उम्मीद की जा सकती है.

उन्होंने कहा कि फोकस लोगों के विकास पर होना चाहिए. खास तौर पर, कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि तृणमूल के कांग्रेस में विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई.

ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में, जब उनसे टीएमसी के कांग्रेस में विलय पर उनके विचार पूछे गए, तो उन्होंने कहा, "राजनीति संभावनाओं की कला है. राजनीति में किसी भी समय, कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. लेकिन, सब कुछ लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए."

यह कहते हुए कि सत्तारूढ़ भाजपा के हमले के तहत संविधान पर हमला हो रहा है, सरकार ने कहा, "जिनमें भाजपा से लड़ने और राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान बचाने की हिम्मत है, हम उनके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं." हालांकि, पश्चिम बंगाल कांग्रेस चीफ ने कहा कि पार्टी के अंदर संरचनात्मक लोकतंत्र में विश्वास है और कोई भी फैसला लेने से पहले, जमीनी स्तर से भी सुझाव लिए जाते हैं.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी हमेशा पार्टी के अंदर संरचनात्मक लोकतंत्र में विश्वास करती है. कांग्रेस (BJP के खिलाफ) लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रही है. पार्टी हाईकमान जो भी फैसला मंजूर करेगा, उससे पहले निश्चित रूप से राज्य स्तर या जमीनी स्तर पर, पार्टी सुझाव लेगी और फिर उसी के अनुसार फैसला लेगी."

सरकार ने आगे कहा, "सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश और संविधान (सत्तारूढ़ BJP से) को बचा सकती है. पार्टी संविधान को मानती है. राहुल गांधी सिर्फ पीड़ित लोगों की आवाज हैं."

भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "हम लंबे समय से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ प्रर्दशन कर रहे हैं. यह हमारा घोषित एजेंडा है क्योंकि भाजपा और आरएसएस, हर बार संविधान को खत्म कर रहे हैं. वे हमेशा मनुवाद के सिस्टम से गुजर रहे हैं."

तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह और इस्तीफों के सिलसिले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "यह तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है. इस बारे में वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.

यह बता दें कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कांग्रेस संसदीय पार्टी (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है, जबकि पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने विलय की चर्चा के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की.

इससे पहले दिन में, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा, "कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच विलय की कोई चर्चा नहीं हुई है... यह मात्र एक अफवाह हैं.

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