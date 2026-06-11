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'राजनीति में कुछ भी हो सकता है', कांग्रेस-TMC विलय की अटकलों पर शुभंकर सरकार ने कहा

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कांग्रेस में विलय की बढ़ती अटकलों के बीच, जब ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा गिरावट आई, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने गुरुवार को कहा कि राजनीति में कुछ भी उम्मीद की जा सकती है.

उन्होंने कहा कि फोकस लोगों के विकास पर होना चाहिए. खास तौर पर, कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि तृणमूल के कांग्रेस में विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई.

ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में, जब उनसे टीएमसी के कांग्रेस में विलय पर उनके विचार पूछे गए, तो उन्होंने कहा, "राजनीति संभावनाओं की कला है. राजनीति में किसी भी समय, कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. लेकिन, सब कुछ लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए."

यह कहते हुए कि सत्तारूढ़ भाजपा के हमले के तहत संविधान पर हमला हो रहा है, सरकार ने कहा, "जिनमें भाजपा से लड़ने और राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान बचाने की हिम्मत है, हम उनके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं." हालांकि, पश्चिम बंगाल कांग्रेस चीफ ने कहा कि पार्टी के अंदर संरचनात्मक लोकतंत्र में विश्वास है और कोई भी फैसला लेने से पहले, जमीनी स्तर से भी सुझाव लिए जाते हैं.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी हमेशा पार्टी के अंदर संरचनात्मक लोकतंत्र में विश्वास करती है. कांग्रेस (BJP के खिलाफ) लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रही है. पार्टी हाईकमान जो भी फैसला मंजूर करेगा, उससे पहले निश्चित रूप से राज्य स्तर या जमीनी स्तर पर, पार्टी सुझाव लेगी और फिर उसी के अनुसार फैसला लेगी."

सरकार ने आगे कहा, "सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश और संविधान (सत्तारूढ़ BJP से) को बचा सकती है. पार्टी संविधान को मानती है. राहुल गांधी सिर्फ पीड़ित लोगों की आवाज हैं."